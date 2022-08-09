Мер Мелітополя Федоров повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці: "Сьогоднішній день виявився "спекотним" не тільки в Криму". ВIДЕО
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що, окрім Криму, вибухи у вівторок лунали і в окупованій Кирилівці Мелітопольського району.
Про це Федоров повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.
Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось все ж дістали.
Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", - розповів мер.
Топ коментарі
+37 GoodWin
показати весь коментар09.08.2022 23:45 Посилання
+37 IN UA #422687
показати весь коментар09.08.2022 23:46 Посилання
+31 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар10.08.2022 00:13 Посилання
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Якщо це так, то пора вже і по кацапській території бити. Зброя українська - отже, маємо право!
И не забудь, рузькэ - нет такой страны роССия, а есть спорная территория между Украиной и китаем.
И враз из ватников тупых
На мост образовалась пробка,
Как будто Крым уже не их.
у Кирилівці були вибухи
тільки від відкоркованого шампанського...
так отож..
ВСУ на подходе!!!!