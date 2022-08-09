Мер Мелітополя Федоров повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці: "Сьогоднішній день виявився "спекотним" не тільки в Криму". ВIДЕО

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що, окрім Криму, вибухи у вівторок лунали і в окупованій Кирилівці Мелітопольського району.

Про це Федоров повідомив у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.

Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось все ж дістали.

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Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", - розповів мер.