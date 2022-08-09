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Міноборони України про вибухи на аеродромі в окупованому Криму: Вкотре нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях

крим,саки

Міністерство оборони України прокоментувало пожежу на території військового аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що факт пожежі може використовуватися Росією в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг із бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!" - наголосили в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про вибухи на території аеродрому "Саки": "Відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ніякого вогневого впливу не було"

Нагадуємо, у вівторок відбулася серія вибухів на військовому аеродромі у Сакському районі на території окупованого Криму.

Міноборони України про вибухи на аеродромі в окупованому Криму: Вкотре нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях 01

Автор: 

вибух (4509) Крим (14183) Міноборони (7461) аеродром (302)


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Топ коментарі
+54
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09.08.2022 19:30
+41
Крим - це Україна
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09.08.2022 19:22
+38
Це вже той випадок, коли не куріння, а паління...
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09.08.2022 19:22
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Це вже той випадок, коли не куріння, а паління...
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09.08.2022 19:22 Відповісти
Ну что, сегодня - День открытия военных действий на территории оккупированного Крыма! )
Браво!
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09.08.2022 19:38 Відповісти
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09.08.2022 19:48 Відповісти
І ще підпис: "Кохання - це дивитися разом, як палає Кримський міст"
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09.08.2022 20:37 Відповісти
так!

сьогодні День початку військових дій по визволенню Крима!

ми чекали на цей день довгих 8 років !!!
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09.08.2022 20:00 Відповісти
Багато чого поставляється від союзників, про що ми дізнаємося через три місяці і більше... як і ці ракети, про які всі мовчали.... а вони вже є в нас https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ

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09.08.2022 23:27 Відповісти
На данный момент достоверно известно, что на открытых площадках аэродрома Саки за 4 часа до удара находились:

- 13х Cу-30СМ
- 12х Су-24М/Р
- 1х Ил-76
- 6х вертолётов
(напишите, кто опознал)
https://t.me/war_monitor/1464
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09.08.2022 19:40 Відповісти
Іл-76 відповз у кущі, ска https://t.me/war_monitor/1465 https://t.me/war_monitor/1465

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09.08.2022 20:11 Відповісти
Крим - це Україна
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09.08.2022 19:22 Відповісти
сьогодні Великий день !!!!

Крим де-сакралізований і поставлений в один ряд з окупованими Донбасом та Таврією!
Крим це така ж область України і об'єкт військових дій по визволенню !

щоб не було ілюзій.....
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09.08.2022 19:59 Відповісти
Українська100%-ва БАВОВНА!!!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
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09.08.2022 19:24 Відповісти
Героям слава !!
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09.08.2022 19:29 Відповісти
Щоб ви розуміли по Саках, Криму, аеродромах і не тільки.

Головний чинник російської пропаганди - пригнічення власного охлосу "во імя вєлічія держави". Вони можуть жити в гімні і терпіти стільки - скільки треба для підтримання величі росії. Як на міжнародному фронті, так і всередині боліт.

Один збитий Калібр нашою ППО - це мінус 32 тролейбуси чи 11 шкіл в Самарі. Кацли цього ніколи не зрозуміють. Їм не потрібний добробут їхніх дітей, тому що вони і так погано живуть. Вєлічіє!

І зараз це велічіє не дає змоги нікому на росії вказати чого ж саме відбулись ці хлопки на аеродромі Сак біля Новофедорівки. Буде що хочеш, але можна приховати відсутність ППО та нікчемність агітпрому перед західним озброєнням.

Тепер ми точно можемо все. І бавовна по усій території росії буде плодитись і колоситись.

Сьогодні відкрилися гарячі тури не тільки в українському Криму. І це точно не остання

Слава ЗСУ!
Прайс (с) https://t.me/PriceTimeBest/3425 https://t.me/PriceTimeBest/3425

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09.08.2022 19:45 Відповісти
znachet tochno ZSU postaralis oiiiiii harashooooo , maladci hlopci !!!!! predstavljaju kak budut rvatsa vatnie pukani
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09.08.2022 19:25 Відповісти
Кацапскіє свіньї-ви скора савсєм докурітєсь....
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09.08.2022 19:26 Відповісти
знатный троллинг.... )
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09.08.2022 19:26 Відповісти
На 5 балів !))
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09.08.2022 19:29 Відповісти
Дуже приємна новина є
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09.08.2022 19:27 Відповісти
Марку давай, давай марку!
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09.08.2022 19:28 Відповісти
Так і треба ,,,, ой ой ,, а хто це був ,,, )))
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09.08.2022 19:28 Відповісти
Ніяких вибухів не було.Це фейк.
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09.08.2022 19:28 Відповісти
Хлопки!
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09.08.2022 20:27 Відповісти
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09.08.2022 19:29 Відповісти
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09.08.2022 19:29 Відповісти
Осьце відео
https://www.youtube.com/watch?v=7NE4_kobPr0
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09.08.2022 20:04 Відповісти
Як це не може встановити причину??? - Кацап смердючий заліз в Крим і наробив біду!!! І його обов"язково потрібно наказати!!!
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09.08.2022 19:29 Відповісти
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09.08.2022 19:32 Відповісти
https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1557026841537519617?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1557026841537519617%7Ctwgr%5E1665ba77e12b4a96a37cf5ad9dfedad4c417289e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2022%2F08%2Fkrym-na-prieme-chast-2%2F
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09.08.2022 19:30 Відповісти
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09.08.2022 19:30 Відповісти
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09.08.2022 19:33 Відповісти
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09.08.2022 20:02 Відповісти
спочатку палили цігарки
а тепер
курять вялого..присмокуя..
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09.08.2022 19:31 Відповісти
можна ще паперові гривні випускати з видами сакських пляжив
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09.08.2022 19:31 Відповісти
https://youtube.com/shorts/Nnse9svP1xQ?feature=share https://youtube.com/shorts/Nnse9svP1xQ
"крымнаш" почемуто сваливает
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09.08.2022 19:33 Відповісти
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09.08.2022 19:37 Відповісти
Наші кримчани пишуть: "Дев'ять довгих років я чекала побачити, як вони біжуть наче таргани!" 👌
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09.08.2022 19:37 Відповісти
І чого тікають, Крим вже нєнаш?🤔
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09.08.2022 19:41 Відповісти
По-справжньому буде смішно, коли москалі масово почнуть вивихати собі щелепи паляницею, щоб закосити під українців. Навіщо? Щоб татари їх не різали мало-мало.
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10.08.2022 02:40 Відповісти
по правді кажучи мені ця відповідь не сподобалася - якась тупа, не зрозуміла і меншвартісна.

Написали б просто - "Ми завдали цього удару, завдаватимемо ще, наступний можливо Кримський міст. Так буде аж до нашої перемоги! Слава Україні!"
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09.08.2022 19:37 Відповісти
Мож вам написать координаты, откуда будет следующий пуск по каазламордо-драныкоедам?
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09.08.2022 21:08 Відповісти
Источник российского «Коммерсанта» (пост уже удален) сообщил, что в Крыму атаковали несколько объектов:
военный аэродром "Нитка", склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка.
Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.

По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.

Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось. https://t.me/Sharpreview/16241 https://t.me/Sharpreview/16241

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09.08.2022 19:38 Відповісти
нашлись лётчики-курильщики. тотальный видеоконтроль аэродрома помог в поисках. на складе курили. теперь не отвертеться ))
https://www.youtube.com/watch?v=XcqN8P0hZzk
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09.08.2022 19:38 Відповісти
Еще момент взрывов в Новофедоровке в оккупированном Крыму https://t.me/Ukraine_365News/33914
Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Украины в конфиденциальном комментарии американскому журналисту Майклу Вайсу заявил, что взрывы на военном аэродроме в районе военного аэродрома Саки под Новофедоровкой в оккупированном Крыму - "лишь разогрев".
"Только что сообщил высокопоставленному чиновнику Минобороны Украины об этих ошеломляющих дальних ударах по российской авиабазе в Крыму. Его ответ: "Это просто разогрев", - отмечено в сообщении.
Более того, Вайс рассказал о разговоре с военным экспертом по ракетным и артиллерийским системам НАТО Томасом Тайнером, который на 90% уверен, что ВСУ нанесли ракетный удар по военному объекту американским оперативно-тактическим ракетным комплексом ATACMS. "Его вердикт: 90% - это ATACMS, 10% - это крылатые ракеты", - отметил журналист.
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09.08.2022 19:39 Відповісти
После ударов ВСУ у оккупантов началась паника.

После удара украинских военных по Антоновскому и Каховскому мостам, войска РФ начали вывозить из Херсона свои семьи, информирует Херсонская ОВА в https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02CB3e7kFwj4Z2qUuHnBVrG7PaAPi2RckXMMVaRmwf1SDihFSnmRknfXiojZhrkeeol Facebook .

«В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам в оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне», - говорится в сообщении.

8 августа украинцы снова ударили по Антоновскому и Каховскому мостам, заявила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что действия ВСУ оказывают существенное влияние на моральное состояние оккупантов, а также на их боеспособность.
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09.08.2022 19:40 Відповісти
Тролякі
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09.08.2022 19:42 Відповісти
80-й рівень, не менше!
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10.08.2022 02:36 Відповісти
..этик мать,курение до добра,быдлонасекомышей на болотах мацковии не доведет .
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09.08.2022 19:47 Відповісти
Филиал Квартала-95?
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09.08.2022 19:52 Відповісти
мімо !

серйозні Військові нічого не підтверджують і нічого не спростовують...

"горіли папіроси"
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09.08.2022 20:04 Відповісти
Этот комментарий не достоин Минобороны. Он будет транслирован по всему миру и весь мир пожмёт плечами - типа это украинский Минобороны? Типа это смешно?
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09.08.2022 20:19 Відповісти
Наші воїни Світла знищують імперію зла!
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09.08.2022 19:52 Відповісти
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09.08.2022 20:00 Відповісти
Крым бесспорно Украина
Но, чтобы не растекаться мыслями по древу на тему визиток, можно было написать короче - это не мы
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09.08.2022 20:03 Відповісти
...А потролити лаптів?
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10.08.2022 02:35 Відповісти
На каждой пачке пишут: КУРЕНИЕ УБИВАЕТ !
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09.08.2022 20:11 Відповісти
За отдельными "хлопками" вскоре последуют "бурные продолжительные аплодисменты".
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09.08.2022 20:46 Відповісти
...котрі переходять в овацію.
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10.08.2022 02:34 Відповісти
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10.08.2022 00:25 Відповісти

Люблю армійський гумор!
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10.08.2022 02:32 Відповісти
автопрому мацковіі треба посилити
випуск Лад..помаранчго кольору для батьків знищіних кацапів..
Нова модель-"Лада-200" "Помінальная"
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10.08.2022 03:59 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCZR9cnqKQ6gH5LQOxV0C_QA

https://www.youtube.com/channel/UCZR9cnqKQ6gH5LQOxV0C_QA Тархов Вадим https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ&lc=UgwE6DE6imic9ubmjIB4AaABAg 2 дні тому

Летят на "Ладе "как в карете. На свежие могилы сыновей. И с завистью глядят на них соседи, Родившие когда-то дочерей.
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10.08.2022 10:29 Відповісти
 
 