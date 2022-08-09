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Новини Допомога Україні
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Україна та Світовий банк підписали угоду про надання гранту на $4,5 млрд, - Мінфін

банк,світовий

Україна та Світовий банк підписали угоду про надання нашій країні гранту в розмірі 4,5 млрд дол. США, грантові кошти були виділені Сполученими Штатами.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці грантові кошти були надані Сполученими Штатами Америки та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

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"Висловлюю вдячність уряду Сполучених Штатів Америки та команді Світового банку, завдяки зусиллям яких український уряд продовжує забезпечувати ритмічні виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором. Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову України", - зазначив Марченко під час підписання угоди.

Грант від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд дол. США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Автор: 

Світовий банк (822) Мінфін (3656) допомога (8429) США (23326) фінансування (3146) грант (357)


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Ще раз - подякуємо дідьо Джо. Від усієї України. Хоча би за пенсію.
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09.08.2022 18:55 Відповісти
Добре бо Європа шото телиця
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09.08.2022 18:58 Відповісти
Чекаємо звіт Боневтіка з Буковелі...
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09.08.2022 19:01 Відповісти
Ще б щурів повидушувати, тоді норм всім вистарчить.
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09.08.2022 19:01 Відповісти
І закипить робота в країні Дурнів.
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09.08.2022 19:05 Відповісти
Якби хоч зільонське тихо сиділо і не дзявкало...
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09.08.2022 19:07 Відповісти
Зверніть увагу, що пенсії по 200-300 тис гривень для "еліти" ніхто не скоротив на час війни.
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09.08.2022 19:14 Відповісти
Вони не тільки не скоротили а ще депутатам зряплату підняли щоб не бідували
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09.08.2022 19:38 Відповісти
Які кредити? Москальські "заморожені" гроші хай Україні дають.
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14.08.2022 12:54 Відповісти
 
 