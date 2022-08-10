УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9870 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 486 61

Громадян РФ прискіпливо перевіряють, перш ніж дозволяти їм в’їзд в Україну, - МВС

кордон

Громадян РФ, які бажають в’їхати в Україну, перевіряють більш прискіпливо. Але якщо у цих осіб є причина законно прибути на територію нашої держави, то їм може бути надане таке право.

Про це заявила речник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Увага до громадян РФ наразі є більша. Більш прискіпливо все перевіряється, бо вони є громадянами держави-агресора. Але якщо потреба є, щоб людина прибула законно і безпечно, то надається це право", - поінформувала Матвєєва.

За її словами, з кожною причиною для в’їзду в Україну потрібно розбиратися окремо.

"Причини бувають різними. Якщо, наприклад, мати – громадянка РФ, а в неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей, то мені здається, це логічно, що вона може приїхати і як мінімум їх забрати", - сказала речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині цивільному населенню заборонено наближатися до кордону з РФ

Представниця МВС уточнила, що до росіян від самого початку в цьому питанні приділяється більш прискіплива увага – до видачі їм документів і віз у принципі, до дозволу на перетин кордону тощо.

Автор: 

віза (736) кордон (4815) МВС (3509) росія (65908) візовий режим (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Я не зовсім розумію що значить "дозволяти росіянам в'їзд в Україну"?

Ви там поїхавші?
показати весь коментар
10.08.2022 00:42
+35
зелені уйобки повним ходом тут будують іншу росію з харошимі рускімі
показати весь коментар
10.08.2022 00:42
+34
не вірю: биков, овсяннікова, невзоров, фрідман, кожна наволоч може тут приїхати і навіть отримати громадянство України, якщо бабло має і "харошіє люді" попросили. Президент робить з нас як він там п..в до виборів ще? "країну-актрису німецького кино для дорослих".
показати весь коментар
10.08.2022 00:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДБЛ БЛД!!!!
показати весь коментар
10.08.2022 00:40 Відповісти
ніяких "але" і "хороших руських" типу забрати дітей !!!

хочеш в Україну - рви рашиський паспорт !
показати весь коментар
10.08.2022 01:50 Відповісти
ПРИДУРКИ или ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ -- у нас ВОЙНА УБЛЮДКИ
показати весь коментар
10.08.2022 04:07 Відповісти
не вірю: биков, овсяннікова, невзоров, фрідман, кожна наволоч може тут приїхати і навіть отримати громадянство України, якщо бабло має і "харошіє люді" попросили. Президент робить з нас як він там п..в до виборів ще? "країну-актрису німецького кино для дорослих".
показати весь коментар
10.08.2022 00:41 Відповісти
після перемоги нам будуть потрібні управлінці на тих залішанських територіях, де буде квартирувати українські миротворці
показати весь коментар
10.08.2022 00:48 Відповісти
Зелене ЧМО !
Ти ссучений виродок закликаєш весь світ заборонити московитав в'їзд до країн, а сам гнида дупи оркам вилизуєш!
показати весь коментар
10.08.2022 08:07 Відповісти
Я не зовсім розумію що значить "дозволяти росіянам в'їзд в Україну"?

Ви там поїхавші?
показати весь коментар
10.08.2022 00:42 Відповісти
Та у зечмонь в голові і війни немає. Цікаво через які пункти пропуску вони планують пускати каців в Україну? Невже через Хутір_Михайлівський? А може через Гоптівку? Так вона ж під окупантами!
показати весь коментар
10.08.2022 01:46 Відповісти
это значит что 50% населения Украины имеют гражданство кацапов с 2014 года. Их и будут проверять они тоже росиянцы.
показати весь коментар
10.08.2022 01:49 Відповісти
зелені уйобки повним ходом тут будують іншу росію з харошимі рускімі
показати весь коментар
10.08.2022 00:42 Відповісти
въехать то они вьедут, а вот выедут не все , этих тварей резать будут от мала до велика еще лет 100 минимум.
показати весь коментар
10.08.2022 00:46 Відповісти
взагалі не пускайте, введіть нарешті, візовий режим, нехай звертаються по візу в польське посольство!
показати весь коментар
10.08.2022 00:44 Відповісти
не все так просто, є в кацапії і українці і хохли.
показати весь коментар
10.08.2022 00:46 Відповісти
Українців на 8 році війни в ********** немає зовсім - лише зрадники, сволота, грьобані хахли і манкурти.
показати весь коментар
10.08.2022 04:23 Відповісти
А бл... візовий режим. Кацапів пускати, себе не поважати. На хер їх всіх. Тварюки гидотні. Слава Україні Польщі Англії США Канади та ЕС !!! Смерть москві та москалям !!!
показати весь коментар
10.08.2022 00:47 Відповісти
Бажано в'їжджаючим рузьге ампутувати одну ногу та одну руку (ми ж не звірі!) та каструвати їх.
показати весь коментар
10.08.2022 00:47 Відповісти
А якщо росіяни вже мають при собі квитки на концерт Кобзона?
показати весь коментар
10.08.2022 00:48 Відповісти
НА#УЙ вони тут потрібні???
показати весь коментар
10.08.2022 00:52 Відповісти
щоб це припинити, треба відстрілювати
показати весь коментар
10.08.2022 00:54 Відповісти
Громадян РФ, які бажають в'їхати в Україну, перевіряють більш прискіпливо. Але якщо у цих осіб є причина законно прибути на територію нашої держави, то їм може бути надане таке право. - це що за набір словесного поносу для оправдання надання якогось нігде не прописаного законного права перебування рашистських диверсантів,яких хрин відрізнить як погранична служба, так і МВС в Україні?
показати весь коментар
10.08.2022 00:56 Відповісти
Победим свинокацапов - тогда посмотрим, а пока война пусть идут на ..й да и вчера вроде зеленский призывал страны запада полностью закрыть границы для россиян как то некрасиво .
показати весь коментар
10.08.2022 00:59 Відповісти
Тобто на петицію про заборону кацапні відвідувати Україну 50 років забито болт. Втім,як в на інші петиції. "Всімипрезиденти",хулє.
показати весь коментар
10.08.2022 01:02 Відповісти
Я дивуюсь, що під час війни сюди хочуть взагалі приїжджати кацапи та й підозріло якось. Нормальна держава повинна була б заборонити їм приїзд хоча би по причині відсутності гарантій безпечного перебування під час війни громадянам країни-агресора на території України, але зелені покидьки переживають за якихось мамочок, які залишили тут неповнолітніх дітей. Плювати на причини, кордони для всіх кацапів до кінця війни мають бути зачинені. Українцям обмежили пересування через військовий стан зате кацапи мають можливість сюди швендятися.
Для влади війни не існує, хіба що у відосиках, бо свої контакти і бізнес з рашкою не зупиняють.
показати весь коментар
10.08.2022 01:07 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2022 01:12 Відповісти
Що значить ,,Якщо, наприклад, мати - громадянка РФ, а в неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей, то мені здається, це логічно, що вона може приїхати і як мінімум їх забрати" - сказала речниця.
Якщо ці діти народилися в Украіні , то вона не має права просто так приіхати і забрати !

що ця речниця верзе?
показати весь коментар
10.08.2022 01:24 Відповісти
а ви на її ім'я/прізвище подивіться
показати весь коментар
10.08.2022 01:29 Відповісти
Зрозуміло , що кацапка 😠
показати весь коментар
10.08.2022 01:48 Відповісти
Більш поганого та ганебного прізвища, ніж на -КО для українця бути не може

1. Друга формально людина в Росії після Путіна - МатвієнКО
2. Голова кремлевскої адміністрації, відповідальний за війну в Україні - КірієнКО
3. Голова кремлевскої адміністрації з питань гаманців Путіна - ПриходьКО
4. Майже весь Уряд РФ

Григоренко - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
Абрамченко - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Чернышенко - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Інші холуї Путлера мають фамілії
Козак - представник Путлера на переговорах з Україною
Оверчук- Заместитель Председателя Правительства
Новак - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

5. Десь я ще відбирав війскове керівництво РФ - Зусько, Дудко й так далі, інші в холуї Путлеру під гітлеровський-власовський триколор майже не йдуть, тільки ті, у яких фамілія на -КО закінчується.
показати весь коментар
10.08.2022 02:08 Відповісти
я вже про наших не кажу - Бойко-Медведчук тощо
показати весь коментар
10.08.2022 02:14 Відповісти
Зараз би людині з російським прізвищем обсипати українські.
Просто для наглядності: путІН, єремІН...
показати весь коментар
10.08.2022 08:57 Відповісти
ліпший корєш куйла ковальчук якийсь
показати весь коментар
10.08.2022 12:26 Відповісти
всех граждан имеющих кроме украинского паспорта еще и росс.паспорт, тщательно проверять и при въезде забирать паспорт Украины.
показати весь коментар
10.08.2022 01:45 Відповісти

крім кримчан - у них куркоголовий паспорт то "аусвайс", без якого не можна жити в Криму

нажаль це так
показати весь коментар
10.08.2022 01:53 Відповісти
для рефии дать второе гражданство не проблема для кого угодно. граждане Украины пользовались этим гражданством как хотели. А сейчас они его припрячут, и будут пользоваться Украинским.
показати весь коментар
10.08.2022 02:01 Відповісти
Нажаль так сталось - що з Криму і виїхать можна було. Але є хотілось і рибку зʼїсти і ***** сістию правильно? Ті хто отримав аусвайз - втратили укр аусвайз автоматично. Це їх вибір. нам такі громадяни насправді не потрібні.
показати весь коментар
10.08.2022 07:37 Відповісти
а якщо ЗЕленський поїде на літо відпочити у свою квартирку в Криму - що назад його не пускать?



Квартира площадью 129,8 квадратных метров расположена в жилом комплексе "Император" по соседству с Ливадийским дворцом
показати весь коментар
10.08.2022 01:56 Відповісти
Перевіряти потрібно коли візу видасть.
показати весь коментар
10.08.2022 01:46 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2022 01:53 Відповісти
Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян. Просто мудаки.
показати весь коментар
10.08.2022 02:03 Відповісти
Согнать всех в барак. Раздеть до трусов и проверять 2 недели, начиная с ответа на вопрос чей крым и заканчивая татуировками.😁
показати весь коментар
10.08.2022 02:37 Відповісти
Взагалі то без-трусів.
показати весь коментар
10.08.2022 07:36 Відповісти
Де фільтраційні лагері для касабів?!
показати весь коментар
10.08.2022 05:30 Відповісти
Ідіоти,вам мало кацапів в Україні?На виїзд-будь ласка,але тільки не на в'їзд!
показати весь коментар
10.08.2022 05:32 Відповісти
Не на виїзд, а тільки на обмін,або до кабзона, в"їз має бути заборонений мінімум на 50років
показати весь коментар
10.08.2022 07:06 Відповісти
вообще вже дол...зм ..йде війна гинуть люди ,а вони прискіпливо перевіряють громадян країни яка нас вбиває ..що тут говорити совок совком ...от хто за це повинен відповідати ? влада ..а якщо я проти таких дій влади бо вони жалюгідні і ганебні ..я проти такого ,щоб ці свині їхали до нас вкраїну . дл хохми цікаво через які погранзастави кацапи їдуть в Україну ..Може ми щей платимо їм за вуглеводні ? а вини на ці гроші роблять ракети і убивають наших людей ...Непокора такій владі
показати весь коментар
10.08.2022 05:37 Відповісти
Якось не дуже прискіпливо СБУ перевіряє кротів в самому СБУ
показати весь коментар
10.08.2022 06:25 Відповісти
https://site.ua/nadezhda.aleksina/prezumpciya-vinovnosti-rossiyan-i74ew6z Презумпция виновности россиян
показати весь коментар
10.08.2022 06:34 Відповісти
'они же братья' їм можна Це у нас війна В нашого керівництва щось інше Дуже прискіпливо перевіряти будуть он Абрамовича та інших хароших Абрахамия гоняе по світу розповідає що вони хароші треба санкції знімати В Україні спокійно почувається російський бізнес Не влада а якийсь треш
показати весь коментар
10.08.2022 06:46 Відповісти
Тобто Європа почала забороняти а ми (прискіпливо)перевіряємо своїх вбивць?
показати весь коментар
10.08.2022 07:01 Відповісти
1943 p. Йде прискіплива перевірка громадян фашистської німеччини які в'їжджають до срср у сімейних справах.
показати весь коментар
10.08.2022 07:28 Відповісти
Це як німнців в СРСР мабуть?
показати весь коментар
10.08.2022 07:35 Відповісти
ta yakyi vyizd? Yaksho u zhinky dity v Ukraini, to ditey treba perepravyty do kordonu z rashkoyu, i hay ta mama yih zabere yih na punktu propusku. Dosyt yim tut shastaty!
показати весь коментар
10.08.2022 08:06 Відповісти
Це неправильно. Кацапи забирають українських дітей з українських тимчасово окупованих ними земель і "перевиховують" їх в монастирях капищах московського сатанату.
показати весь коментар
10.08.2022 08:15 Відповісти
А диверсионно развед деятельность это надобность? Её пропускают?
показати весь коментар
10.08.2022 10:30 Відповісти
поперше буде прискіпливо, а далі як завжди. Тільки навічно, ніяких 50 років, стіна, рів, дзоти-доти, повна блокада, тричі залізний занавіс від пушкіних та лєрмонтових
показати весь коментар
10.08.2022 12:35 Відповісти
Тобто дерьмак хоче побачити свою жінку-кацапку, яку приховує?
показати весь коментар
10.08.2022 21:41 Відповісти
 
 