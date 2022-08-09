Із Херсона після удару по Антонівському мосту почали вивозити родини військових РФ, - ОВА
Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових РФ, що перебували у місті.
Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали", - повідомили в ОВА.
Також через ці події почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні, йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+45 Максім ХОЙ #398010
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+41 olele
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+37 Panda Freeav
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правда, вкрали сам Крим, але коли це було, хто ж 2014 рік пам"ятає?...
там сьогодні багато місць вільних з'явилось
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный". (С Маршак 1943 год)
Отец знакомого работает в УФСБ Крыма.
Сегодня срочно вызвали на совещание.
Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели.
Сейчас едем куда-то далеко за город.
Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Разве что чтобы избавится..... Тещу или свекровь...... Или для получения наследства, вместо развода... Но предварит застраховав.....
Они судят по себе и потому ссутся что ВСУ начнет стрелять по мирняку.
Потому и драпают.
Ну и нафуй.
А ты, судя по мышлению -недалеко от кацапов ушел.
а сейчас меньше 20.
прикинули куй к носу и решили, что Новороссия - плохая затея.
Це ж мала бути масовка голосів від "корінних херсонців", а тепер облом виходить?
нафуй.
Это ведь не только Украины касается - не зря же они на мерседесы наклеивали стикеры "трофейный". Это - прямое продолжение продвигаемой мысли, чточто типа "мы спасли гейропу от фашизма, и потому всё их - наше, а мы пока позволяем ей существовать, потому что мы такие добрые, а они этого не понимают, потому что такие не благодарные, и надо всё наше отобрать".
- А чай сухой?
- Ну как сухой....
- Блины ели?
- Их тоже было мало...