Окупанти тримали сім’ю 2 доби на блокпості у Василівці: немовля потрапило до лікарні, - Федоров

Окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні у лікарню забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками окупанти тримали на ворожому блок-пості у Василівці дві доби і змушували чекати своєї черги просто неба під пекучим сонцем", - ідеться в повідомленні.



Як зазначає Федоров, солдатам РФ не шкода ні дітей, ні людей похилого віку.

"Я закликаю надати "зелений" коридор мешканцям окупованих територій!", - написав мер Мелітополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завозять до Мелітополя масовку для проведення проросійського "форуму", - мер Федоров