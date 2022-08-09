Міноборони України про вибухи на аеродромі в окупованому Криму: Вкотре нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях
Міністерство оборони України прокоментувало пожежу на території військового аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.
"Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони наголосили, що факт пожежі може використовуватися Росією в інформаційній війні.
"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг із бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!" - наголосили в міністерстві.
Нагадуємо, у вівторок відбулася серія вибухів на військовому аеродромі у Сакському районі на території окупованого Криму.
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Браво!
сьогодні День початку військових дій по визволенню Крима!
ми чекали на цей день довгих 8 років !!!
- 13х Cу-30СМ
- 12х Су-24М/Р
- 1х Ил-76
- 6х вертолётов
(напишите, кто опознал)
https://t.me/war_monitor/1464
Крим де-сакралізований і поставлений в один ряд з окупованими Донбасом та Таврією!
Крим це така ж область України і об'єкт військових дій по визволенню !
щоб не було ілюзій.....
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
Головний чинник російської пропаганди - пригнічення власного охлосу "во імя вєлічія держави". Вони можуть жити в гімні і терпіти стільки - скільки треба для підтримання величі росії. Як на міжнародному фронті, так і всередині боліт.
Один збитий Калібр нашою ППО - це мінус 32 тролейбуси чи 11 шкіл в Самарі. Кацли цього ніколи не зрозуміють. Їм не потрібний добробут їхніх дітей, тому що вони і так погано живуть. Вєлічіє!
І зараз це велічіє не дає змоги нікому на росії вказати чого ж саме відбулись ці хлопки на аеродромі Сак біля Новофедорівки. Буде що хочеш, але можна приховати відсутність ППО та нікчемність агітпрому перед західним озброєнням.
Тепер ми точно можемо все. І бавовна по усій території росії буде плодитись і колоситись.
Сьогодні відкрилися гарячі тури не тільки в українському Криму. І це точно не остання
Слава ЗСУ!
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https://www.youtube.com/watch?v=7NE4_kobPr0
а тепер
курять вялого..присмокуя..
"крымнаш" почемуто сваливает
Написали б просто - "Ми завдали цього удару, завдаватимемо ще, наступний можливо Кримський міст. Так буде аж до нашої перемоги! Слава Україні!"
военный аэродром "Нитка", склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка.
Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось. https://t.me/Sharpreview/16241 https://t.me/Sharpreview/16241
https://www.youtube.com/watch?v=XcqN8P0hZzk
Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Украины в конфиденциальном комментарии американскому журналисту Майклу Вайсу заявил, что взрывы на военном аэродроме в районе военного аэродрома Саки под Новофедоровкой в оккупированном Крыму - "лишь разогрев".
"Только что сообщил высокопоставленному чиновнику Минобороны Украины об этих ошеломляющих дальних ударах по российской авиабазе в Крыму. Его ответ: "Это просто разогрев", - отмечено в сообщении.
Более того, Вайс рассказал о разговоре с военным экспертом по ракетным и артиллерийским системам НАТО Томасом Тайнером, который на 90% уверен, что ВСУ нанесли ракетный удар по военному объекту американским оперативно-тактическим ракетным комплексом ATACMS. "Его вердикт: 90% - это ATACMS, 10% - это крылатые ракеты", - отметил журналист.
После удара украинских военных по Антоновскому и Каховскому мостам, войска РФ начали вывозить из Херсона свои семьи, информирует Херсонская ОВА в https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02CB3e7kFwj4Z2qUuHnBVrG7PaAPi2RckXMMVaRmwf1SDihFSnmRknfXiojZhrkeeol Facebook .
«В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам в оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне», - говорится в сообщении.
8 августа украинцы снова ударили по Антоновскому и Каховскому мостам, заявила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что действия ВСУ оказывают существенное влияние на моральное состояние оккупантов, а также на их боеспособность.
серйозні Військові нічого не підтверджують і нічого не спростовують...
"горіли папіроси"
Но, чтобы не растекаться мыслями по древу на тему визиток, можно было написать короче - это не мы
Люблю армійський гумор!
випуск Лад..помаранчго кольору для батьків знищіних кацапів..
Нова модель-"Лада-200" "Помінальная"
https://www.youtube.com/channel/UCZR9cnqKQ6gH5LQOxV0C_QA Тархов Вадим https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ&lc=UgwE6DE6imic9ubmjIB4AaABAg 2 дні тому
Летят на "Ладе "как в карете. На свежие могилы сыновей. И с завистью глядят на них соседи, Родившие когда-то дочерей.