Чубаров про вибухи на території аеродрому "Саки": Громадяни РФ щойно отримали перший "дзвінок". Виїжджайте з Криму вже сьогодні
Громадяни РФ, які незаконно перебувають в Криму, отримали перший "дзвінок" про необхідність негайно залишити окуповану територію.
Так прокоментував інформацію про вибухи у Новофедорівці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Громадяни росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому рф Криму! Щойно ви отримали перший "дзвінок", який вказує вам негайно залишити територію окупованого рф Криму. Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого рф Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" - заявив Чубаров.
Топ коментарі
+45 YU ST
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+37 адвокат офіс
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+33 Йцу Кенг #461207
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Российских военных министра нападения и разрушения Сергея Куйжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Апокалипсис 21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» и все граждане России, одобряющие бомбежки крылатыми ракетами украинских городов и убийства мирных жителей, будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При оккупации украинских территорий православные нарушили сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела проклятых Вседержителем грешников
будут служить кормом червям и топливом для ада. И не пытайтесь оправдываться на Суде у белого Престола, что вас не предупреждали!!!!
Вбога, дуй на паРашу, до сЄстЄр по "розуму".
Доречі, Ізик рАдной пАдучі, ЧОТИРИ помилки на не повний рядок.
https://twitter.com/LyrYevhen/status/1556993960719093761 3 ч
З Днем корінних народів, киримлилар!
Цей салют на вашу честь
военный аэродром "Нитка", склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка.
Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось. https://t.me/Sharpreview/16241
Треба було наказати вдарити СОТНЬОЮ РАКЕТ!
https://twitter.com/i/status/1557023339197173762
чекають часа "Ч".....
Бо завтра моста вже може і не бути.
Все буде УКРАЇНА!!!!
КРИМ---- це УКРАЇНА!!!!