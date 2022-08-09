Зірвану з кріплення якірну міну виявили біля узбережжя моря на Одещині
На півдні Одещини до узбережжя моря винесло зірвану з кріплення якірну міну. Завдяки вчасному реагуванню та відсутності на узбережжі відпочивальників, ніхто не постраждав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
Військові ще раз наголошують, що море та узбережжя як і раніше не є безпечною зону відпочинку.
Тим часом корабельне угруповання ворога продовжує маневрувати у віддалених безпечних районах. Напоготові окупанти тримають 2 ракетоносці із 16 "Калібрами" й 1 вдк.
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показати весь коментар09.08.2022 20:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар09.08.2022 20:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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