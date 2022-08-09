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До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та Су-24М, - ЗМІ. ФОТО

До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та Су-24М, - ЗМІ 01

Зазначається, що цей кримський аеродром – одне з ключових для авіації РФ летовищ на окупованому півострові.

Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та Су-24М, - ЗМІ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ окупантів повідомили про серію вибухів на аеродромі в захопленому Криму. ВІДЕО+ФОТО

На фото сервісу Planet Labs, які були зроблений сьогодні, 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за 4 години до вибухів, видно склади та численну військову авіацію, що тут розташовується.

До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та Су-24М, - ЗМІ 03

Що залишилось на аеродромі після сьогоднішніх вибухів буде зрозуміло після отримання свіжих супутникових знімків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про вибухи на території аеродрому "Саки": "Відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ніякого вогневого впливу не було"

Автор: 

вибух (4509) Крим (14183) Саки (26) аеродром (302)


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Топ коментарі
+77
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09.08.2022 18:22
+66
Найкраще пляжне фото 2022
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09.08.2022 18:24
+51
Вони і зараз там перебувають... більшою чи меншою частиною.
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09.08.2022 18:10
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09.08.2022 19:06 Відповісти
судячи з офіційної позиції нашого ГШ по "бавовні" в Криму, щойно оприлюдненої - то таки це наш подарунок.
.
У вигляді сигари прапору, який потім покурив її у невстановленому місці аеродрому Новофедорівки.
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09.08.2022 19:08 Відповісти
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09.08.2022 19:09 Відповісти
To Be Continued
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09.08.2022 19:11 Відповісти
Пішла декрисонізація Криму.
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09.08.2022 19:14 Відповісти
Кримська вата казала: "лішби нє била вайни!"
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09.08.2022 19:14 Відповісти
так то нє война то всєго ліш громкіє хлопкі
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09.08.2022 23:07 Відповісти
Сьогодні після прильоту по аеродрому в Криму, татари святкують "початок" звільнення від мУхосранска ослячого


Звонив в Евпаторію.....настрій у Асана(ім'я змінено, через підарасів на полуострові з RU) СУПЕР!!!!! НА Каже, що ВСІ уже знають, що Крим бо уже знову УКРАЇНА!!!

Їдять Імам Баілди, Шиш - Кебаб і благословляють ЗСУ!!!
ЦЕ ПРАВДА З Євпаторії!!!
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09.08.2022 19:16 Відповісти
Крим то звільнять, але не для них і від них теж.
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09.08.2022 22:01 Відповісти
Это просто праздник какой то! Слава ЗСУ!
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09.08.2022 19:21 Відповісти
NE bylo vzryva. Ne by lo.
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09.08.2022 19:26 Відповісти
сподіваюсь накрило разом с тварями-пілотами, які не бачать написи "діти"
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09.08.2022 19:26 Відповісти
I priliotov nebylo
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09.08.2022 19:27 Відповісти
ну не бу ло так не бу ло)
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09.08.2022 23:08 Відповісти
Косточка к косточке, звёздочки в ряд - по аэродрому попал украинский снаряд.
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09.08.2022 19:27 Відповісти
минус целый полк...яка сумна новина
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09.08.2022 19:44 Відповісти
ХІ ХІ ХІ ХІ.
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09.08.2022 20:12 Відповісти
..выжечь полностью.Slawa Velikoi Ukraine.
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09.08.2022 19:49 Відповісти
Чому перебували? Чому у минулому часі? Вони і досі там. Ну трошки в розібраному стані, трошки димом просмокчені...
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09.08.2022 20:18 Відповісти
"Су"чьий аэродром в ссаках.
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09.08.2022 20:18 Відповісти
Может нам наконец-то дали ракеты к Химарсам на 300 км?
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09.08.2022 21:01 Відповісти
та ні)це наші їх пляциками закидали)
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09.08.2022 23:09 Відповісти
Текс.... відосікі почалися:

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1557077182110998528
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09.08.2022 22:01 Відповісти
стесняюсь спросить. А когда мы будем бомбить их лодки в каспийском море?
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09.08.2022 22:38 Відповісти
можливо тоді коли в чорному всі втопимо?)
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09.08.2022 23:11 Відповісти
одно другому не мешает
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09.08.2022 23:13 Відповісти
мля, мені теж цікаво......є якась версія толкова? чому всі драпають з криму?
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10.08.2022 01:59 Відповісти
Драпают, потому что в Крыму кончились лежаки.
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10.08.2022 04:01 Відповісти
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10.08.2022 15:59 Відповісти
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