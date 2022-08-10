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Новини Війна
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На півдні ЗСУ знищили командний пункт російської БТГ, 35 окупантів і шість одиниць техніки, - ОК "Південь"

знищення

На Південному напрямку за минулу добу авіація ЗСУ завдала сім ударів по ворогу, знищено 35 загарбників та шість одиниць техніки.

Такі дані оприлюднило у фейсбуку Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка в нашій операційній зоні лишається напруженою та складною, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає. Намагаючись повернути втрачене положення спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мав, відступив", - ідеться в повідомленні.

Протягом дня агресор завдав два ракетні та три авіаційні удари по підрозділах ЗСУ. П'ять крилатих ракет типу "повітря – повітря" було випущено по літаках Повітряних сил.. Втрат української авіації не допущено.

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Натомість ЗСУ завдали сім авіаційних ударів: зафіксовано влучання у п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та у два опорні пункти більш як за 40 км від Херсона.

У Бериславському районі ворог також намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Черговий "Орлан-10" був влучно заземлений зенітно-ракетним підрозділом, зазначають українські військові..

Протягом бойового дня підтверджено такі втрати ворога: 35 військових, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких танк Т-72 і командно-штабна машина.

Окрім того, знищено склад боєприпасів у Новоолексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

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"Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16 "Калібрами", - додали в ОК "Південь".

Автор: 

армія рф (17764) знищення (7496) Херсонська область (5860)


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Пішли до пекла рашисти 😠
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10.08.2022 02:03 Відповісти
авиация - это хорошо. Это полезно для начала процесса осознания каждым расиянином неотвратимо надвигающегося *******.
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10.08.2022 02:24 Відповісти
ОК "Південь" вже не вперше вигадує новий, досі нікому не відомий тип ракет - "Крилаті ракети "Повітря-повітря"!
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10.08.2022 02:32 Відповісти
То може журналісти вигадують, а може ************ зброю американці дали. На мій погляд крилатою рокетою по літаках це дуже круто, вона летить так як він і досить довго може літати, раз випустили, і от вона літає-літає за літаком, а він політав , та й додому, на аеродром свій, а вона за ним, а літакоч сів і на заправку, тут то вона і ї*блись
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10.08.2022 06:16 Відповісти
І мільйони палаючих пуканів кацапні та величезні пробки на керченському мосту - це теж ОК Південь!
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10.08.2022 02:56 Відповісти
накуй он кому нужен этот блюдолиз?как по мне то ФСБ-ермак этими трюками только палит агентуру пытаясь создать им алиби
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10.08.2022 03:37 Відповісти
А Тошу - радника за що ?
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10.08.2022 06:54 Відповісти
Як же ж Україні без буданова, резніка та тохи? Фсьо, колапс влади.
Хоча у нас ще залишається дерьмак-татаров, Боневтік, хламідія зі стефанчуком та верещучка з безумною, ну і дрібніша шваль, як то гетманцев, трет'якова, кАКлета. Ціла ОПа, Кабмін, моностадо ВР, з ригами та "за бабломойського".
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10.08.2022 10:51 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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10.08.2022 10:52 Відповісти
 
 