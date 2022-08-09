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Новини Бюджет-2022 Війна
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Рада планує збільшити видатки на оборону майже на 270 млрд грн, - Гетманцев

гроші

Згідно із законопроєктом 7644 про внесення змін до держбюджету у 2022 році, видатки будуть збільшені на 270,2 млрд грн, з яких на безпеку та оборону - 269,5 млрд грн.

Про це повідомляє Верховна Рада в телеграмі, із посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, передає Цензор.НЕТ.

"Видатки тільки за держбюджетом - без місцевих бюджетів і соцфондів - складуть 58,7% прогнозного ВВП на цей рік, якщо відштовхуватись від останніх оцінок НБУ: 4540 млрд грн ВВП на 2022 рік", - сказав він.

Депутат повідомив, що, згідно із законопроєктом №7644, видаткову частину планують збільшити на 270,2 млрд грн, із яких 269,5 млрд призначені на безпеку та оборону.

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"Після прийняття законопроєкту планові видатки державного бюджету на 2022 рік становитимуть 2 663,5 млрд грн. Це у понад 2 раза більше за фактичні видатки державного бюджету 2021 року (1 297 млрд грн)", - зазначив він.

Фінансування цих видатків, за словами Гетманцева, відбудеться "за рахунок внутрішніх запозичень і збільшення дефіциту державного бюджету з 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн".

Автор: 

ВР (15026) держбюджет (2410) Гетманцев Данило (897)


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Топ коментарі
+32
Менше ніж через місяць на Україну скинуть перші бомби і попруть перші колони орків.Потім - звязані руки перед пострілом в потилицю і масові поховання..
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09.08.2022 21:44
+24
На дороги ж не вистачить!!!!!!
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09.08.2022 21:37
+17
Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·

https://twitter.com/Chekalkin/status/1556715363936731144 23 ч

Валерій Прозапас:
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?

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09.08.2022 21:43
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На дороги ж не вистачить!!!!!!
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09.08.2022 21:37 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·

https://twitter.com/Chekalkin/status/1556715363936731144 23 ч

Валерій Прозапас:
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?

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09.08.2022 21:43 Відповісти
С самого начала все похоже на какой-то гадкий сценарий
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09.08.2022 22:16 Відповісти
воно вже лижі мастить, аж стать поміняло?..
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09.08.2022 21:40 Відповісти
Віина пересідаєм на всюдиходи
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09.08.2022 21:42 Відповісти
Чути неможливо, всі ці зелені прізвища.
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09.08.2022 21:43 Відповісти
Менше ніж через місяць на Україну скинуть перші бомби і попруть перші колони орків.Потім - звязані руки перед пострілом в потилицю і масові поховання..
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09.08.2022 21:44 Відповісти
Смердючий шоте вистачить згадувати всяку нісенітницю порохомразь ,ти падло колоборант йди за короблю поки не заарештований ,смерть тобі зрадник
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09.08.2022 22:30 Відповісти
Правда очі коле,,,,
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09.08.2022 22:53 Відповісти
ти жалюгідний
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10.08.2022 10:31 Відповісти
Наївся шашликів, зеленомордий? Хто тепер наживається на війні? Кому тепер вигідна війна? Виходить зеленський тепер барига на крові?
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10.08.2022 11:12 Відповісти
А до вторгнення до цього не додумались. Аж коли смажений півень в сраку дзьобнув.
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09.08.2022 21:48 Відповісти
23 лютого 2022 року.
Наступного дня відбулося повномаштабне вторгнення бізнеспартнерів пліснявої влади.
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09.08.2022 21:52 Відповісти
пояснень не потрібно!

такий спосіб життя в тупорилих ZEмавп. вони не бачать далі своєї кишені. і навіть дії після жареного півня розглядаються через призму кишені. зауважу - тільки своєї кишені!
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09.08.2022 22:19 Відповісти
гетьманцев-чорт!
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09.08.2022 21:48 Відповісти
Воно геТМанцев, без м'якого знаку.
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09.08.2022 21:53 Відповісти
...бо так і чує: ГЕТЬ!манцев..!
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09.08.2022 21:55 Відповісти
22 лютого 2022 року

"Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.

"Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!"...

https://novynarnia.com/2022/02/22/getmanczev-vystupyv-proty-vydilennya-koshtiv-dlya-zsu-vyatrovych/
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09.08.2022 21:52 Відповісти
Гетманцев должен быть выкинут из Украины ,как пособник Рашистов , все награбленное у этой мразюки конфисковать в пользу ЗСУ‼️
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09.08.2022 22:06 Відповісти
и кто это "должен быть викинут" сделает ?

и самое интересное - каким способом ?

вот пошагово распиши, кто, когда и что должен сделать, чтобы его выкинули ?
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09.08.2022 22:58 Відповісти
А перед війною 50 мільярдів "зажали"!
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09.08.2022 21:53 Відповісти
а как же слова "найзеличнішого" про тех, кто типа, наживается на войне - "А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. При этом они общались очень много раз с президентом России. Я об этом знаю с разных источников".
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09.08.2022 21:57 Відповісти
А що общеніє з президентом Росії може закінчити війну?
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09.08.2022 22:56 Відповісти
Треба взяти до уваги, що цих 270 лярдів - це довоєнних 150, а після нового року можливо й менше. Тому Гєтманцеву не потрібно це подавати з таким пафосом.
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09.08.2022 21:57 Відповісти
Гетманутий за день до війни кричав на весь парламент не збільшувати видатки на армію і натравлював нацгвардію з кийками на ФОПів
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09.08.2022 22:03 Відповісти
приберіть цього вилупка
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09.08.2022 22:06 Відповісти
Мабудь будуть асфальт ексгумувати та робити з нього Нептуни, клістрони для ППО, броню та ін...
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09.08.2022 22:11 Відповісти
"ВЛАШТУВАВ ІСТЕРИКУ": ГЕТМАНЦЕВ ВИСТУПИВ ПРОТИ ВИДІЛЕННЯ ГРОШЕЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ

22.02.2022 17:53

Голова податкового комітету закликав не підтримувати розгляд відповідного законопроєкту.
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09.08.2022 22:13 Відповісти
Знову та фсбЕшна пика вилізла
Нах підара за парєбрік
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09.08.2022 22:17 Відповісти
може під поребрик?
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09.08.2022 22:54 Відповісти
Помічник Сівковича... приложив руку для нищення країни. Але там всі такі.
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09.08.2022 22:20 Відповісти
Давно пора , но крота Д'Ерьмака он вполне устраивае
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09.08.2022 22:20 Відповісти
Раду і не тільки, майже поголівно, треба посадити на швабри та змусити прибирати роздовбаний парашею асфальт.
Це за все -за ігнорування погрози війни, за здачу півдня, за січневе рішення про 60млрд (а за що ми будемо будувати дороги, якщо гроші підуть на армію!)

Після війни кожному покидьку по швабрі в сраку і прибирати дороги з ранку до поки не попадають. І так назавжди!
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09.08.2022 22:25 Відповісти
Гетманцев является "шестеркой" известного агента КГБ дохлого Совка Сивковича...
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09.08.2022 22:27 Відповісти
дороги латайте
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09.08.2022 22:36 Відповісти
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09.08.2022 22:38 Відповісти
Та невже? Дійшло до ідіотів, що дорогами країну не захистиш?
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09.08.2022 22:39 Відповісти
Алергія на це прізвище. Пишіть просто = Г =. Ми знаємо про кого це.
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09.08.2022 22:40 Відповісти
Який же щедрий і патріотичний цей Гівнянцев - аж цілих 270 млрд знайшов на оборону.
А н-н-н-і, просто він взнав що Світовий банк кешу підкине Зєлі.
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09.08.2022 22:40 Відповісти
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09.08.2022 22:43 Відповісти
Бачу політичні зекурви прозріли?
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09.08.2022 22:52 Відповісти
Мерзота гетьманців знову вилізло....прокладинка сівковича! Пнх!
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09.08.2022 22:55 Відповісти
Когда уже его и его мамашку арестуют,всем же понятно на кого работает этот лакей сивковича.
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10.08.2022 07:25 Відповісти
 
 