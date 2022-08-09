В Україні судитимуть розробника застосунка для трансляції антиукраїнського контенту, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Розслідуванням встановлено, що уродженець Львівської області, який довгий час проживав на території м. Донецьк, розробив та розповсюджував мобільний застосунок для трансляції антиукраїнського контенту виключно на території окремих – тимчасово окупованих районів Донецької області.
Зазначається, що за допомогою цього зазстосунку на території так званої "ДНР" транслювалася викривлена інформація про агресію РФ на території України. Обвинувачений пропагував "руский мир", здійснював заклики до розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, а також дискримінації на етнічному підґрунті.
Завдяки втручанню правоохоронців трансляцію антиукраїнського контенту на тимчасово окупованих територіях було припинено.
Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Американский актер Стивен Сигал собирается снимать фильм о Донбассе и посетил колонию для украинских военнопленных в Еленовке
О визите Сигала в Еленовку сообщил https://t.me/SolovievLive/120292 российский телеведущий Владимир Соловьев.
Он написал, что Сигал «лично ознакомился с доказательствами, в том числе, осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных».
Глава самопровозглашенной ДНР Пушилин сообщил, что Сигал также пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО.
російський державний канал RTVI має юридичну особу та редакцію в США, але їх не називають іноагентами і не переслідує кремлівська влада, йдеться у розслідуванні видання «Проект».
Канал приховує справжнього власника. У 2019 році «Проект» довів зв'язок RTVI із менеджментом «ростеху» - компанії, яка відповідає за виробництво російської зброї. Тоді канал спробував сховати цей зв'язок й оголосив, що новим власником став американський ресторатор вірменського походження Мікаел Ісраелян.
Насправді RTVI має дві юрособи й Ісраелян став власником тільки американської (компанії Overseas media). Головною є російська - компанія RTVI Production. Нею володіє Ганна Дмитрик, яка раніше працювала в структурах, пов'язаних з «ростехом».
До того ж американське бюро не є самостійним - журналісти, які працюють у США, отримують редакційні завдання з москви.
💬 московський офіс після вторгнення росії в Україну зажадав від співробітників називати війну «спецоперацією», а 21 березня дав вказівку припинити ефір через те, що обговорювалась тема як російські вояки займають селища під Києвом і вторгаються до будинків місцевих жителів, - зазначили розслідувачі. https://t.me/spravdi/15058 https://t.me/spravdi/15058
відпустити!
нехай іде корегує вогонь асвабадітєлєй
Хтось зрозумів, що тут написано?