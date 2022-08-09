Міноборони України про вибухи на аеродромі в окупованому Криму: Вкотре нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях

Міністерство оборони України прокоментувало пожежу на території військового аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що факт пожежі може використовуватися Росією в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг із бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!" - наголосили в міністерстві.

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Нагадуємо, у вівторок відбулася серія вибухів на військовому аеродромі у Сакському районі на території окупованого Криму.