Ця війна почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 167 дня війни з Росією.
Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.
Росія перетворила наш півострів, який завжди був і ще буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і... війну. Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності.
Чорноморський регіон не може бути безпечним, поки Крим окупований. Не буде стабільного й довготривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу.
Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Реєстрація: 23 червня 2022
І доречі, він не каже правильні речі. Звільненням Криму війна не закінчиться.
Есть подозрение что просто демилитаризации Крыма может закончится война. Это первая бавовна на Крыме и путин зассал. Сейчас кацапчики молчат, а что будет когда будет вторая... пятая бавовна...
Знаете чего они больше всего боятся? Что у них не останется армии и к ним придет ответка. Они ведь все прекрасно знают что их армия творила и они боятся. Когда они поймут что проигрывают и у них нет ни ПВО и ничего нет вообще, они сами порвут путина и будут тельняхи рвать на груди, клясться что это путин во всем виноват.
Давайте
розмірковуватифантазувати логічно.
Ось ЗСУ накопичили достатньо сил і засобів, американці там підкинули ништяків, пройшов контрнаступ і кацапів викинули з Криму і східу України. Це все? Ні, не все. По українськім містам продовжать прилітати ракети, прикордоння продовжуватиме обстрілюватися артилерією з рашки та біларашки. Все це буде супроводжуватися цитатами з кацапської воєнної доктрини про застосування ядерної зброї при спробі захопити кацапську територію. Це по вашому кінець війни?
Ну почему захватить территорию? Нападение на кацапскую территорию по кацапской доктрине. Вот это сегодня произошло. И они соврали. Надо закрепить успех.
Судно Москва это другое. Оно принимало участие в операции, так же как и другая военная техника.
А вот Крым это уже нападение на кацапию. Нужно объявлять мобилизацию, наносить ядерный удар и т.д. Реакции ни какой. Теперь можно и Москву бомбить.
P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - мразотная страна террорист.
***** &кацап&рф - ПНХ!
бо Україна має жити...
але сьогодні - Великий день !
і жодного кривого слова на адресу пана Президента Зеленського
сьогодні, безумовно з санкціїї Верховного Головнокомандувача, нанесено удар по Криму !
по "сакральному" Криму !
міф недоторканості Криму розвінчано !
всьо, сьогодні Крим реально став не Росією, а лише частиною окупованої території, яку ми мусимо і можемо звільнити
і дощ не крапає на землю, він бог і цар, король Всєлєной і хто проти нього той Антихрист 🤓
Одне тільки не враховуєш, без нього і війна не почалась би, а Крим Україна і так би
повернула з сильною армією, з дівізіонами Громів і Нептунів, але не ціною Бучі, Ірпеня і
20 тисяч загиблих Маріупольців і здачі у полон під 3 тисячі захисників Азовсталі.
Каменяр
@KAMEHRP
·
https://twitter.com/KAMEHRP/status/1557024832616898561 6 ч
Іронія в тому, що якби обоссаний руснявий клоун в хвотболці мілітарі з розставленими ногами, не здав русні перешийок на початку вторгення, то сьогодні ми таку бавовну могли б спостерігати не в Криму, а по той бік Керченської протоки
Порох відповідав за ЗСУ як Головнокомандувач, склади теж охороняли
війська МВС - Нацгвардія Авакова. Захід в Іловайськ це ініацитива МВС.
https://t.me/andriyshTime/2228
Це пісня для душі кожного Українця!
1. Вийти на кордони 24.02 це одного масштабу перемога.
2. Вийти на кордони 1991 р, це іншого масштабу перемога.
Незрозуміло, що ви тут догнати не можете в цьому простому концепті, а також незрозуміло, чи ви проти 2, чи що?