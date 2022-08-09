ЗСУ завдали удару по авіабазі в Криму українською зброєю, - The New York Times

Захисники України завдали удару по авіабазі в окупованому Криму, використовуючи зброю українського виробництва.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваного "українського військового високопосадовця зі знанням ситуації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Газета пише, що їхній співрозмовник, який говорив на умовах анонімності, "підтвердив, що за атакою стоять українські сили".

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"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для ударів по наших військах на південному фронті", — сказало джерело NYT.

Український військовий чиновник не розкрив тип зброї, але уточнив, що вона українського виробництва.