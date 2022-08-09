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Тіхановська оголосила про створення Об’єднаного перехідного кабінету - "колективного виконавчого органу"

білорусь

Лідерка об’єднаної білоруської опозиції Світлана Тіхановська у вівторок наприкінці конференції "Нова Білорусь", присвяченій другій річниці масштабних антиурядових протестів, оголосила про створення "колективного виконавчого органу" Об’єднаного перехідного кабінету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське видання "Зеркало".

"Це колективний виконавчий орган, який щодня працюватиме на головні цілі – захищати незалежність і суверенітет Республіки Білорусь, представляти національні інтереси Білорусі, здійснити фактичну деокупацію нашої країни, відновити конституційну законність і порядок, розробити та реалізувати заходи щодо припинення незаконного утримання влади, забезпечити транзит влади від диктатури до демократії, створити умови для проведення чесних та вільних виборів, розробляти та виконувати рішення, необхідні для досягнення демократичних змін у Білорусі", – пояснила Тіхановська.

"І в результаті цього мають бути звільнені усі політв'язні", – додала вона.

Також дивіться: Тіхановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора: "Наші національні інтереси зараз збігаються". ВIДЕО

Тіхановська уточнила, що склад Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі буде схвалюватися Координаційною радою білоруської опозиції, але в умовах війни та загрози втрати суверенітету країни перші призначення будуть тимчасові – строком на шість місяців.

Тіхановська призначила Павла Латушка представником кабінету з транзиту влади, Аляксандра Азарова – представником із відновлення правопорядку, Валерія Ковалевського – представником із закордонних справ, а Валерія Сахащика – представником із оборони та нацбезпеки.

Ідея створення перехідного уряду Білорусі обговорювалася в перший день конференції "Нова Білорусь". Лунала також пропозиція усунути тих, хто "відповідальний за провали та порушення".

Також читайте: Тіхановська про режим Лукашенка: Група бандитів, яка тероризує всю Європу

Автор: 

Білорусь (7964) опозиція (292) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+14
На какие бабки она шуршит? На рашистские нефтедоллары.
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09.08.2022 22:11
+12
*********** перекрашивается.
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09.08.2022 21:57
+12
Не можна питати в дами про її вік, джентльмена пр ойого статки, Тіхановську про чий Крим..
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09.08.2022 22:17
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тихановська проснулась--- хтось дав волшебного копняка
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09.08.2022 21:54 Відповісти
На какие бабки она шуршит? На рашистские нефтедоллары.
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09.08.2022 22:11 Відповісти
Папшку "картофельного" бункерный не отдаст .....
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09.08.2022 22:57 Відповісти
І як же вони збираються усувати бульбофюрера?
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09.08.2022 21:55 Відповісти
Він сам здрисне, ось побачите
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09.08.2022 21:57 Відповісти
Сумніваюсь, але було б цікаво подивитись
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09.08.2022 22:03 Відповісти
Якби вона була не консервою, не виїхала б з білорусі.
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09.08.2022 21:57 Відповісти
а если не выехала бы, то сейчас не смогла даже говорить, ее просто не стало.
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09.08.2022 22:00 Відповісти
Ага, як і овсяннікової
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09.08.2022 22:14 Відповісти
Ну да, а то главдраныкоед сделал для нее свободным воздушный коридор, шобы она а-ля свалила за кордон. Но главный вопрос на засыпку любительнице букетных массовок(мабуть имеет цветочный бизнес), мол, ЧЕЙ КРЫМ?
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09.08.2022 22:56 Відповісти
створення "колективного виконавчого органу" Об'єднаного перехідного кабінету. - саме для цього і є організовано бульбенфюрером
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09.08.2022 23:44 Відповісти
Буде далі відсиджуватись в тій норі, в якій зараз. Потім ЗСУ дадуть мзди кацапам, повернуться білоруські добровольці назад і дадуть мзди таргану вусатому. І тоді вилізуть ці герої, тихановська і її мультишний уряд.
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10.08.2022 06:30 Відповісти
*********** перекрашивается.
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09.08.2022 21:57 Відповісти
Шариков уже надула?
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09.08.2022 21:57 Відповісти
ДУРНА ТИХАЯ ДУМКОЙ БОГАТИЕ!!!)))Пока путинаХуйла дамочка не замочиш хрян тебе перейдёт!!!бульбоФюрэр не правит Билорусью!
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09.08.2022 22:00 Відповісти
Тобто, при владі ще й хвилини не були, а вже необхідно усувати тих, хто "відповідальний за провали та порушення". Джерело:
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09.08.2022 22:04 Відповісти
Дежавю.
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09.08.2022 22:05 Відповісти
Нема вже такої держави рб, і вже ніколи не буде. Ібо білоруси кончені тварі назавжди для кожного українця.
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09.08.2022 22:10 Відповісти
Якесь шевеління глистів.А хтось же їх фінансує...
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09.08.2022 22:12 Відповісти
Як то - "хтось"? Ліберали. Вони завжди глибоко занепокоєні через негаразди у всяких марґіналів.
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10.08.2022 05:36 Відповісти
Шарики и цветочки не забудьте закупить!
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09.08.2022 22:13 Відповісти
а я завтра зрання планую утворити об'єднаний уряд альфа-центаврійської автономії. потрібен міністр транспорту та ракетології.
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09.08.2022 22:14 Відповісти
Куди відсилати резюме?
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10.08.2022 05:33 Відповісти
Запитайте в неї чий Крим
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09.08.2022 22:14 Відповісти
Не можна питати в дами про її вік, джентльмена пр ойого статки, Тіхановську про чий Крим..
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09.08.2022 22:17 Відповісти
********* не простим!!!
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09.08.2022 22:15 Відповісти
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09.08.2022 22:18 Відповісти
Тіхоновська то як навальний в юбці, повністю контрольована гебістами хвойда, метою якої було і є вилучення найактивніших членів суспільства. Просто в параші мусору достатньо гиркнути "мордой на землю" як раби послушно самі в стойло стали а в бульбораші трошки складніше але пара- трійка замордованих зашнало в стойло усіх незгодних. Схема одна і та ж вже як триста років
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09.08.2022 22:25 Відповісти
Ну і для чого нам ця котлєтчиця зі своїми імпотентними новоствореними "органами"?Білорусському округу параші про неї пишіть,а нам те картопляне лушпиння до одного місця
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09.08.2022 22:25 Відповісти
Бульбашам приготовится!
Еще пару ударов с вашей территории, и следующие "изделия" украинского производства прилетят вам на головы.
Потом не сритесь как крысчане, вас предупредили!
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09.08.2022 22:27 Відповісти
ну Крим то наш, можемо і ракетами..а ота бл"даярусь - чужа територія...у нас не настільки високоточноє оружіє, що б так мазати
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09.08.2022 23:19 Відповісти
Стрёмная Куйловская вздутая консерва.
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09.08.2022 22:28 Відповісти
Тепер будуть плескати в долоні більш організовано?
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09.08.2022 22:36 Відповісти
Тихановська - опозиція ?
Примітивний (бо мадам тупенька), але досить небезпечний і ефективний ФСБ-шний проект (білоруси на нього ведуться, на жаль).
В нас теж була колись "опозиція" - Вітренко, Тимошенко ...
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09.08.2022 22:36 Відповісти
Білорасєяни на неї не ведуться, не мели дурницю, білорасєяни ведуться на путєна та його гауляйтера, білорасєяни жалюгидні плазуни...
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09.08.2022 22:48 Відповісти
Самозванці.
Треба усунути лукашенка і провести чесні вибори. А це якісь путчисти. Народ їх не підтримає
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09.08.2022 22:41 Відповісти
Про який народ ти верзеш, дурнику)) той що обирає одного і того ж вже майже тридцять років...)))
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09.08.2022 22:50 Відповісти
блін...він теж з асфальтування починав
при перетині кордону відчувалось дуууже))
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09.08.2022 23:22 Відповісти
Нагадую що сьогодні - Міжнародний день жіночого оргазму.
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09.08.2022 22:42 Відповісти
Тихонівська, Тихонівська... а це хто? чогось згадується Гуайдо. Вони соратники? В добрий шлях.
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09.08.2022 22:50 Відповісти
Звідки воно вилізло? ***********!
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09.08.2022 22:53 Відповісти
ТП фантазерка
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09.08.2022 22:53 Відповісти
Вічний позор і забуття от майбутнє бвлорусів , така доля в усіх боягузів в усі часи
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09.08.2022 23:00 Відповісти
А шо це бульбо-несуразица подала о себе знать? Пыня решил бульбофюрера убрать?
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09.08.2022 23:02 Відповісти
Бесполезная кукла.
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09.08.2022 23:03 Відповісти
Похвально, алэ... В середине таких самостийных обьединений всегда начинается возня, грызны, а то и устранение конкурентов. Списать можно на эскадроны смерти Лукашенко. Там тоже, наверное, байдыкы не бъют и планы планируют. Ещё раз говорю - похвально и наснагы!
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09.08.2022 23:03 Відповісти
Тіхановська оголосила про створення Об'єднаного перехідного міньєту
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09.08.2022 23:05 Відповісти
Долго же они раскачивались. Два года, как...🤔
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09.08.2022 23:11 Відповісти
Вона менi, зовсiм не цiкава, як i бiлорусам. Тихановська не має мйбутнього. Пустоцвiт.
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09.08.2022 23:22 Відповісти
вспливла таки...
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09.08.2022 23:23 Відповісти
Тихановская - беларусская коза с барабаном типа Зеленского.
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10.08.2022 00:13 Відповісти
Так Зєля в порівнянні з нею -український націоналіст ,вона ж типова ефесбешна консерва ,і весь цей спектакль задуманий і зрежисований на Лубянкє ,до речі ,я від цих "діячів"не чув ні однієї згадки про Рашку , їхнє завдання руками справжньої білоруської опозиції - "каліновців" та з допомогою ЗСУ скинути бульбофюрера і захопити владу собі а потім відкрито перейти на бік Рашки .
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10.08.2022 18:39 Відповісти
Так тихоновская ТП. Просила путлера помочь, убрать лукавого. У нее кисель вместо мозгов, не одупляет что и как
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10.08.2022 00:30 Відповісти
В Белоруси что оппозиция что народ полные днари.
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10.08.2022 00:41 Відповісти
Справжня опозиція -то "каліновці" ,а ця "публіка " - ефесбешна агентура .
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10.08.2022 18:41 Відповісти
Украине, Беларуси не повезло с географией. Им отведена роль солдат на первой линии фронта. А все эти слова всего лишь идеологические сказки заинтересованных сторон.
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10.08.2022 04:29 Відповісти
У Свєтки осіннє загострення? Не біда. Головно, вчасно її госпіталізувати. А там за місяць мозкоправи поставлять її на ноги.
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10.08.2022 05:28 Відповісти
Це типу президент і уряд без країни?)))
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10.08.2022 06:32 Відповісти
Белорусский майдан

https://www.youtube.com/watch?v=3MO0oHWg5a8&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA
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10.08.2022 10:09 Відповісти
Пиз-ц дура конч-я... Прорашинская тварь из за которой белорусы засветились на митингах в носочках, а теперь получают ********.....
Сбежавшая крыса на евро грантах....
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10.08.2022 10:24 Відповісти
 
 