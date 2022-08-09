Російські ЗМІ пишуть про щонайменше 7 прильотів по об’єктах в окупованому Криму. Прямують швидкі та пожежні машини, залучено санавіацію. ВIДЕО

Російські ЗМІ пишуть про щонайменше сім прильотів по об’єктах в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З Новофедорівки почали масово тікати туристи та місцеві жителі. На виїзді з міста утворилися затори.

У зворотний бік їдуть швидкі та пожежні машини. До місця вибуху спрямовано санавіацію.

"Поки що можу підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки. Прошу всіх почекати офіційних повідомлень і не плодити версії", - зазначив кримський маріонетка Аксьонов. Він також повідомив, що виїхав на місце події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху в Новофедорівці. ВIДЕО