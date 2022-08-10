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Новини Допомога Україні Бюджет-2022
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Грант у розмірі $4,5 млрд від США піде на пенсії та соцвиплати, - "слуга народу" Гетманцев

гривня,гроші

Кошти виділені Світовим банком на фінансову підтримку України надійдуть через багатосторонній цільовий донорський фонд "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" та будуть спрямовані на нагальні соціальні потреби населення.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної ради відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Він уточнив, що фінансування буде спрямовано на виплату:

  • пенсій;
  • субсидій на оплату ЖК-послуг;
  • соціальної допомоги вразливим верствам населення (малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам тощо);
  • підтримку програм державних медичних гарантій та інші видатки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Світовий банк підписали угоду про надання гранту на $4,5 млрд, - Мінфін

8 серпня Світовий банк (СБ) оголосив про виділення 4,5 млрд доларів на підтримку України.

Автор: 

держбюджет (2410) допомога (8429) Гетманцев Данило (897)


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Топ коментарі
+20
Головне щоб американці слідкували щоб зебіли ні цента не вкрали
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10.08.2022 00:53
+13
На утримання гєтьманцева в камері гранти будуть не потрібні.
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10.08.2022 00:59
+11
Теперь задача у Гетманцева трудная, нужно решить как распилить полученый грант.
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10.08.2022 01:18
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Головне щоб американці слідкували щоб зебіли ні цента не вкрали
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10.08.2022 00:53 Відповісти
Навіщо красти коли можно просто самим собі підвищити з/п ?
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10.08.2022 00:56 Відповісти
ага, і щоб себе в мало забезпечені верстви населення не записали або своїх батьків, або своїх прибиральниць, або батьків своїх прибиральниць, або сусідів батьків своїх прибиральниць. У них програмка з вкладеними циклами, можна до без кінечності гратися, ліпше і скорше їх виперти.
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10.08.2022 01:01 Відповісти
Премію собі можуть зробити или замам у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем через воєнні дії у країні итд...
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10.08.2022 01:21 Відповісти
да там мертвых душ столько , что можно еще пару домиков в италии прикупить , пенсионный фонд это многомиллиардная кормушка, ты себе не представляешь что там творится, слуги в первую очередь окучили это министерство, там прибыль почти 50% от оборота бюджетных средств, на этой херне посется и сбу, и мвд, и паспортные отделы, и обкомы,( громады) , там миллиарды гривен идут мимо кассы, только на левых трудовых книжках снимают от десятка миллиардов ежегодно, ты думаешь зеля не знает про это ? ему заносят % и оно довольно . его приход изначально был построен на бабках , там ни кто не думал за государство, это регионалы номер 2 , ТОЛЬКО ТУПОЙ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ ,
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10.08.2022 01:40 Відповісти
А скільки петя вкраз із бюджета?І за які кошти Петя фінансіє ботоіерми проти влади?Одну вже спіймали ...
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10.08.2022 07:48 Відповісти
Неймовірна підтримка від тих хто нам нічого не винен , thanks!
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10.08.2022 00:54 Відповісти
На утримання гєтьманцева в камері гранти будуть не потрібні.
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10.08.2022 00:59 Відповісти
Уряду потрібно перезапускати економіку.Ми реально перейшли на чужі гроші це проблема.Треба негайно щось робити з робочими місцями.
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10.08.2022 01:12 Відповісти
Яким чином перезапустити, якщо вони до війни системно нищили економіку. Хто це має зробити, у нас при владі одні схемщики і шахраї. Через війну у нас держава деіндустріалізується, а влада, яка до цього не змогла створити умов для зростання робочих місць в стресовій ситуації спромоглася тільки відосики клепати, закрити три телеканали, продавати громадянство кацапам, відмазувати олігархів Ху*ла, розкрадати гуманітарку, тобто робити все для забезпечення власного комфорту.
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10.08.2022 01:24 Відповісти
Це все зрозуміло але ми майже на зовнішньому фінансуванні це дуже погано.
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10.08.2022 01:31 Відповісти
Звісно, що зрозуміло. Та кадрова політика дерьмака-боневтіка залишається незмінною. Ті мразі, колаборанти, які допомагали окупантам обстрілювати нафтобази ( гетманцев), які три роки нищили економіку (єрмак-гетманцев), не звільнені і не віддані під слідство. Більш того, ВАЗеленський їх призначає керувати розподілом всіх надходжень.
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10.08.2022 10:37 Відповісти
Ну что Вы начинаете?З\П депутуткам увеличиваются,бабе своей фотографию у самого дорогого фотографа заказал ,долги бабе Бене прощаются-всё ведь хорошо идет. Так можно править вечно.
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10.08.2022 01:32 Відповісти
Економіці прийшов кінець(
Зелені тварюки доґаздувалися, що тепер вже не тільки армію будуть утримувати західні держави.
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10.08.2022 01:14 Відповісти
18 лютого 2022 року
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10.08.2022 10:41 Відповісти
Грецький рецепт - бабки просрать, роздать, вкрасти і просити ще.

Дайте гроші бо ми хороші.
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10.08.2022 01:14 Відповісти
От тільки є одна проблема. США - це не ЭС.
Рано чи пізно вони просто перестають давати гроші и посилають попрошайок подалі.

Якщо не вірите, поцікавтеся скільки грошей було витрачено на Гаїті і, яка срака там зараз.

Все Боб Марлі скурив.
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10.08.2022 01:56 Відповісти
Ми,Слава Богу - не гаїті.....
Але про економіку треба починати думати.
Питання в тому,хто буде думати,якщо про захист своєї держави ніхто не думав?
Ми дуже розумна нація,але складається враження,що нами керують люди,які не зацікавлені в нашому процвітанні,щоб люди мали достойну зарплатню.
Бо бідним стадом легше управляти,як кацапами.
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10.08.2022 06:42 Відповісти
Наші зелені покидьки тільки думають, як і де ще можна урвати з бюджету чи розпиляти. Зараз треба робити якісь дії, щоб наповнювати бюджет, а поки вони його просто проїдають.
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10.08.2022 11:21 Відповісти
Теперь задача у Гетманцева трудная, нужно решить как распилить полученый грант.
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10.08.2022 01:18 Відповісти
Зелена наволоч розпилить як завжди.
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10.08.2022 01:21 Відповісти
в ордило хоть пенсии не платите и соцвыплаты , после деоккупации.
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10.08.2022 01:38 Відповісти
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10.08.2022 01:39 Відповісти
а може краще на економіку? стимулювання - кредити для бізнесу під 5%, субсидії для важливих підприємств? ні? треба просрати?
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10.08.2022 03:09 Відповісти
будуть купувати голоси люмпенів за пенсії та субсидії та грабувати бізнес - саме те що адміністрація Байдена зараз робить в Штатах. Зе буде у засос цілуватися з демократами - в них той же самий електорат, спільна ненависть до успішних - вони вміють тільки перерозподіляти те що заробив середній клас.
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10.08.2022 05:45 Відповісти
Велике ДЯКУЄМО США і другим дружнім ... за допомогу, т.к. без ВАС нам кранти !!!
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10.08.2022 06:51 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ Про статус народного депутата України

1. Народний депутат може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються цим та іншими законами та прийнятим відповідно до них https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/95-%D0%B2%D1%80 Положенням про помічника-консультанта народного депутата , яке затверджується Верховною Радою України.

{Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-15 № 56-IV від 04.07.2002 }
Помічники-консультанти народного депутата, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України.
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10.08.2022 06:58 Відповісти
2020 год-Самыми высокими являются пенсии судей. Их получают 3 425 человек (0,03% от общего количества пенсионеров), однако средний размер таких выплат составляет 51 171,77 грн
Это 7 млн. долларов в месяц.
Грант должны распределять американцы, каждый цент. Максимум 15 тысяч пенсии, и 50 тысяч зарплата
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10.08.2022 07:08 Відповісти
Так, Кравцу за декабрь было начислено 16,617 млн гривен вознаграждения, однако после уплаты всех налогов он получил 13,289 млн гривен.

Его первый заместитель Александр Дубровин за отчетный период получил 9,738 млн гривен, еще 5 членов правления получили по 6,4-6,5 млн гривен и 1 член правления - 0,9 млн гривен.

Среди всех госбанков зарплата председателя правления Укргазбанка оказалась самой высокой.
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10.08.2022 07:14 Відповісти
Пять членов правления и 15 директоров НАК «Нафтогаз» получили 911 млн грн выплат. Такие данные содержатся в годовом https://www.naftogaz.com/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDVG9JYTJWNVNTSWhlV2h2T0hVemRuQmhORGRzYmpocVpHeHFNbVZ6ZDNjd2VuTjNlZ1k2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpYjJsdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWs1aFpuUnZaMkY2TFRJd01qRXRZMjl1YzI5c2FXUmhkR1ZrWDFWTFVpNXdaR1lpT3lCbWFXeGxibUZ0WlNvOVZWUkdMVGduSjA1aFpuUnZaMkY2TFRJd01qRXRZMjl1YzI5c2FXUmhkR1ZrWDFWTFVpNXdaR1lHT3daVU9oRmpiMjUwWlc1MFgzUjVjR1ZKSWhSaGNIQnNhV05oZEdsdmJpOXdaR1lHT3daVU9oRnpaWEoyYVdObFgyNWhiV1U2Q214dlkyRnMiLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6ImJsb2Jfa2V5In19--fe1cb81898b5cda79b861f2e8d5a53e8dad96414/Naftogaz-2021-consolidated_UKR.pdf?fbclid=IwAR0ftOgOAUd4I5irCg3Ma4Ptwt5-X-xWkFUy74tn4dtCAuzblFgv2AUT5VQ отчете компании, обнародованном 18 мая.
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10.08.2022 07:16 Відповісти
Чем меньше денег в бюджете,тем больше должностей и обязанностей,а с ними больше зарплат и премий,имеет этот хитрый фигурант.
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10.08.2022 07:56 Відповісти
Знову отримають "діти лейтенанта Шмітта" або "діти Поволжжя"...
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10.08.2022 09:51 Відповісти
 
 