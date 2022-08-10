На півдні ЗСУ знищили командний пункт російської БТГ, 35 окупантів і шість одиниць техніки, - ОК "Південь"

На Південному напрямку за минулу добу авіація ЗСУ завдала сім ударів по ворогу, знищено 35 загарбників та шість одиниць техніки.

Такі дані оприлюднило у фейсбуку Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка в нашій операційній зоні лишається напруженою та складною, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає. Намагаючись повернути втрачене положення спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мав, відступив", - ідеться в повідомленні.

Протягом дня агресор завдав два ракетні та три авіаційні удари по підрозділах ЗСУ. П'ять крилатих ракет типу "повітря – повітря" було випущено по літаках Повітряних сил.. Втрат української авіації не допущено.

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Натомість ЗСУ завдали сім авіаційних ударів: зафіксовано влучання у п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та у два опорні пункти більш як за 40 км від Херсона.

У Бериславському районі ворог також намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Черговий "Орлан-10" був влучно заземлений зенітно-ракетним підрозділом, зазначають українські військові..

Протягом бойового дня підтверджено такі втрати ворога: 35 військових, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких танк Т-72 і командно-штабна машина.

Окрім того, знищено склад боєприпасів у Новоолексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

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"Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16 "Калібрами", - додали в ОК "Південь".