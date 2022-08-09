Рада планує збільшити видатки на оборону майже на 270 млрд грн, - Гетманцев

Згідно із законопроєктом 7644 про внесення змін до держбюджету у 2022 році, видатки будуть збільшені на 270,2 млрд грн, з яких на безпеку та оборону - 269,5 млрд грн.

Про це повідомляє Верховна Рада в телеграмі, із посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, передає Цензор.НЕТ.

"Видатки тільки за держбюджетом - без місцевих бюджетів і соцфондів - складуть 58,7% прогнозного ВВП на цей рік, якщо відштовхуватись від останніх оцінок НБУ: 4540 млрд грн ВВП на 2022 рік", - сказав він.

Депутат повідомив, що, згідно із законопроєктом №7644, видаткову частину планують збільшити на 270,2 млрд грн, із яких 269,5 млрд призначені на безпеку та оборону.

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"Після прийняття законопроєкту планові видатки державного бюджету на 2022 рік становитимуть 2 663,5 млрд грн. Це у понад 2 раза більше за фактичні видатки державного бюджету 2021 року (1 297 млрд грн)", - зазначив він.

Фінансування цих видатків, за словами Гетманцева, відбудеться "за рахунок внутрішніх запозичень і збільшення дефіциту державного бюджету з 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн".