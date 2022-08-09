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Очільники МЗС країн Євросоюзу планують обговорити заборону віз для росіян, - Стефанчук

стефанчук

Глави міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу наприкінці серпня планують обговорити питання заборони віз для громадян Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці.

"Коли колективного "так" ще немає, але є індивідуальна позиція. Країни Європейського Союзу одна за одною відмовляють у видачі віз росіянам. І для цього не потрібні довгі обговорення та розлогі дискусії. Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Бельгія — країни, не вагаючись, вводять обмеження та показують росіянам: в Європі їм не раді", - зазначив Стефанчук.

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За його словами, нарешті всі зрозуміли, що жити у цивілізованому світі та пропагувати війну — це несумісні речі.

Стефанчук підкреслив, що відтепер росіяни не зможуть приїжджати у світові столиці під час відпустки, "насолоджуватися благами, до яких вони не доклали нічогісінько, та нести свою пропаганду та вихваляти свій спосіб життя".

"Ласкаво просимо у СРСР, ви ж цього хотіли? Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново-@бєньово", - зауважив Стефанчук.

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Він повідомив, що наприкінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу мають зібратися та обговорити питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні.

"Прогнозую, що це буде найкоротше обговорення й одностайне схвалення", - наголосив голова ВР.

Автор: 

віза (736) заборона (1461) росія (65908) Євросоюз (13634) Стефанчук Руслан (760)


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Давно пора, нічого бидло випускати із їхнього смердючого сарая.
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09.08.2022 16:49 Відповісти
Було б не зайвим, а вкрай необхідним за прояви нацизму, расової нетерпимості, висилати з країн Європи з одночасним присудженням штрафів. Щоб такі випадки коли русня чіпляється до громадян інших країн, обзиває, провокує бійку, не повторялися в цивілізованих країнах.
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09.08.2022 16:50 Відповісти
да. ДА. ДААА. ДААААА!!!!!!
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09.08.2022 16:52 Відповісти
Стефанчук-Зеленський зобов'язані «ночі не спати вдома та релю рити», щоб добитися закриття кордону ЄС для московитів *****, через МЗС країн Євросоюзу !
Але і чоловіків, - опожопників, портнових-суркісів-сіво та ще тисяч з довідками «немічних інвалідів 1 групи» до 55 років, як мінімум, не випускати з України !!
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09.08.2022 16:56 Відповісти
А ти при чому морда ящіком?
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09.08.2022 17:15 Відповісти
Стефанчук робить вигляд що не він підтримує Московський Патріархат в України.
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09.08.2022 17:27 Відповісти
Огородить кацапстан колючей проволокой!
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09.08.2022 19:42 Відповісти
Стефанчук!Чому ти у військовій формі?Ти,хтоє?
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09.08.2022 20:26 Відповісти
Літінант он... Старшой!
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09.08.2022 21:07 Відповісти
 
 