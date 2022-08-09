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Новини Війна
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Українські медики повертають у стрій 80% поранених на фронті воїнів, - Міноборони

гелікоптер

Українські медики демонструють високий рівень професіоналізму та повертають у стрій 80% поранених на фронті.

Про це під час церемонії нагородження кращих медиків країни Орденом Святого Пантелеймона - відзнакою "За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором" повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо нагородження медиків… Це наш медичний фронт, а життя і здоров’я наших воїнів – це те, на що росіяни спрямовують свою зброю. Це не тільки військові об’єкти, не тільки будівлі. Вони добре розуміють, що українці - це насамперед дух, і нас треба зламати як морально, так і фізично. І тому наші медики, як цивільні, так і військові, – це ті, хто в прямому сенсі на фронті не дають росіянам зломити найсміливіших з нас. Невеличка цифра: наші медики сьогодні повертають у стрій 80% поранених. Наші медики військові сьогодні роблять унікальні операції і повертають втрачені на фронті кінцівки. У нас на сьогодні організована система доставки з місця поранення до лікувального закладу така, що ми встигаємо провести ці операції. Це дуже серйозний показник", - повідомила Маляр.

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Вона також підкреслила, що наразі триває страшна війна, яку важко було уявити в XXI столітті, однак зараз вперше з’явився "історичний шанс поставити крапку на імперських амбіціях Російської Федерації, а в ідеалі навіть зруйнувати цю державу".

Маляр також звернула увагу на єдність народу України, якої раніше не було ніколи.

"Нарешті сьогодні ми всі займаємо виключно проукраїнську, продержавницьку позицію", - зазначила заступниця міністра, додавши, що на фронті ніхто не стомився захищати Україну.

"На фронті ніхто не стомився захищати Україну, і єдине, що можу звідти передати, щоб кожен українець сьогодні розумів: просто вірити у ЗСУ - цього замало для того, щоб перемогти Російську Федерацію. Ми повинні зрозуміти, що кожен з нас сьогодні воїн: той хто в Україні залишився, і той хто виїхав, і наша нація зможе перемогти Росію тільки у випадку, якщо кожен з нас буде воювати з ворогом", - закликала заступниця міністра оборони.

Автор: 

Міноборони (7461) поранення (2813) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+10
Слава Медикам!!!А це Крымский пляж. А шо такое?
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09.08.2022 18:31
+8
А військоматах медики так в взагалі дива творять. Люди з переломними хребтами та інсультами раді стають до лав ЗСУ та йдуть га фронт. 😁😁😁
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09.08.2022 18:34
+4
Щось схоже на зелений звіздьош.
Ніби втрачені кінцівки за тиждень відростають.
Ну камон...
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09.08.2022 18:47
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Слава Медикам!!!А це Крымский пляж. А шо такое?
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09.08.2022 18:31 Відповісти
Еще или уже - не сезон!🤣
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09.08.2022 19:17 Відповісти
А військоматах медики так в взагалі дива творять. Люди з переломними хребтами та інсультами раді стають до лав ЗСУ та йдуть га фронт. 😁😁😁
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09.08.2022 18:34 Відповісти
Складают універсальних солдатів
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09.08.2022 18:39 Відповісти
Війна ще довго буде. Адже ще з Кримом треба воювати.
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09.08.2022 18:36 Відповісти
Та -- Крим ми одною лєвою
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09.08.2022 18:40 Відповісти
Щось схоже на зелений звіздьош.
Ніби втрачені кінцівки за тиждень відростають.
Ну камон...
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09.08.2022 18:47 Відповісти
Где Вы прочитали о неделе?
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09.08.2022 19:21 Відповісти
Да, моего родственника, военного, ранило градами на Харьковском направлении, пол головы онемело, а его начали обратно на фронт выпирать, собирали по врачам справки, что он не пригодный к службе
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09.08.2022 18:54 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКИМ МЕДРАБОТНИКАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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09.08.2022 19:02 Відповісти
Бережи вас всіх Господь
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09.08.2022 19:31 Відповісти
Військові медики молодці і в госпіталях роблять все можливе Ще би влада трохи зусиль приклала
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09.08.2022 19:48 Відповісти
Звісно, вони всі "здорові" і "придатні", навіть якщо ледве ходять і не володіють руками, живуть на знеболюючих. Бумага все стерпить, а совість наших "самовідданих лікарів" мовчить, головне не дати навіть можливості звернутися до інших лікарів, тому що, нікому не потрібні "проблеми". А найгірше, що ніхто не хоче піднімати та висвітлити цю проблему, навіть Юрій Бутусов
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10.08.2022 14:21 Відповісти
 
 