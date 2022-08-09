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Новини Війна
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Окупанти привезли в СІЗО Оленівки "міжнародних експертів", в тому числі з Нікарагуа та КНДР

оленівка,слуцький

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і лідер ЛДПР Леонід Слуцький привіз до окупованої Оленівки, до СІЗО, де були вбиті українські військовополонені, "міжнародних експертів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Слуцького.

"Міжнародний експертний пул зміг на власні очі побачити всі руйнування і переговорити з очевидцями, у тому числі полоненими, що вижили після ракетної атаки. До складу групи входять журналісти та аналітики із Франції, Італії, Німеччини, Сербії, Нікарагуа, КНДР. Досить представницька місія", - написав російський депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї, - розвідка

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Автор: 

Держдума (735) полонені (2293) Слуцький Леонід (16) воєнні злочини (1874)


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Топ коментарі
+24
а Великобритания Грэмом Филлипсом была представлена???
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09.08.2022 17:45
+16
орбана не пригласили. а только тот мог обьективно всё понять и обнародовать результаты.
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09.08.2022 17:46
+16
он недавно еле всплыл, не до этого ему
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09.08.2022 17:49
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Ага, з "гамнестіінтернейшл" нехай далі лайно на вентилятор закидають.
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09.08.2022 17:45 Відповісти
Разхерячить зал засідань
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09.08.2022 17:57 Відповісти
Пише ж КНДР
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09.08.2022 18:00 Відповісти
а Великобритания Грэмом Филлипсом была представлена???
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09.08.2022 17:45 Відповісти
C Абхазии и Северной Кореи?
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09.08.2022 17:45 Відповісти
Ей, альо. Про Нікарагуа забув. Це тобі не хухри-мухри.
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09.08.2022 18:12 Відповісти
орбана не пригласили. а только тот мог обьективно всё понять и обнародовать результаты.
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09.08.2022 17:46 Відповісти
он недавно еле всплыл, не до этого ему
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09.08.2022 17:49 Відповісти
Жаль, що не втопилася тварюка.
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09.08.2022 18:54 Відповісти
гівно не тоне ...
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09.08.2022 18:54 Відповісти
Ахаха)
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09.08.2022 19:25 Відповісти
Російські "міжнародні експерти" авторитетно заявляють:
- Бе-е-е! Бе-бе-бе! Бе-бе! Ме-е-е-е-е!"
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09.08.2022 17:49 Відповісти
А чого не через рік?..
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09.08.2022 17:49 Відповісти
клоуни
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09.08.2022 17:51 Відповісти
Нашёл забулдыг в московской подворотне... Приодел...
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09.08.2022 17:52 Відповісти
Главное,что Никарагуа и сев Корея представлены! Ну и представители Машки люпен! А где зимбабве? Сомнительные особи! Ну другим низя! А то ещё что то не то найдут!
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09.08.2022 17:56 Відповісти
Наверняка хвостовиков от "хаймерсов" накидали аж спотыкаются, еще и с нефедовки пусть навезут парочку - "полезные идиоты" с ******** слуцким всосут.
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09.08.2022 17:57 Відповісти
не считается
без представителей Эритреи - НИЗАЧОТ
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09.08.2022 18:05 Відповісти
Твари зеленые за предательство Азовцев есть большое желание разорвать до ушей ваши лживые рты,вы соучастники гибели наших воинов в Оленевке.
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09.08.2022 18:05 Відповісти
Хреста на них нема -- Червоного
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09.08.2022 18:05 Відповісти
боюся, що в них АЖ ДВА ХРЕСТА
гундяєвський і червоний
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09.08.2022 18:33 Відповісти
Какие нах аналитики,если там должны быть сертифицированные експерты по взрыв веществам
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09.08.2022 18:06 Відповісти
..їм потрібні вухаті слухачі! ..а фахівці по вибухівці потрібні вам! ..спокійніше шановний
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09.08.2022 20:47 Відповісти
Вот и тут путлер обосра обложался... А Его великий эксперд и друг Шредер? Не, новость на уровне российским туристам бесплатно показали развалины Помпеи. В ответ они будут гневно писать о бесчеловечности и коварности вулкана Везувий...
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09.08.2022 18:06 Відповісти
"експертов" привезли, а Красный крест не допустили?
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09.08.2022 18:06 Відповісти
Как бы еще эксперты с 95 квартала не подтянулись с песней " Горіла ... палала ... "
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09.08.2022 18:09 Відповісти
Кого зацікавлять висновки шозорашистського цирку?
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09.08.2022 18:11 Відповісти
А "бульбофюрера" з картою чого не запросив?
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09.08.2022 18:14 Відповісти
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09.08.2022 18:41 Відповісти
там даже воронки от ракеты не было.
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09.08.2022 18:21 Відповісти
Да уже выкопали поди!🤬
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09.08.2022 18:59 Відповісти
А це бидло, теж "міжнародний екперт"?
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09.08.2022 18:39 Відповісти
Як актор мені нравився -- а на старості шизанувся -- ліг під рашку
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09.08.2022 18:51 Відповісти
Актерам платят мало, актерские пенсии маленькие - вот и продался, сученок!😡
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09.08.2022 19:02 Відповісти
Пішов на йух разом з цими експердами.
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09.08.2022 18:48 Відповісти
Без Західного Тімору та Сомаліленду я відмовляюся вважати усі експертні висновки за фахові!
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09.08.2022 18:52 Відповісти
Ну без Бермуд це вопше курам на сміх
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09.08.2022 18:56 Відповісти
А де ще бл**дь "міжнародні експерти" з Гондураса, Сомалі, Зімбабве, Абхазії та інших фуфел репаблік?????!!!!!
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09.08.2022 19:04 Відповісти
А председателем этой авторитетной комиссии является представитель Эритреи или Афганистана не?
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09.08.2022 19:21 Відповісти
какой наплыв знаменитостей ...
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09.08.2022 19:46 Відповісти
..быдлонасекомыши с болот мацковии привезли хунвейбинов,а еще манкуртов привезут,цирк будет занятный...Смерть выродкам кремлевии ..
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09.08.2022 19:52 Відповісти
Та хай балуються, кому треба - той знає
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09.08.2022 21:00 Відповісти
Де вони нарили цих "експертів"? В яких наливайках і під якими заборами орки їх назбирали?
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14.08.2022 12:52 Відповісти
 
 