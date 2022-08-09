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Новини Війна
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У Сакському районі окупованого Криму оголосили евакуацію після вибухів на військовому аеродромі

крим,саки

Після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму так звана "влада Сакського району" оголосила евакуацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас зараз оповіщення громадян йде про евакуацію", - заявили к коментарі для росЗМІ у  "єдиній черговій диспетчерській службі району".

При цьому "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що після інциденту на аеродромі евакуйовано близько 30 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські туристи тікають з пляжу після вибухів в окупованій Новофедорівці: "Мамуличка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревяный домик". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4509) Крим (14183) Саки (26) аеродром (302)


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Топ коментарі
+62
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09.08.2022 17:23
+56
подлый мичман с крейсера москва, доплыл до берега с сигаретой в зубах - надо бежать !
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09.08.2022 17:19
+53
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09.08.2022 17:24
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МОНОЛОГ ПАДАЮЩЕЙ бомбы https://youtu.be/SVLns4jYZQ8
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09.08.2022 18:09 Відповісти
9 августа отмечается Международный день коренных народов
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09.08.2022 18:10 Відповісти
Чий Крим?
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09.08.2022 18:10 Відповісти
шо суки, не вийшло дагаваріцца гдєта пасєрєдінє? Не на часі!
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09.08.2022 18:11 Відповісти
По данным Крымской правозащитной группы, по меньшей мере 127 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования в Крыму, среди них - представители коренных народов Крыма
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09.08.2022 18:11 Відповісти
Потерьнєт, але цілий район евакуюють.

Чістапаприколу

ватопітеки такі ватопітеки......
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09.08.2022 18:16 Відповісти
Не, ну это как-то не то....Ну, предупреждать жеж надо, шоб люди заранее графинчик с горилочкою в морозилку поставили, а то придется неохлажденную за ТАКОЕ событие употреблять. Слава ЗСУ!👍
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09.08.2022 18:29 Відповісти
уже накатил неохлажденную. Сейчас не до гурманства
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09.08.2022 22:40 Відповісти
судя по масштабу видимого на расстоянии десятков километров явления неустойчивости границ сред с разной плотностью при ускорении под воздействием от проходящей ударной волны, то похоже на ликвидацию склада боеприпасов на аэродроме.
Вот только путаю (тройка по физике была ) - это неустойчивость Тейлора-Рэлея, или Рихтмайера_Мешкова? Если есть физики, то прошу восполнить этот мой пробел в знаниях.
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09.08.2022 18:31 Відповісти
Я думаю що це нестабільність ефекту Допплера-Фізо.

о.
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09.08.2022 22:20 Відповісти
та не, изменение частоты волн какое отношение имеет к экстремальной динамике газовых сред разной плотности.
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09.08.2022 22:45 Відповісти
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09.08.2022 18:43 Відповісти
Хотя небо и было безоблачным, но слегка хаймаросило....
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09.08.2022 18:45 Відповісти
я так хочу чтобы химарс не кончались
за кацапами чтоб мчались...
за ними вслед..
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09.08.2022 20:27 Відповісти
Не обмежуйтесь напівмірами, козляткі, з Крима евакуацію оголошуйте.
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09.08.2022 18:46 Відповісти
Уже тікають! Дружині відео скинули - перед Кримським мостом пробка в кілька км!
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09.08.2022 19:04 Відповісти
" Ты уже слышала,чта биндеравцы нашу военную базу бамбили?Тут на пляже все перепуганы..
-В Саках?
-Та не только,есть и абасравшиеся..."
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09.08.2022 19:11 Відповісти
І в сцаках і в каках?
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09.08.2022 20:31 Відповісти
Щось в Криму сонячна радіація піднялася. Власовці, у вас волосся та зуби ще не випадають?
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09.08.2022 18:57 Відповісти
В этот день ссак в Крыму значительно прибавилось.
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09.08.2022 19:02 Відповісти
Тільки повна евакуація всіх громадян російської федерації і колаборантів. Російських військових в полон і судити
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09.08.2022 19:15 Відповісти
Хочу наступні вибухи на Кубані! Кубань наш! Азовське море повністю наш!!! Який же сьогодні гарний день на новини!!!
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09.08.2022 19:18 Відповісти
Що кацапня,страшно стало? Та не може бути! вивсьоврьоті це не вибухи! Це всьо фейки!
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09.08.2022 20:29 Відповісти
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