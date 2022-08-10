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Новини Війна
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У США прокоментували ситуацію довкола Запорізької АЕС: "Бої біля АЕС - це небезпечно"

заес

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією довкола Запорізької АЕС і закликали Росію повернути станцію під повний контроль України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Прессекретар зазначила, що звіт Міністерства енергетики та Національного управління ядерної безпеки стверджує: радіаційні датчики продовжують надавати дані.

За її словами, у США поки не бачили жодних ознак підвищеного чи ненормального рівня радіації.

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"Ми також знаємо про повідомлення щодо неналежного виконання заходів безпеки на АЕС від української влади та операторів, та вдячні за їхню відданість ядерній безпеці за важких обставин. Бої біля АЕС - це небезпечно", - сказала Карін Жан-П'єр.

Вона також закликала Росію припинити будь-які дії на чи біля Запорізької АЕС і повернути станцію під повний контроль України.

"Зі свого боку ми й надалі підтримуватимемо можливості МАГАТЕ продовжити їхній технічний мандат, щоб гарантувати ядерну безпеку України", - додала речниця Білого дому.

Автор: 

радіація (187) США (23326) ядерна безпека (567) Запорізька АЕС (1423) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+5
раз небезпечно, і це безперечно - то потрібно ввести миротворчу місію НАТО в тридцятикілометрову зону ЗАЕС
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10.08.2022 02:00
+3
смерть - це погано

радіація - шкідлива для здоров'я

вибухи - небезпечно

а можна робити дії, а не робити висновки на рівні трирічної дитинки? Чи атомна станція таких розмірів - це іграшка?
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10.08.2022 03:32
+2
І що? Яка різниця? З нато - не з нато. Там давно сили нато під егідою оон повинні бути. Такої х-ні у світі ще не було.
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10.08.2022 06:35
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раз небезпечно, і це безперечно - то потрібно ввести миротворчу місію НАТО в тридцятикілометрову зону ЗАЕС
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10.08.2022 02:00 Відповісти
Не можна цього робити, русофашисти і так доводить внутрішньому споживачу, що вони вже не з Україною воюють (і вигрібають на від нас) а з/від НАТО.

Не погано було б спецоперацію провести силами наших ССО. Але про це легко говорити тут )
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10.08.2022 03:09 Відповісти
І що? Яка різниця? З нато - не з нато. Там давно сили нато під егідою оон повинні бути. Такої х-ні у світі ще не було.
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10.08.2022 06:35 Відповісти
Ми давно в НАТО вже. Де-факто. І це добре що тупа русня того ще не зрозуміла.
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10.08.2022 07:31 Відповісти
Ну и толку от их заклыкив?
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10.08.2022 02:50 Відповісти
З такими коментарями краще взагалі промовчати.
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10.08.2022 03:13 Відповісти
смерть - це погано

радіація - шкідлива для здоров'я

вибухи - небезпечно

а можна робити дії, а не робити висновки на рівні трирічної дитинки? Чи атомна станція таких розмірів - це іграшка?
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10.08.2022 03:32 Відповісти
Є у кацапів така собі "Калининская АЭС". Аварія на цій станції спричинить енергетичний колапс зони від москви до пітера а також порушить енергорозподіл в 10 регіонах.
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10.08.2022 04:07 Відповісти
"сильна" заява. Ганьба.
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10.08.2022 06:37 Відповісти
США буде у світі небезпечно до тих пір покм вся територія України не буде звільнена від рашистського окупанта і рашисту не буде винесено вирок міжнародного трибуналу,так само як це було з німецькими нацистами ,
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10.08.2022 09:16 Відповісти
Ну, спасибо, не знали!
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10.08.2022 13:07 Відповісти
 
 