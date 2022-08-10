Громадян РФ прискіпливо перевіряють, перш ніж дозволяти їм в’їзд в Україну, - МВС

Громадян РФ, які бажають в’їхати в Україну, перевіряють більш прискіпливо. Але якщо у цих осіб є причина законно прибути на територію нашої держави, то їм може бути надане таке право.

Про це заявила речник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Увага до громадян РФ наразі є більша. Більш прискіпливо все перевіряється, бо вони є громадянами держави-агресора. Але якщо потреба є, щоб людина прибула законно і безпечно, то надається це право", - поінформувала Матвєєва.

За її словами, з кожною причиною для в’їзду в Україну потрібно розбиратися окремо.

"Причини бувають різними. Якщо, наприклад, мати – громадянка РФ, а в неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей, то мені здається, це логічно, що вона може приїхати і як мінімум їх забрати", - сказала речниця.

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Представниця МВС уточнила, що до росіян від самого початку в цьому питанні приділяється більш прискіплива увага – до видачі їм документів і віз у принципі, до дозволу на перетин кордону тощо.