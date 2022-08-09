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Новини
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Зірвану з кріплення якірну міну виявили біля узбережжя моря на Одещині

міна

На півдні Одещини до узбережжя моря винесло зірвану з кріплення якірну міну. Завдяки вчасному реагуванню та відсутності на узбережжі відпочивальників, ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

Військові ще раз наголошують, що море та узбережжя як і раніше не є безпечною зону відпочинку.

Тим часом корабельне угруповання ворога продовжує маневрувати у віддалених безпечних районах. Напоготові окупанти тримають 2 ракетоносці із 16 "Калібрами" й 1 вдк.

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Автор: 

мінування (1218) море (223) Одеська область (3281)


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Как же терь бо не втик поедет купаться в Одессу?
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09.08.2022 20:48 Відповісти
В ресторане Море в Фонтанке, посетители сидели, чавкали, и с пофигизмом наблюдали за этой желизякой.
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09.08.2022 20:55 Відповісти
 
 