РФ не хоче звинувачувати Україну у вибухах в Криму, щоб не визнавати безсилість своєї ППО, - ISW
Кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем ППО.
Так вважають дослідники з американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", - йдеться у повідомленні.
Експерти припустили, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами). Однак наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці. У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
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Так і в бою: не давати ворогу на передишку,щоб він прийшов до тями.
Треба їх далі довбати,якщо є чим.
якщо воно з гною зроблено
Тільки "дрюг" Ердоган!?
Приблизно, як перші снаряди восени 1944 року стали для німецького населення першими ластівками того, що далека війна зі сторінок газет та звітів міністерства пропаганди прийшла до їхнього будинку і стає реальністю життя
Блин, или в замполиты на Раше трудоустраивают из гуманитарных соображений уже тех, кто не смог осилить восемь классов школы для детей с особыми проблемами...
Там, где пехота не пройдёт
И бронепоезд не промчится,
Тяжёлый танк не проползёт -
Там пролетит укропска птица!