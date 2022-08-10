Громадян РФ прискіпливо перевіряють, перш ніж дозволяти їм в’їзд в Україну, - МВС
Громадян РФ, які бажають в’їхати в Україну, перевіряють більш прискіпливо. Але якщо у цих осіб є причина законно прибути на територію нашої держави, то їм може бути надане таке право.
Про це заявила речник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Увага до громадян РФ наразі є більша. Більш прискіпливо все перевіряється, бо вони є громадянами держави-агресора. Але якщо потреба є, щоб людина прибула законно і безпечно, то надається це право", - поінформувала Матвєєва.
За її словами, з кожною причиною для в’їзду в Україну потрібно розбиратися окремо.
"Причини бувають різними. Якщо, наприклад, мати – громадянка РФ, а в неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей, то мені здається, це логічно, що вона може приїхати і як мінімум їх забрати", - сказала речниця.
Представниця МВС уточнила, що до росіян від самого початку в цьому питанні приділяється більш прискіплива увага – до видачі їм документів і віз у принципі, до дозволу на перетин кордону тощо.
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хочеш в Україну - рви рашиський паспорт !
Ти ссучений виродок закликаєш весь світ заборонити московитав в'їзд до країн, а сам гнида дупи оркам вилизуєш!
Ви там поїхавші?
Для влади війни не існує, хіба що у відосиках, бо свої контакти і бізнес з рашкою не зупиняють.
Якщо ці діти народилися в Украіні , то вона не має права просто так приіхати і забрати !
що ця речниця верзе?
1. Друга формально людина в Росії після Путіна - МатвієнКО
2. Голова кремлевскої адміністрації, відповідальний за війну в Україні - КірієнКО
3. Голова кремлевскої адміністрації з питань гаманців Путіна - ПриходьКО
4. Майже весь Уряд РФ
Григоренко - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
Абрамченко - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Чернышенко - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Інші холуї Путлера мають фамілії
Козак - представник Путлера на переговорах з Україною
Оверчук- Заместитель Председателя Правительства
Новак - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
5. Десь я ще відбирав війскове керівництво РФ - Зусько, Дудко й так далі, інші в холуї Путлеру під гітлеровський-власовський триколор майже не йдуть, тільки ті, у яких фамілія на -КО закінчується.
Просто для наглядності: путІН, єремІН...
крім кримчан - у них куркоголовий паспорт то "аусвайс", без якого не можна жити в Криму
нажаль це так
Квартира площадью 129,8 квадратных метров расположена в жилом комплексе "Император" по соседству с Ливадийским дворцом
(прискіпливо)перевіряємосвоїх вбивць? монастиряхкапищах московського сатанату.