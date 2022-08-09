Міноборони РФ про вибухи на території аеродрому "Саки": "Відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ніякого вогневого впливу не було"
В Міноборони РФ запевняють, що причиною серії гучних вибухів в окупованій Новофедорівці в Криму є нібито "детонація кількох авіаційних боєприпасів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів", - запевняють в Міноборони РФ.
За їхніми даними, "внаслідок вибуху ніхто не постраждав". Ба більше, "авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена".
"Вживаються заходи щодо гасіння пожежі, що виникла, і з'ясування причин вибуху", - додають в відомстві.
"За доповіддю з місця, ніякого вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - стверджує російська сторона.
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Прям така грибообразна хмаринка ... І не одна.