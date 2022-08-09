У Сакському районі окупованого Криму оголосили евакуацію після вибухів на військовому аеродромі
Після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму так звана "влада Сакського району" оголосила евакуацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У нас зараз оповіщення громадян йде про евакуацію", - заявили к коментарі для росЗМІ у "єдиній черговій диспетчерській службі району".
При цьому "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що після інциденту на аеродромі евакуйовано близько 30 людей.
Топ коментарі
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Чістапаприколу
ватопітеки такі ватопітеки......
Вот только путаю (тройка по физике была ) - это неустойчивость Тейлора-Рэлея, или Рихтмайера_Мешкова? Если есть физики, то прошу восполнить этот мой пробел в знаниях.
о.
за кацапами чтоб мчались...
за ними вслед..
-В Саках?
-Та не только,есть и абасравшиеся..."