Рада планує збільшити видатки на оборону майже на 270 млрд грн, - Гетманцев
Згідно із законопроєктом 7644 про внесення змін до держбюджету у 2022 році, видатки будуть збільшені на 270,2 млрд грн, з яких на безпеку та оборону - 269,5 млрд грн.
Про це повідомляє Верховна Рада в телеграмі, із посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, передає Цензор.НЕТ.
"Видатки тільки за держбюджетом - без місцевих бюджетів і соцфондів - складуть 58,7% прогнозного ВВП на цей рік, якщо відштовхуватись від останніх оцінок НБУ: 4540 млрд грн ВВП на 2022 рік", - сказав він.
Депутат повідомив, що, згідно із законопроєктом №7644, видаткову частину планують збільшити на 270,2 млрд грн, із яких 269,5 млрд призначені на безпеку та оборону.
"Після прийняття законопроєкту планові видатки державного бюджету на 2022 рік становитимуть 2 663,5 млрд грн. Це у понад 2 раза більше за фактичні видатки державного бюджету 2021 року (1 297 млрд грн)", - зазначив він.
Фінансування цих видатків, за словами Гетманцева, відбудеться "за рахунок внутрішніх запозичень і збільшення дефіциту державного бюджету з 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн".
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@Chekalkin
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https://twitter.com/Chekalkin/status/1556715363936731144 23 ч
Валерій Прозапас:
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?
Наступного дня відбулося повномаштабне вторгнення бізнеспартнерів пліснявої влади.
такий спосіб життя в тупорилих ZEмавп. вони не бачать далі своєї кишені. і навіть дії після жареного півня розглядаються через призму кишені. зауважу - тільки своєї кишені!
"Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.
"Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!"...
https://novynarnia.com/2022/02/22/getmanczev-vystupyv-proty-vydilennya-koshtiv-dlya-zsu-vyatrovych/
и самое интересное - каким способом ?
вот пошагово распиши, кто, когда и что должен сделать, чтобы его выкинули ?
22.02.2022 17:53
Голова податкового комітету закликав не підтримувати розгляд відповідного законопроєкту.
Нах підара за парєбрік
Це за все -за ігнорування погрози війни, за здачу півдня, за січневе рішення про 60млрд (а за що ми будемо будувати дороги, якщо гроші підуть на армію!)
Після війни кожному покидьку по швабрі в сраку і прибирати дороги з ранку до поки не попадають. І так назавжди!
А н-н-н-і, просто він взнав що Світовий банк кешу підкине Зєлі.