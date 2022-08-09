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Новини Війна
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Із Херсона після удару по Антонівському мосту почали вивозити родини військових РФ, - ОВА

міст,антонівський

Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових РФ, що перебували у місті.

Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали", - повідомили в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ тримають південь під вогневим контролем. Наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, - речниця Сил оборони півдня Гуменюк

Також через ці події почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні, йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17749) міст (1239) Херсон (3421)


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Топ коментарі
+45
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09.08.2022 19:52
+41
пан ⊃фæ∩⊂™@dfens3k

Отец знакомого работает в УФСБ Крыма.
Сегодня срочно вызвали на совещание.
Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели.
Сейчас едем куда-то далеко за город.
Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
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09.08.2022 19:53
+37
в новофедорівку їх.
там сьогодні багато місць вільних з'явилось
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09.08.2022 19:52
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Ой, а что случилось ?
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09.08.2022 19:52 Відповісти
енот)
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09.08.2022 19:53 Відповісти
Скорее писец подкрадывается )
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09.08.2022 19:54 Відповісти
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09.08.2022 20:01 Відповісти
Лапочка
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09.08.2022 20:31 Відповісти
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09.08.2022 20:00 Відповісти
100% бавовна
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09.08.2022 19:53 Відповісти
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09.08.2022 19:52 Відповісти
Крадії вбивці і просто злочинці бідкаються чесному заробітку таксистів....одним слово кацапи!
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09.08.2022 19:58 Відповісти
і саме страшне - вони з Криму навіть пральної машинки не вкрали - а їм ціни задирають!
правда, вкрали сам Крим, але коли це було, хто ж 2014 рік пам"ятає?...
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09.08.2022 20:16 Відповісти
Это мне напоминает тот эпизод, когда Айхману у нас в тюрьме принесли почитать «Лолиту». Прочтя же, возмущенный Эйхман вернул книгу со словами: «Чрезвычайно вредная книжонка» - Das ist aber ein sehr unrefreuliches Buch.
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10.08.2022 08:15 Відповісти
в новофедорівку їх.
там сьогодні багато місць вільних з'явилось
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09.08.2022 19:52 Відповісти
Я думаю и в Саках и в Евпатории и Черноморском тоже сезон закончился!
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09.08.2022 19:54 Відповісти
ЗСУ закриває для кацапів пляжний сезон! Назад в ***** і мухосранські!
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09.08.2022 20:19 Відповісти
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.

Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный". (С Маршак 1943 год)
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10.08.2022 04:00 Відповісти
на вихід кацапскі миші.....
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09.08.2022 19:52 Відповісти
пан ⊃фæ∩⊂™@dfens3k

Отец знакомого работает в УФСБ Крыма.
Сегодня срочно вызвали на совещание.
Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели.
Сейчас едем куда-то далеко за город.
Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
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09.08.2022 19:53 Відповісти
Ну у тебя и знакомые...
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10.08.2022 08:17 Відповісти
Спєрдаливай руСка курва...НАЗАВШЕ!!!
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09.08.2022 19:54 Відповісти
Бігом, тварюки, бігом!
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09.08.2022 19:55 Відповісти
Давай, да свидания, падлы.
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09.08.2022 19:55 Відповісти
якого біса вони там взагалі робили
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09.08.2022 19:55 Відповісти
Готували анексію
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09.08.2022 19:59 Відповісти
Як завжди, приперлись з обісраних мухосранськів, щоб захопити те, що інші створювали, щоб і це обісрати.
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09.08.2022 20:34 Відповісти
стреляти без суду і слідства
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09.08.2022 19:55 Відповісти
Это надо быть полным дибилом, чтобы привозить семью в город , который на расстоянии выстрела от противника......
Разве что чтобы избавится..... Тещу или свекровь...... Или для получения наследства, вместо развода... Но предварит застраховав.....
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09.08.2022 19:55 Відповісти
Думаю там как то с выплатами или зарплата в связано. Так эти твари ещё и шипят на местных.
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09.08.2022 20:01 Відповісти
єти дегенераты на столько за зомбированы , что они даже не понимают , прилететь может уже сейчас , тут, и именно в эту секунду , у них даже в голове не укладывается , что кто то может их убивать в ответ , их детей, стариков, женщин , ................при чем не только на территории паРаши .
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09.08.2022 20:07 Відповісти
валера, все наоборот.
Они судят по себе и потому ссутся что ВСУ начнет стрелять по мирняку.
Потому и драпают.
Ну и нафуй.
А ты, судя по мышлению -недалеко от кацапов ушел.
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09.08.2022 20:33 Відповісти
Так рашисты уверовали что они приехали в Украину навсегда. Еще и семьи свои тянут со своих неасфальтированных ****** в отжатые у местных квартиры.
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09.08.2022 20:07 Відповісти
когда начиналось наше контрнаступление, про которое тут говорят что его нет - до лини фронта было до фига расстояния, километров 80.
а сейчас меньше 20.
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09.08.2022 20:50 Відповісти
так то ж бидлота кацапська, що тут дивуватись
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09.08.2022 21:52 Відповісти
Та там везли скоріш всього у "наказному порядку" - щоб показать що "НАВСЕГДА"!!!
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10.08.2022 04:01 Відповісти
Сєріал-взад в радной свінарнік начался...
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09.08.2022 19:57 Відповісти
Прошу кацапів сйо%увати на*уй з Криму))
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09.08.2022 19:57 Відповісти
Интересно, а что же это за семьи военных, которые там живут?
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09.08.2022 19:58 Відповісти
дежурные дырки для отдыха после боя
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09.08.2022 23:10 Відповісти
А що ж трапилося? Вата вже облюбувала собі квартири і будинки в Херсоні, мріяла жити біля моря, а тут на тобі, треба на свої болота бігом втікати, в орду?
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09.08.2022 20:01 Відповісти
Тварюки поналазили, наслухавшись своїх пропагандонів про "русськую зємлю, вєрнувшуюся в радную гавань", а тепер тікають, як щурі. Шкода, що їх не ногами вперед вивозять.
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09.08.2022 20:01 Відповісти
Так ці орки сподівались там залишатись назавжди. Тепер вивозять свої родини. Напевно дуже скоро ці орки будуть також тікати . Тільки не всі зможуть втекти - втечуть командири а рядових залишать гинути .
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09.08.2022 20:03 Відповісти
Что же вы ***** и чаю не попьете?
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09.08.2022 20:03 Відповісти
За багато років, яких триває боротьба з одвічним ворогом,ви повинні усвідомити-гарний москаль лише мертвий.
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09.08.2022 20:05 Відповісти
Москалями ще керує хабадський кремль.
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09.08.2022 20:07 Відповісти
Крысы Труплера драпайте из Крыма и Херсона...до 24 августа ещё есть время...Гимарсы не пощадят никого...
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09.08.2022 20:05 Відповісти
Родини військових, скажімо мовою оригіналу -
прикинули куй к носу и решили, что Новороссия - плохая затея.
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09.08.2022 20:06 Відповісти
воно там вже свою свиноматку привезло і байстрючат??? геть з України, москаль некрасівий
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09.08.2022 20:08 Відповісти
Тю, а хто ж на "рехверендумі" тепер буде голосувати?

Це ж мала бути масовка голосів від "корінних херсонців", а тепер облом виходить?
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09.08.2022 20:09 Відповісти
Ой, бархатный сезон в Херсоне накрылся песцовой шапкой…
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09.08.2022 20:14 Відповісти
Почався бавовняний сезон
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09.08.2022 22:40 Відповісти
Кремлевські таргани вже встигли переїхати до Херсонської області. Тепер тікають, ****** курви.
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09.08.2022 20:19 Відповісти
пАшлА жара, млять...
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09.08.2022 20:23 Відповісти
Відчувають щурі...
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09.08.2022 20:24 Відповісти
даже не буду желать счастливой дороги.
нафуй.
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09.08.2022 20:31 Відповісти
Видать на перегонки бежали , что бы жильё отхапать
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09.08.2022 20:33 Відповісти
ану залишили своїх самок та *********. вони нам для збагачення чернозема перегнійом потрібні
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09.08.2022 20:40 Відповісти
А після легенького удару по кримському мостику-таксисти стануть мільйонерами.
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09.08.2022 20:41 Відповісти
...скорше заиками,если выживут...
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09.08.2022 20:48 Відповісти
лодочники там станут миллионерами
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09.08.2022 22:19 Відповісти
Люди добрі, що ж то робиться, *ука, не пройшло і пів-року з моменту повномаштабної війни, а ці тварюки вже вивозять свої родини, коли ж ці падли їх встигли завезти із своїх мухосрансків? Напевно ж повіджимали у людей що покраще, планували своїх вилупків віддати в наші школи та дитячі садки, назад в мухосранськ, унітаз в подарунок, тим хто доїде звичайно
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09.08.2022 20:43 Відповісти
З лайном?
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09.08.2022 20:48 Відповісти
А шо так скоро? Може хоч на коня вип'єте ??
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09.08.2022 20:47 Відповісти
Якого ще коня? В них посошок, тобто ніжками, ніжками.
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09.08.2022 21:00 Відповісти
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09.08.2022 20:55 Відповісти
в традициях дидов, антоновскому мосту пора вызвать на социалистическое соревнование крымский мост )) кто быстрее подорвётся на работе по переправке "беженцев" )
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09.08.2022 21:03 Відповісти
Ну, дык, они же считают, что это типа русские построили всё в Украине - почтиать хотя бы того вы****ка, который грозится взорвать ЗАЭС - и потому, заселяясь в дома Украинцев, забирают своё законное. Потому и привезли свои семьи. То, что человек - военный, не значит, что он умный.

Это ведь не только Украины касается - не зря же они на мерседесы наклеивали стикеры "трофейный". Это - прямое продолжение продвигаемой мысли, чточто типа "мы спасли гейропу от фашизма, и потому всё их - наше, а мы пока позволяем ей существовать, потому что мы такие добрые, а они этого не понимают, потому что такие не благодарные, и надо всё наше отобрать".
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09.08.2022 21:03 Відповісти
ничего себе, уже и семьи успели завезти, ну орда
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09.08.2022 21:07 Відповісти
Так на чужое они хваткие..
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09.08.2022 21:28 Відповісти
Щось дуже дивне , звідки там родини російських військових ? Не встигли окупувати Херсон і вже тугнуть туди свої родини ? це виглядає досить нерозумно , чи наша пропаганда перестаралась
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09.08.2022 21:11 Відповісти
"не встигли"? Он оккупирован шестой месяц, Карл!
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09.08.2022 21:16 Відповісти
Расейский беженцы из Херсона:
- А чай сухой?
- Ну как сухой....
- Блины ели?
- Их тоже было мало...
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09.08.2022 21:13 Відповісти
Вони і чмонь своїх понавозили?
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09.08.2022 21:25 Відповісти
ех, накрити б ті колони що будуть драпати градами і артою, щоб пригадали, як українських біженців стріляли, а їм радісно було, щоб ще раз пораділи.
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09.08.2022 21:58 Відповісти
Швидко зайшли, швидко і уйдуть. А Хаймарси допоможуть.
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09.08.2022 22:13 Відповісти
які ж вони огидні! Хотілось назвати шакалами, але шакали на декілька порядків шляхетніші за цю наволоч.
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09.08.2022 22:29 Відповісти
Вони вже і родини в Херсон позвозили з своїх ******?!
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09.08.2022 22:36 Відповісти
"...масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні..." - не очень понимаю. Эти горе-вояки что, со всем своим выводком на войну ходят? 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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09.08.2022 23:22 Відповісти
 
 