Велика Британія та Франція підтримуватимуть Україну, скільки потрібно, - Джонсон поговорив із Макроном

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, а також підтримувати високий рівень координації для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях.

Про телефонну розмову двох лідерів повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Джонсон і Макрон погодилися з тим, що зусилля Великобританії та Франції щодо навчання та оснащення українських військ мають важливе значення в ході війни, і що не можна допустити, щоб Захід втомився від війни, йдеться у повідомленні про розмову прес-служби британського уряду.

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