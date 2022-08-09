Із Херсона після удару по Антонівському мосту почали вивозити родини військових РФ, - ОВА

Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових РФ, що перебували у місті.

Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали", - повідомили в ОВА.

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Також через ці події почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні, йдеться у повідомленні.