РФ не хоче звинувачувати Україну у вибухах в Криму, щоб не визнавати безсилість своєї ППО, - ISW

Кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем ППО.

Так вважають дослідники з американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Експерти припустили, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами). Однак наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

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Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці. У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.