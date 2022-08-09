УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10094 відвідувача онлайн
Новини Війна
21 017 59

Чубаров про вибухи на території аеродрому "Саки": Громадяни РФ щойно отримали перший "дзвінок". Виїжджайте з Криму вже сьогодні

чубаров

Громадяни РФ, які незаконно перебувають в Криму, отримали перший "дзвінок" про необхідність негайно залишити окуповану територію.

Так прокоментував інформацію про вибухи у Новофедорівці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Громадяни росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому рф Криму! Щойно ви отримали перший "дзвінок", який вказує вам негайно залишити територію окупованого рф Криму. Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого рф Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" - заявив Чубаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сакському районі окупованого Криму оголосили евакуацію після вибухів на військовому аеродромі

Автор: 

Крим (14183) Чубаров Рефат (565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
09.08.2022 19:14
+37
Громадян російської федерації не місце в Криму. Їхнє майно в Криму будемо конфісковувати, російських військових судити
показати весь коментар
09.08.2022 19:13
+33
на крымском мосту пробки - крысы ломанули с корабля.... )
https://twitter.com/i/status/1557023339197173762
показати весь коментар
09.08.2022 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проявите жест доброй воли, чтобы не было дальнейших самовозгораний
показати весь коментар
09.08.2022 19:12 Відповісти
Православные из неканонической самопровозглашенной безблагодатной псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Мариуполь, они в вечности окажутся в раю, как обещал им вечный Президент Владимир Люциферович.

Российских военных министра нападения и разрушения Сергея Куйжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Апокалипсис 21:27).

На Суде у белого Престола «крымнашевцы» и все граждане России, одобряющие бомбежки крылатыми ракетами украинских городов и убийства мирных жителей, будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).

При оккупации украинских территорий православные нарушили сразу 4 Божьих Заповеди:

6 заповедь. Не убивай.

8 заповедь. Не кради.

9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела проклятых Вседержителем грешников

будут служить кормом червям и топливом для ада. И не пытайтесь оправдываться на Суде у белого Престола, что вас не предупреждали!!!!
показати весь коментар
09.08.2022 19:20 Відповісти
Есть еще один выход - референдум о воссоединение с Украиной. Всем Крымом. Если результат будет 100% "за", то можно поговорить об амнистии.
показати весь коментар
09.08.2022 19:13 Відповісти
Это значит признать их фейковый референдум о выходе из Украины? Никому те референдумы кроме кацапского быдла не нужен.Просто приймем закон что все незаконно переехавшие в Крым будут минимум 8 лет работать без оплаты отстраивать Украину.Военные и полиция после отсидки лет 15,потом 8 лет на стройке и может быть получить справку на проживание в Украине без права голоса .
показати весь коментар
09.08.2022 19:24 Відповісти
Який референдум? Крим ніколи і не від'єднувався від України. Кацапи самі від'єднали. Крим це Україна, як був, так і є, так і дальше буде.
показати весь коментар
09.08.2022 19:25 Відповісти
Это зачем?
показати весь коментар
09.08.2022 19:27 Відповісти
Чубаров , хватит ПИАРИТСЯ !! . Иди с КАДЫРОВЫМ поговори !!!
показати весь коментар
09.08.2022 21:18 Відповісти
Та нах кому цей вівцейоб здався... про що говорити зі сцикуном...
показати весь коментар
09.08.2022 21:39 Відповісти
ну вівцеоб і сцикун знайдуть про що поговорити, у них багато спільного
показати весь коментар
09.08.2022 22:28 Відповісти


Вбога, дуй на паРашу, до сЄстЄр по "розуму".

Доречі, Ізик рАдной пАдучі, ЧОТИРИ помилки на не повний рядок.
показати весь коментар
09.08.2022 22:04 Відповісти
кацап, ти що дебіл? не відповідай, це риторичне запитання. ніякого референдуму не було і не буде.
показати весь коментар
09.08.2022 22:25 Відповісти
Громадян російської федерації не місце в Криму. Їхнє майно в Криму будемо конфісковувати, російських військових судити
показати весь коментар
09.08.2022 19:13 Відповісти
Yevhen Lyr@LyrYevhen

https://twitter.com/LyrYevhen/status/1556993960719093761 3 ч

З Днем корінних народів, киримлилар!
Цей салют на вашу честь
показати весь коментар
09.08.2022 19:51 Відповісти
Додому,до хати,упир волохатий!
показати весь коментар
10.08.2022 06:40 Відповісти
це були не вибухи,це було торжественне закриття сезону)
показати весь коментар
09.08.2022 19:14 Відповісти
Ага, с аганьком))
показати весь коментар
09.08.2022 19:43 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 19:14 Відповісти
🍁 Источник российского «Коммерсанта» (пост уже удален) сообщил, что в Крыму атаковали несколько объектов:
военный аэродром "Нитка", склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка.
Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.

По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.

Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось. https://t.me/Sharpreview/16241
показати весь коментар
09.08.2022 19:39 Відповісти
Все одно Зеленський винуватий! От все одно! Зрадник!!!
показати весь коментар
09.08.2022 19:14 Відповісти
За Чонгар він ще відповість.
показати весь коментар
09.08.2022 19:18 Відповісти
А Єрмак?
показати весь коментар
09.08.2022 19:20 Відповісти
Дерьмак кремлевский агент, который руководит вместо бубочки. Бубочка под айкосиками только видосики пишет.
показати весь коментар
09.08.2022 19:27 Відповісти
До чого тут ЗеЛох? Дивись хто командує в Миколаєві!
показати весь коментар
09.08.2022 19:20 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 19:27 Відповісти
Ви маєте рацію!
показати весь коментар
09.08.2022 19:43 Відповісти
Просто під кожною новиною пишуть, що Зеленський зрадник. Ото і я написав! Може якось поможе!

Треба було наказати вдарити СОТНЬОЮ РАКЕТ!
показати весь коментар
09.08.2022 20:29 Відповісти
на крымском мосту пробки - крысы ломанули с корабля.... )
https://twitter.com/i/status/1557023339197173762
показати весь коментар
09.08.2022 19:15 Відповісти
tuda bi raketku shas zapustitj....
показати весь коментар
09.08.2022 19:18 Відповісти
Може міст загориться від палаючих пуканів мразоти в цих пробках та обвалиться ?
показати весь коментар
09.08.2022 19:58 Відповісти
Да кацапскіє свіньї-кто нє успєл тот апаздал...
показати весь коментар
09.08.2022 19:15 Відповісти
киримли вже давно готові до свята Визволення -

чекають часа "Ч".....
показати весь коментар
09.08.2022 19:16 Відповісти
могли б троху й підмогти,шуганути ватку цієїї ночі хоч парочкую диверсій
показати весь коментар
09.08.2022 20:28 Відповісти
Як кажуть в Украіні :,орки , тікайте на@ уй , бо одного вже вбили 😀"
показати весь коментар
09.08.2022 19:16 Відповісти
Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" - заявив Чубаров. Джерело:

Бо завтра моста вже може і не бути.
показати весь коментар
09.08.2022 19:16 Відповісти
татари вже зібрали свої манатки?
показати весь коментар
09.08.2022 22:30 Відповісти
Здавайтесь, російські виродки! В полоні гарантуємо гарячий чай і пристойні умови утримання
показати весь коментар
09.08.2022 19:17 Відповісти
как уже сегодня крымский мост пересекать? так деньги ж за деревянные домики уплочено ж до конца августовких камнепадов, а возвращать их понятно никто не будет, как это и делается обычно. форс мажор. причём яркий звездопад года, - "персеиды", парашникам обещают в ночь с 12 на 13 августа ))
показати весь коментар
09.08.2022 19:21 Відповісти
там пробка сейчас. на мосту через Керченский пролив.
показати весь коментар
09.08.2022 19:31 Відповісти
Чубаров каже ПРАВДУ!!!!
Все буде УКРАЇНА!!!!
КРИМ---- це УКРАЇНА!!!!
показати весь коментар
09.08.2022 19:21 Відповісти
Майно кидайте і тікайте! І не лише громадяни рф! Всі зрадники ватники рашисти і совкодрочери геть з української землі інакше вб'ємо!!!!
показати весь коментар
09.08.2022 19:22 Відповісти
вони вже догадалися
показати весь коментар
09.08.2022 20:43 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 19:24 Відповісти
В українському Криму не має бути жодного кацапського власовця!
показати весь коментар
09.08.2022 19:27 Відповісти
"томагавк" на расею заказывали ? счас подгоним !
показати весь коментар
09.08.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 19:31 Відповісти
Беги оккупант, беги
показати весь коментар
09.08.2022 19:32 Відповісти
Тікайте, свинособаки! Кримський мост довго не простоїть!
показати весь коментар
09.08.2022 19:34 Відповісти
Кто не успеет,того департируем в глубинные мухосрански,торопитесь лапти!
показати весь коментар
09.08.2022 19:34 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 19:38 Відповісти
Ніт! Нехай вони усє там астаюца! Мьі их всєх уб'йом луччше ! 👍😺
показати весь коментар
09.08.2022 19:46 Відповісти
всех не надо. для зверинца надо оставить.
показати весь коментар
09.08.2022 19:57 Відповісти
Скучный пляжный отдых плавно превращается в веселый квест на выживание
показати весь коментар
09.08.2022 20:08 Відповісти
Да, товарищи орки, все правильно чувствуете, ибо разрывы для вас - это не звуки ключа вставляемого во Врата, а звуки уключин в которые Харон вставляет свои весла готовясь к большой Переправе.
показати весь коментар
09.08.2022 20:12 Відповісти
на недокерченському довжелезні пробки
показати весь коментар
09.08.2022 21:02 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 21:10 Відповісти
значит в крематорий .
показати весь коментар
09.08.2022 21:18 Відповісти
За Урал! Тікайте, бидло-терористи!
показати весь коментар
09.08.2022 22:47 Відповісти
 
 