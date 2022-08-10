УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9870 відвідувачів онлайн
Новини Війна
43 710 103

У Білому домі відповіли, чи вважають Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США

крим,саки

Вашингтон підтримує зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми підтримуємо зусилля України, як Ви знаєте, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", — підкреслила прес-секретар Білого дому, відповідаючи на питання про те, чи вважають США Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ця війна почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України.

Автор: 

Крим (14183) США (23326)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+92
Крим це Україна !
показати весь коментар
10.08.2022 00:49
+56
было множество сообщений о том, что именно на эту базу стянули массу авиации и что она там стоит «крыло в крыло». Наверное, в какие-то моменты там больше самолетов, а в какие-то - меньше. Но такое можно делать только в том случае, когда имеется полная уверенность в том, что база прикрыта с воздухом как постоянными патрулями истребителей, так и наземными средствами ПВО. Уже как они там организуют патрулирование - рассуждать бесполезно, а то, что на мысе Тарханкут или между базой и северным побережьем Черного моря они развернули систему ПВО С-400, несколько раз уже говорилось.

Теперь еще один важный момент. Как минимум один раз было сообщение о том, что по Тарханкуту что-то прилетало, но развитие эта тема не получила. Надо заметить, что этот мыс является самой западной точкой полуострова и там нет населенных пунктов. Можно быть уверенным в том, что установив там систему ПВО, противник перекрыл все движение в этот аппендикс и посторонние туда не могут попасть априори. А это значит, что если туда что-то прилетит, то скорее всего, со стороны это будет совсем незаметно.

Дело в том, что когда производится удар по такому комплексу, главной целью являются не пусковые установки, а РЛС - самая дорогая и важная часть всей системы. И если в нее прилетит соответствующий боеприпас, то фейерверк буде намного меньше того, что показывает обычный танк в момент, когда взрывается его боевая укладка. Там просто нечему взрываться так, чтобы это было видно за десяток километров, а гражданских там отсекают намного дальше.

Все это к тому, что вчера было сказано о массовом вырезании ПВО противника американскими противорадиолокационными ракетами, которые имеют боевой радиус в 150 км. Официально было сказано о том, что уничтожено 17 средств ПВО и тут надо понимать, что если уничтожение было обусловлено именно этими ракетами, то их головки самонаведения наводятся исключительно на сигнал, излучаемой РЛС, то есть - без фейерверков. Генштаб не уточнял, где именно зашкварили ПВО и можно предположить, что была обезврежена и система ПВО на Тарханкуте, и это значит, что база осталась без прикрытия наземной ПВО.
И вот сегодня - завалили аэродром в Новофедоровке. Масштабы потерь противника будут известны позже, но судя по тому, как там все бодро горело, прилетело знатно и теперь только идиот решится там снова базировать авиацию.
Конечно, после Чернобаевки уже можно ничему не удивляться, но когда речь идет о десятках самолетов, стоимостью по 30-50 миллионов долларов за экземпляр, то им можно только посоветовать «насыпьте еще». То есть, это расстояние уже стало доступно для наших средств поражения, а самое интересное будет то, когда станет достоверно известно о том, чем наши там устроили фестиваль.

Ну а дальше - все просто. Если провести линию дальше, то остается авиабаза «Кача», на Северной стороне Севаса и собственно говоря, сама база ЧФ. В любом случае, северная часть Крыма уже находится в зоне огневого поражения и наверное Данкой, в котором орки сделали перевалку своей логистики и особенно - топливный узел, должен очень скоро присоединиться е мероприятиям в Новофедоровке. В любом случае, мост на Чонгаре уже просто поет грустную и даже унылую песню.

А из этого, следует простой и естественный вывод: «Ваня, беги или будет поздно!»
anti-colorados
показати весь коментар
10.08.2022 02:19
+44
есть уже фото в сети , там не хило помножили на ноль, сушки , склады, управленческие здания...............
показати весь коментар
10.08.2022 00:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
10.08.2022 12:31 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3876364.html Трохи вранішніх новин

Сьогодні стисло, бо досі хочеться переглядати відоси з Криму.

1. Кацапи цілий вечір плуталися в причинах та наслідках вибухів в Криму, в результаті народили щось типу «головотяпство» та «вся техніка цєлая». Допоки в мережі не з'явилися коротенькі відоси про прилеглу територію та знищений літак. Але це й зрозуміло, бо мокші бояться визнати нікчемність свого ППО, бо тоді будь-який хлопок викликатиме значно більшу паніку.

2. На Запорізькою областю ППО вночі збили дві ворожі ракети, за що хлопцям велика подяка!!!

3. Бавовна знову пройшлася по тилах орків. Палало в:
- Вольновасі, Донецької області;
- Кирилівці, Запорізької області;
- Токмаці, Запорізької області;
- Новій Каховці, Херсонської області;
- Новоолексіївці, Херсонської області.

4. На Херсонському напрямку добре попрацювали наші літачки (які по словах шайгі були знищені ще в лютому). ЗСУ завдали сім авіаударів по немитих, влучивши в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та в два опорні пункти в понад 40 км від Херсона.

5. Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту. Варто відмітити, що цим нафтопроводом мокшанська нафта в основному йде в Угорщину і є де-факто хабарем для Орбана та його партії. І тут такий нєжданчік. Орбан вже заявив, що хоче заплатити за транзит замість параши. Думаю, що в України є що отримати від Угорщини натомість.

6. Казахські банки почали відмовлятися проводити платежі «доньок» сбєрбанку, які потрапили під санкції США. Прикольно, що на фоні підтримка Казахстаном санкцій США, незабаром мають пройти спільні навчання Казахстану, параши та картофєльного маршала.

7. Державний департамент США схвалив виділення 89 мільйонів доларів на підтримку розмінування українських територій.

8. Після провалу операції «Бросок мангуста», Ху@ло оголосив нову війну, яку не здатен виграти, так само як війну в Україні. Ху@ло на повному серйозі оголосив війну АЛКОГОЛІЗМУ в мономістах параші. І це не жарт. Ху@ло вирішив боротися з алкоголізмом в параші… Та щє й депресивних мономістах, де з розваг тільки дешеве бухло та здохнути в Україні. Дивлячись на цей новий заскок ботоксного діда, десь в сторонці вже ригочуть «війна з фашизмом», «війна з корупцією», «роскосмос» та «імпортозамєщєніє».

9. Динамо Київ перемогло австрійський Штурм з рахунком 2-1.

10. Рівненський мацик пропонують внести до спадщини ЮНЕСКО, а Волинське соломоплетіння визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Не знаю, що в цьому переліку робить остання новина, але тепер і ви живіть із знанням цієї інформації, як я
___________________________________

Денис П'ятигорець
показати весь коментар
10.08.2022 12:33 Відповісти
Мистер HIMARS....Астанавитесь на рабZee буряты закончились...остальных zoльдатэн нет...сгорели в танках и БТРах...Миссис Джавелина...астанавите мужа...
показати весь коментар
10.08.2022 15:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 