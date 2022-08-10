У США прокоментували ситуацію довкола Запорізької АЕС: "Бої біля АЕС - це небезпечно"

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією довкола Запорізької АЕС і закликали Росію повернути станцію під повний контроль України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Прессекретар зазначила, що звіт Міністерства енергетики та Національного управління ядерної безпеки стверджує: радіаційні датчики продовжують надавати дані.

За її словами, у США поки не бачили жодних ознак підвищеного чи ненормального рівня радіації.

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"Ми також знаємо про повідомлення щодо неналежного виконання заходів безпеки на АЕС від української влади та операторів, та вдячні за їхню відданість ядерній безпеці за важких обставин. Бої біля АЕС - це небезпечно", - сказала Карін Жан-П'єр.

Вона також закликала Росію припинити будь-які дії на чи біля Запорізької АЕС і повернути станцію під повний контроль України.

"Зі свого боку ми й надалі підтримуватимемо можливості МАГАТЕ продовжити їхній технічний мандат, щоб гарантувати ядерну безпеку України", - додала речниця Білого дому.