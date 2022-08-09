До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та Су-24М, - ЗМІ. ФОТО
До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Зазначається, що цей кримський аеродром – одне з ключових для авіації РФ летовищ на окупованому півострові.
Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.
На фото сервісу Planet Labs, які були зроблений сьогодні, 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за 4 години до вибухів, видно склади та численну військову авіацію, що тут розташовується.
Що залишилось на аеродромі після сьогоднішніх вибухів буде зрозуміло після отримання свіжих супутникових знімків.
Будь ласка, зачекайте...
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У вигляді сигари прапору, який потім покурив її у невстановленому місці аеродрому Новофедорівки.
Звонив в Евпаторію.....настрій у Асана(ім'я змінено, через підарасів на полуострові з RU) СУПЕР!!!!! НА Каже, що ВСІ уже знають, що Крим бо уже знову УКРАЇНА!!!
Їдять Імам Баілди, Шиш - Кебаб і благословляють ЗСУ!!!
ЦЕ ПРАВДА З Євпаторії!!!
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1557077182110998528