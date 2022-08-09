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Новини Війна
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Міноборони РФ про вибухи на території аеродрому "Саки": "Відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ніякого вогневого впливу не було"

крим

В Міноборони РФ запевняють, що причиною серії гучних вибухів в окупованій Новофедорівці в Криму є нібито "детонація кількох авіаційних боєприпасів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів", - запевняють в Міноборони РФ.

За їхніми даними, "внаслідок вибуху ніхто не постраждав". Ба більше, "авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена".

"Вживаються заходи щодо гасіння пожежі, що виникла, і з'ясування причин вибуху", - додають в відомстві.

"За доповіддю з місця, ніякого вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - стверджує російська сторона. 

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Автор: 

вибух (4509) Крим (14183) Міноборони рф (714) аеродром (302)


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Топ коментарі
+72
Все таки прапорщик з крейсера Москва вижив, да зміг доплисти до Криму тільки зараз
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09.08.2022 16:56
+63
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09.08.2022 17:01
+55
конечно - никто не пострадал. людей там не было.
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09.08.2022 16:57
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Не забываем сказать "спасибо" нашим американским и европейским друзьям.
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09.08.2022 17:41 Відповісти
Сколько раз дебилам говорили, чтобы не завозили в Крым просрочку!
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09.08.2022 17:42 Відповісти
Из видео вырезали как Конашенков с мухобойкой гонится за снарядом Хаймарса...
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09.08.2022 17:45 Відповісти
Козломордые хотят сказать, что этот феерверк нам обошелся по цене пачки сигарет?....Отличная новость...можно еще так же несколько раз...
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09.08.2022 17:45 Відповісти
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09.08.2022 17:51 Відповісти
НЛО?
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09.08.2022 19:05 Відповісти
Осколок сдетонировавшего боеприпаса) подняло и подбросило 100 процентов)
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09.08.2022 19:14 Відповісти
Точно! З рептілоїдами на борту!
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09.08.2022 19:27 Відповісти
********** зробили жест доброї волі.
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09.08.2022 17:55 Відповісти
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09.08.2022 18:06 Відповісти
Pust budet kak kacapi xotiat,no ocen poxoze na Himars,kak raz 2 raketi ATAMCS.Na foto vydno sto byli dva zryva poscti todze moment
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09.08.2022 18:07 Відповісти
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09.08.2022 18:27 Відповісти
Наступні будуть обстріляні кацапські кораблі та підводні човни в Севастополі. Навіть не сумнівайтеся. Смерть кацапським власовцям!!!
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09.08.2022 18:31 Відповісти
Мелі,емеля,твоя неделя... Далі буде ще цікавіше...
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09.08.2022 18:45 Відповісти
Да ещё и погода нелётная...
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09.08.2022 18:46 Відповісти
Нарешті!!!! Нарешті!!! Комусь набридло руйнування Миколаєва зі сраного Криму!!! Здається мені, що це так гучно повернувся найшанованіший генерал Марченко! Давайте ще вибухи! Уроди не мають права відпочивати!!!
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09.08.2022 19:07 Відповісти
Визнати, що це зробила українська армія - означає для уйла, що треба застосовувати ядерну зброю
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09.08.2022 19:26 Відповісти
Здетонували ********** - і так 7 разів
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09.08.2022 19:27 Відповісти
пу вместе с ди ведут рф к краху наподобие 1917 г, совсем с ума сошли
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09.08.2022 19:29 Відповісти
все что не в Кремле то хлопки и легкое задымление. все что не Хйло то потерь нет.
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09.08.2022 19:34 Відповісти
ага з 2014 року вибухів не ьуло ,а тепер є ...розкажіть це Ванькам та Матрьонам ...Впевнений щоб свою бидломассу заспокоїти таке кажуть
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09.08.2022 19:34 Відповісти
Это учения ...не переживайте! Усё рад кантролем!
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09.08.2022 19:41 Відповісти
Ето ми ещьо нє начіналі
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09.08.2022 19:52 Відповісти
Детонація кількох? Як на мене - жвава така детонація.
Прям така грибообразна хмаринка ... І не одна.
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09.08.2022 21:45 Відповісти
не було не було і вот...какой поворот
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09.08.2022 21:50 Відповісти
Всё идёт строго в соответствии с планом специальной военной операции, не верите у писькова спросите, он подтвердит ))))))
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09.08.2022 22:40 Відповісти
А тепер гнилий вусатий картопляник з своїми холуями нехай роблять висновки! Тільки рипніться гниди *****,наші Хімарси спалять вас як тих полосатеньких жуків з баночки керосину!!!
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09.08.2022 23:46 Відповісти
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