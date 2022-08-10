Оперативна група Оrion Нацгвардії Нью-Йорка готуватиме українських військових у Німеччині

Оперативна група Orion 27-ї піхотної бригади Національної гвардії Нью-Йорка (США) буде тренувати українських військових у Німеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Оперативна група Orion 27-ї піхотної бригади Національної гвардії Нью-Йорка очолила "Об’єднану багатонаціональну групу з підготовки — Україна". Вони змінили своїх колег із бойової групи Gator 53-ї піхотної бригади Нацгвардії штату Флорида. Офіційна церемонія передачі повноважень відбулась у Німеччині, де наразі працюють інструктори.

Бойова група 53-ї піхотної бригади Національної гвардії штату Флорида розпочала свою місію з підготовки підрозділів Збройних Сил України в листопаді 2021 року у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У лютому 2022 року ОГ Gator була передислокована в Німеччину. В квітні 2022 року військові інструктори відновили свою роботу з підготовки українських військовослужбовців на базі 7-го Командування з підготовки ЗС США. За цей час інструктори підготували близько півтори тисячі військовослужбовців ЗСУ.

Тепер бойову групу з Флориди змінили ньюйоркці. Оперативна група Orion бере участь у підготовці в рамках JMTG-U вже вдруге. Перший раз вони готували українські підрозділи у 2017 році. Це перша бойова група, що бере участь у програмі двічі.

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