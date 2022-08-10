У Білому домі відповіли, чи вважають Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США

Вашингтон підтримує зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми підтримуємо зусилля України, як Ви знаєте, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", — підкреслила прес-секретар Білого дому, відповідаючи на питання про те, чи вважають США Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ця війна почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України.