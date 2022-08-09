Окупант розповідає матері, як воює на Херсонщині: "Командира роты и замкомандира просто пополам разорвало, их загрузили в пакет и увезли", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант знаходячись в Херсонській області розповідає матері як займається мародерством та про втрати серед російських загарбників.

Про це у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант зізнається матері, шо займається мародерством: "- Скажи пожалуйста, ты же уехал без цепочек? Цепочки, которые на тебе, это все с солдат? - Да это, где нашел, где-то снял..."

Також розповідає про втрати у підрозділі: "Неделю назад командира роты и замкомандира, просто прилетело... В окоп нах#й, их просто пополам разорвало, их загрузили просто в пакет и увезли...".

"Мы тут сейчас стоим в обороне, потому что нас народа мало, чтоб идти в наступление", описує рашист ситуацію на Херсонщині.

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