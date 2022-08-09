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Новини Війна
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ЗСУ завдали удару по авіабазі в Криму українською зброєю, - The New York Times

новофедорівка,саки

Захисники України завдали удару по авіабазі в окупованому Криму, використовуючи зброю українського виробництва.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваного "українського військового високопосадовця зі знанням ситуації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Газета пише, що їхній співрозмовник, який говорив на умовах анонімності, "підтвердив, що за атакою стоять українські сили".

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"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для ударів по наших військах на південному фронті", — сказало джерело NYT.

Український військовий чиновник не розкрив тип зброї, але уточнив, що вона українського виробництва.

Автор: 

Крим (14183) ліквідація (4052) Саки (26) знищення (7488)


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Топ коментарі
+103
То чувство, когда не знаешь что безопасней - оставаться под обстрелами в Крыму или эвакуироваться через Крымский мост 😁
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09.08.2022 20:03
+96
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09.08.2022 20:02
+96
У Севастополі в госпіталі травили щурів і частина отрути потрапила до їжі, яку їли поранені російські солдати. 8 військових загинули, 18 у важкому стані - повідомляють європейські ЗМІ

Працівники військового шпиталю - українські диверсанти? 😄
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09.08.2022 20:04
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напишите еще что-нибудь хорошее!
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10.08.2022 01:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s


Полное видео взрывов на военном аэродроме. Крым Новофедоровка Саки

https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s
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09.08.2022 23:25 Відповісти
В кого як,а в мене враженя що це сценарій "москва 2".
Вдарили "нептунами".
Тоді чомуб не надати і "гарпун",коли у ЗСУ вже таке є і застосовується?!
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09.08.2022 23:26 Відповісти
нептун и гарпун над таким рельефом не летают - это противокорабельные ракеты.
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10.08.2022 00:31 Відповісти
"Нептун" может быть доработан и использоваться как крылатая ракета низкого полета по наземным целям. Для этого у нее есть все конструктивные необходимые опции. Но этого должны захотеть военные, я не могу рисовать то сам для себя! Мы действуем строго по правилам, установленным законом", - рассказал генеральный конструктор
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10.08.2022 07:06 Відповісти
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09.08.2022 23:27 Відповісти
Крим - це Україна і їбашитимемо ми по центрах скупчення кацапні круглосуточно!
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09.08.2022 23:30 Відповісти
Може це Нептуни, а може і Грім. Якщо Єхоча би декілька десятків ракет, до Грім, то це круто.
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09.08.2022 23:34 Відповісти
https://t.me/box_of_pandora/20878 https://t.me/box_of_pandora/20878

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10.08.2022 00:45 Відповісти
Гром, Нептун - вибирай.
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10.08.2022 01:13 Відповісти
а сколько такаго оружия могло быть сделано к 24февраля...если бы не идиоты выбравшие врага Украины
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10.08.2022 01:15 Відповісти
Ну.....якщо америкоси признають,ну не можу не згодитись, посто сил немає, респект Українському оборонпрому.
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10.08.2022 02:07 Відповісти
Просто СУПЕР троллинг от американцев! "А эт не мы! Эт украинцы!" А теперь кацапы пусть репу чешут. Что прилетело, откуда прилетело, как долетело, а если ещё прилетит, а когда, а сколько, а куда???? Одни вопросы, однако.
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10.08.2022 02:38 Відповісти
Никаких вопросов нет.Потому, что если прилетело, то надо что-то делать, принимать, что ПВО никуда не годное.А так -бавовна, хлопок, патерь нєт, люди не пострадали, а только моцкалі.
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10.08.2022 08:05 Відповісти
Після крейсера "мацква" це друге свято. Хмари на небі, а в душі сонячний день

Ще б якось з "частковими успіхами" закінчити...
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10.08.2022 03:11 Відповісти
Да бросьте вы поднимать КИПИШ ,это кацапские фашисты и нацики сами себя ,как говорится : бей своих чтобы чужие боялись
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10.08.2022 06:31 Відповісти
Крымские грибочки.
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10.08.2022 08:39 Відповісти
шас ***** посадить "под арест" командуючого ВКС за втрату всього в криму
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10.08.2022 13:07 Відповісти
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