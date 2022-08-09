У Сакському районі окупованого Криму оголосили евакуацію після вибухів на військовому аеродромі

Після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму так звана "влада Сакського району" оголосила евакуацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас зараз оповіщення громадян йде про евакуацію", - заявили к коментарі для росЗМІ у "єдиній черговій диспетчерській службі району".

При цьому "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що після інциденту на аеродромі евакуйовано близько 30 людей.

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