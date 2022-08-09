Окупанти привезли в СІЗО Оленівки "міжнародних експертів", в тому числі з Нікарагуа та КНДР

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і лідер ЛДПР Леонід Слуцький привіз до окупованої Оленівки, до СІЗО, де були вбиті українські військовополонені, "міжнародних експертів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Слуцького.

"Міжнародний експертний пул зміг на власні очі побачити всі руйнування і переговорити з очевидцями, у тому числі полоненими, що вижили після ракетної атаки. До складу групи входять журналісти та аналітики із Франції, Італії, Німеччини, Сербії, Нікарагуа, КНДР. Досить представницька місія", - написав російський депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї, - розвідка

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".