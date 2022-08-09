До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та Су-24М, - ЗМІ. ФОТО

До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Зазначається, що цей кримський аеродром – одне з ключових для авіації РФ летовищ на окупованому півострові.

Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

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На фото сервісу Planet Labs, які були зроблений сьогодні, 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за 4 години до вибухів, видно склади та численну військову авіацію, що тут розташовується.

Що залишилось на аеродромі після сьогоднішніх вибухів буде зрозуміло після отримання свіжих супутникових знімків.

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