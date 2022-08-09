Окупанти тримали сім’ю 2 доби на блокпості у Василівці: немовля потрапило до лікарні, - Федоров
Окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні у лікарню забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками окупанти тримали на ворожому блок-пості у Василівці дві доби і змушували чекати своєї черги просто неба під пекучим сонцем", - ідеться в повідомленні.
Як зазначає Федоров, солдатам РФ не шкода ні дітей, ні людей похилого віку.
"Я закликаю надати "зелений" коридор мешканцям окупованих територій!", - написав мер Мелітополя.
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