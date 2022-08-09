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Новини
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Окупанти тримали сім’ю 2 доби на блокпості у Василівці: немовля потрапило до лікарні, - Федоров

область,запорізька,василівка

Окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні у лікарню забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками окупанти тримали на ворожому блок-пості у Василівці дві доби і змушували чекати своєї черги просто неба під пекучим сонцем", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає Федоров, солдатам РФ не шкода ні дітей, ні людей похилого віку.

"Я закликаю надати "зелений" коридор мешканцям окупованих територій!", - написав мер Мелітополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завозять до Мелітополя масовку для проведення проросійського "форуму", - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6740) евакуація (2336) Федоров Іван (651)


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За все ответят твари козломордые.
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09.08.2022 17:46 Відповісти
Твари козломордые должны отвечать вместе со своими подельниками тварями зелеными .
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09.08.2022 18:05 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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09.08.2022 17:48 Відповісти
Іх би раньше времені в мир інои
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09.08.2022 18:09 Відповісти
Если кто-то при вас будет восхищаться фильмом про Штирлица, где злые фашисты пытают младенца холодом у открытого окна, плюньте ему в его подлую кацапскую рожу.
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09.08.2022 18:49 Відповісти
Коли це нацистам було когось шкода. В Батурині вони колись усіх дітей повбивали. А голомодом замори мільйони.
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09.08.2022 18:51 Відповісти
 
 