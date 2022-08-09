Очільники МЗС країн Євросоюзу планують обговорити заборону віз для росіян, - Стефанчук
Глави міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу наприкінці серпня планують обговорити питання заборони віз для громадян Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці.
"Коли колективного "так" ще немає, але є індивідуальна позиція. Країни Європейського Союзу одна за одною відмовляють у видачі віз росіянам. І для цього не потрібні довгі обговорення та розлогі дискусії. Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Бельгія — країни, не вагаючись, вводять обмеження та показують росіянам: в Європі їм не раді", - зазначив Стефанчук.
За його словами, нарешті всі зрозуміли, що жити у цивілізованому світі та пропагувати війну — це несумісні речі.
Стефанчук підкреслив, що відтепер росіяни не зможуть приїжджати у світові столиці під час відпустки, "насолоджуватися благами, до яких вони не доклали нічогісінько, та нести свою пропаганду та вихваляти свій спосіб життя".
"Ласкаво просимо у СРСР, ви ж цього хотіли? Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново-@бєньово", - зауважив Стефанчук.
Він повідомив, що наприкінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу мають зібратися та обговорити питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні.
"Прогнозую, що це буде найкоротше обговорення й одностайне схвалення", - наголосив голова ВР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але і чоловіків, - опожопників, портнових-суркісів-сіво та ще тисяч з довідками «немічних інвалідів 1 групи» до 55 років, як мінімум, не випускати з України !!