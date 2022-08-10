Грант у розмірі $4,5 млрд від США піде на пенсії та соцвиплати, - "слуга народу" Гетманцев

Кошти виділені Світовим банком на фінансову підтримку України надійдуть через багатосторонній цільовий донорський фонд "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" та будуть спрямовані на нагальні соціальні потреби населення.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної ради відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Він уточнив, що фінансування буде спрямовано на виплату:

пенсій;

субсидій на оплату ЖК-послуг;

соціальної допомоги вразливим верствам населення (малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам тощо);

підтримку програм державних медичних гарантій та інші видатки.

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8 серпня Світовий банк (СБ) оголосив про виділення 4,5 млрд доларів на підтримку України.