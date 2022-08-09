Чубаров про вибухи на території аеродрому "Саки": Громадяни РФ щойно отримали перший "дзвінок". Виїжджайте з Криму вже сьогодні

Громадяни РФ, які незаконно перебувають в Криму, отримали перший "дзвінок" про необхідність негайно залишити окуповану територію.

Так прокоментував інформацію про вибухи у Новофедорівці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Громадяни росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому рф Криму! Щойно ви отримали перший "дзвінок", який вказує вам негайно залишити територію окупованого рф Криму. Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого рф Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!" - заявив Чубаров.

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