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Грант у розмірі $4,5 млрд від США піде на пенсії та соцвиплати, - "слуга народу" Гетманцев
Кошти виділені Світовим банком на фінансову підтримку України надійдуть через багатосторонній цільовий донорський фонд "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" та будуть спрямовані на нагальні соціальні потреби населення.
Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної ради відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Він уточнив, що фінансування буде спрямовано на виплату:
- пенсій;
- субсидій на оплату ЖК-послуг;
- соціальної допомоги вразливим верствам населення (малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам тощо);
- підтримку програм державних медичних гарантій та інші видатки.
8 серпня Світовий банк (СБ) оголосив про виділення 4,5 млрд доларів на підтримку України.
Топ коментарі
+20 Right Right #460828
показати весь коментар10.08.2022 00:53 Посилання
+13 Garry Grant
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+11 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар10.08.2022 01:18 Посилання
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Зелені тварюки доґаздувалися, що тепер вже не тільки армію будуть утримувати західні держави.
Дайте гроші бо ми хороші.
Рано чи пізно вони просто перестають давати гроші и посилають попрошайок подалі.
Якщо не вірите, поцікавтеся скільки грошей було витрачено на Гаїті і, яка срака там зараз.
Все Боб Марлі скурив.
Але про економіку треба починати думати.
Питання в тому,хто буде думати,якщо про захист своєї держави ніхто не думав?
Ми дуже розумна нація,але складається враження,що нами керують люди,які не зацікавлені в нашому процвітанні,щоб люди мали достойну зарплатню.
Бо бідним стадом легше управляти,як кацапами.
1. Народний депутат може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються цим та іншими законами та прийнятим відповідно до них https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/95-%D0%B2%D1%80 Положенням про помічника-консультанта народного депутата , яке затверджується Верховною Радою України.
{Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-15 № 56-IV від 04.07.2002 }
Помічники-консультанти народного депутата, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України.
Это 7 млн. долларов в месяц.
Грант должны распределять американцы, каждый цент. Максимум 15 тысяч пенсии, и 50 тысяч зарплата
Его первый заместитель Александр Дубровин за отчетный период получил 9,738 млн гривен, еще 5 членов правления получили по 6,4-6,5 млн гривен и 1 член правления - 0,9 млн гривен.
Среди всех госбанков зарплата председателя правления Укргазбанка оказалась самой высокой.