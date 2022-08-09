Ця війна почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 167 дня війни з Росією.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Росія перетворила наш півострів, який завжди був і ще буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і... війну. Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності.

Чорноморський регіон не може бути безпечним, поки Крим окупований. Не буде стабільного й довготривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу.

Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням", - сказав Зеленський.

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