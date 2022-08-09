Російські ЗМІ пишуть про щонайменше 7 прильотів по об’єктах в окупованому Криму. Прямують швидкі та пожежні машини, залучено санавіацію. ВIДЕО
Російські ЗМІ пишуть про щонайменше сім прильотів по об’єктах в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
З Новофедорівки почали масово тікати туристи та місцеві жителі. На виїзді з міста утворилися затори.
У зворотний бік їдуть швидкі та пожежні машини. До місця вибуху спрямовано санавіацію.
"Поки що можу підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки. Прошу всіх почекати офіційних повідомлень і не плодити версії", - зазначив кримський маріонетка Аксьонов. Він також повідомив, що виїхав на місце події.
Топ коментарі
+111 Прощай немытая раССея
показати весь коментар09.08.2022 16:35 Посилання
+91 Oleg Mamont
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+82 arye z.
показати весь коментар09.08.2022 16:34 Посилання
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Навіть в Польщі знаємо, що "творить ЗСУ"!
Слава Україні!!!
оРки------ вАм пі**зда!!!
Тепер це прийшло до кацапів і воно гріє моє серце.
Помогли целебные грязи, в 8 начал ходить
до сих пор не могу остановиться 😬
Ну и потом часто приезжал
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось".
А лисички взяли спички
К морю синему пошли
Море синее зажгли ..
Головне, що за офіційними кацапськими даними - без втрат )))
нє сущєствєнно - це тисячі загиблих 😁 Просто треба знати кацапську мову.
Кацапські таргани тікають на своє болото