Зірвану з кріплення якірну міну виявили біля узбережжя моря на Одещині

На півдні Одещини до узбережжя моря винесло зірвану з кріплення якірну міну. Завдяки вчасному реагуванню та відсутності на узбережжі відпочивальників, ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

Військові ще раз наголошують, що море та узбережжя як і раніше не є безпечною зону відпочинку.

Тим часом корабельне угруповання ворога продовжує маневрувати у віддалених безпечних районах. Напоготові окупанти тримають 2 ракетоносці із 16 "Калібрами" й 1 вдк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з’явився застосунок з мінної безпеки MineFree