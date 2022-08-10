У Білому домі відповіли, чи вважають Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США
Вашингтон підтримує зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми підтримуємо зусилля України, як Ви знаєте, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", — підкреслила прес-секретар Білого дому, відповідаючи на питання про те, чи вважають США Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США.
Нагадаємо, в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України.
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Сьогодні стисло, бо досі хочеться переглядати відоси з Криму.
1. Кацапи цілий вечір плуталися в причинах та наслідках вибухів в Криму, в результаті народили щось типу «головотяпство» та «вся техніка цєлая». Допоки в мережі не з'явилися коротенькі відоси про прилеглу територію та знищений літак. Але це й зрозуміло, бо мокші бояться визнати нікчемність свого ППО, бо тоді будь-який хлопок викликатиме значно більшу паніку.
2. На Запорізькою областю ППО вночі збили дві ворожі ракети, за що хлопцям велика подяка!!!
3. Бавовна знову пройшлася по тилах орків. Палало в:
- Вольновасі, Донецької області;
- Кирилівці, Запорізької області;
- Токмаці, Запорізької області;
- Новій Каховці, Херсонської області;
- Новоолексіївці, Херсонської області.
4. На Херсонському напрямку добре попрацювали наші літачки (які по словах шайгі були знищені ще в лютому). ЗСУ завдали сім авіаударів по немитих, влучивши в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та в два опорні пункти в понад 40 км від Херсона.
5. Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту. Варто відмітити, що цим нафтопроводом мокшанська нафта в основному йде в Угорщину і є де-факто хабарем для Орбана та його партії. І тут такий нєжданчік. Орбан вже заявив, що хоче заплатити за транзит замість параши. Думаю, що в України є що отримати від Угорщини натомість.
6. Казахські банки почали відмовлятися проводити платежі «доньок» сбєрбанку, які потрапили під санкції США. Прикольно, що на фоні підтримка Казахстаном санкцій США, незабаром мають пройти спільні навчання Казахстану, параши та картофєльного маршала.
7. Державний департамент США схвалив виділення 89 мільйонів доларів на підтримку розмінування українських територій.
8. Після провалу операції «Бросок мангуста», Ху@ло оголосив нову війну, яку не здатен виграти, так само як війну в Україні. Ху@ло на повному серйозі оголосив війну АЛКОГОЛІЗМУ в мономістах параші. І це не жарт. Ху@ло вирішив боротися з алкоголізмом в параші… Та щє й депресивних мономістах, де з розваг тільки дешеве бухло та здохнути в Україні. Дивлячись на цей новий заскок ботоксного діда, десь в сторонці вже ригочуть «війна з фашизмом», «війна з корупцією», «роскосмос» та «імпортозамєщєніє».
9. Динамо Київ перемогло австрійський Штурм з рахунком 2-1.
10. Рівненський мацик пропонують внести до спадщини ЮНЕСКО, а Волинське соломоплетіння визнали нематеріальною культурною спадщиною України
Не знаю, що в цьому переліку робить остання новина, але тепер і ви живіть із знанням цієї інформації, як я
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Денис П'ятигорець