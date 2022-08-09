ЗСУ завдали удару по авіабазі в Криму українською зброєю, - The New York Times
Захисники України завдали удару по авіабазі в окупованому Криму, використовуючи зброю українського виробництва.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваного "українського військового високопосадовця зі знанням ситуації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Газета пише, що їхній співрозмовник, який говорив на умовах анонімності, "підтвердив, що за атакою стоять українські сили".
"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для ударів по наших військах на південному фронті", — сказало джерело NYT.
Український військовий чиновник не розкрив тип зброї, але уточнив, що вона українського виробництва.
Топ коментарі
+103 Ірландія
показати весь коментар09.08.2022 20:03 Посилання
+96 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар09.08.2022 20:02 Посилання
+96 Одержимый
показати весь коментар09.08.2022 20:04 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Полное видео взрывов на военном аэродроме. Крым Новофедоровка Саки
https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s
Вдарили "нептунами".
Тоді чомуб не надати і "гарпун",коли у ЗСУ вже таке є і застосовується?!
Ще б якось з "частковими успіхами" закінчити...