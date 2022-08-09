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Новини Війна
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Велика Британія та Франція підтримуватимуть Україну, скільки потрібно, - Джонсон поговорив із Макроном

джонсон,макрон

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, а також підтримувати високий рівень координації для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях.

Про телефонну розмову двох лідерів повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Джонсон і Макрон погодилися з тим, що зусилля Великобританії та Франції щодо навчання та оснащення українських військ мають важливе значення в ході війни, і що не можна допустити, щоб Захід втомився від війни, йдеться у повідомленні про розмову прес-служби британського уряду.

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Автор: 

Джонсон Борис (583) Макрон Емманюель (1510)


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Борис справжній Друг
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09.08.2022 22:49 Відповісти
Легенда !
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09.08.2022 22:56 Відповісти
последствия удара по аэродрому в Новофедоровке.....
(жаль короткое)
https://twitter.com/i/status/1557082018420346887
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09.08.2022 23:20 Відповісти
Thanks
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10.08.2022 00:08 Відповісти
Борис Чуприна - наша людина ! А мікрон - це москальський телефон.
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10.08.2022 00:41 Відповісти
желаем видеть Бориса генсеком НАТО......
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10.08.2022 04:08 Відповісти
А ви помітили що Макрон взагалі усунувся від питання російської агресії. Мабуть до нього таки дійшло що ЗЕпадаль це російський агент.
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10.08.2022 13:27 Відповісти
 
 