В Україні судитимуть розробника застосунка для трансляції антиукраїнського контенту, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що уродженець Львівської області, який довгий час проживав на території м. Донецьк, розробив та розповсюджував мобільний застосунок для трансляції антиукраїнського контенту виключно на території окремих – тимчасово окупованих районів Донецької області.

Зазначається, що за допомогою цього зазстосунку на території так званої "ДНР" транслювалася викривлена інформація про агресію РФ на території України. Обвинувачений пропагував "руский мир", здійснював заклики до розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, а також дискримінації на етнічному підґрунті.

Завдяки втручанню правоохоронців трансляцію антиукраїнського контенту на тимчасово окупованих територіях було припинено.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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