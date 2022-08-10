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РФ не хоче звинувачувати Україну у вибухах в Криму, щоб не визнавати безсилість своєї ППО, - ISW

крим,новофедорівка

Кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем ППО.

Так вважають дослідники з американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Експерти припустили, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами). Однак наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Також читайте: У Білому домі відповіли, чи вважають Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці. У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Автор: 

вибух (4509) Крим (14185) росія (65934)


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Топ коментарі
+42
На Кримі у понаїхів спокійне життя закінчилось, шо війна десь там за обрієм. Тепер нахай трусяться і гавкають. Далі буде.
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10.08.2022 06:41
+35
ПВО у кацапов - муха не пролетит. С другими видами воздушных целей все немного сложнее
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10.08.2022 06:49
+26
Так раніше й вічно бухий мєдвєдеф грозився ядерною зброєю, якщо у Криму щось станеться. Видно засцяв.
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10.08.2022 06:42
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На Кримі у понаїхів спокійне життя закінчилось, шо війна десь там за обрієм. Тепер нахай трусяться і гавкають. Далі буде.
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10.08.2022 06:41 Відповісти
Так раніше й вічно бухий мєдвєдеф грозився ядерною зброєю, якщо у Криму щось станеться. Видно засцяв.
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10.08.2022 06:42 Відповісти
Просто гопник насцяв собі в штани, який ядерний удар. Ми кримский міст підірвемо, а вони скажуть, що то навчання.
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10.08.2022 08:44 Відповісти
Лапатним аналагавнєтним аналагавнєтам-аналагав нєт...
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10.08.2022 06:42 Відповісти
то 15 недопалків хтось кинув
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10.08.2022 06:46 Відповісти
Крім Муждабаєва, хтось говорив, чи писав, про 15 ракет? Звідки ця інформація?
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10.08.2022 07:38 Відповісти
Iз ставки )) А шо? Тобi ще не вiдзвонились?
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10.08.2022 09:23 Відповісти
ПВО у кацапов - муха не пролетит. С другими видами воздушных целей все немного сложнее
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10.08.2022 06:49 Відповісти
Ну так и хорошо, что это не Украина, скоро и "акт доброй воли" будет.
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10.08.2022 07:02 Відповісти
В боксі тактика: не зупинятись після нанесення вдалих ударів.
Так і в бою: не давати ворогу на передишку,щоб він прийшов до тями.
Треба їх далі довбати,якщо є чим.
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10.08.2022 07:09 Відповісти
І хто тепер буде в мацкалів купувати озброєння???
якщо воно з гною зроблено
Тільки "дрюг" Ердоган!?
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10.08.2022 07:12 Відповісти
Гарно але мало!!!
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10.08.2022 07:14 Відповісти
Тут психологія. Треба щою моцкалики звиклись з думкою що їх можна іпати. Це як жаба яку потрохи варить - не помітить що її вже зварили.
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10.08.2022 07:28 Відповісти
Для Росії це не так ганебна військова поразка для армії (звичайно, і вона теж, оскільки хвалені ППО та "аналоговнетные" С-300/400 виявилися дірявими, як старі штани), скільки жорстокий психологічний удар для неселення.
Приблизно, як перші снаряди восени 1944 року стали для німецького населення першими ластівками того, що далека війна зі сторінок газет та звітів міністерства пропаганди прийшла до їхнього будинку і стає реальністю життя
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10.08.2022 07:15 Відповісти
Мені от цікаво а ви часом не адепт альтернативної історії бо те що ви написали це або незнання історії або ви альтернативщик. В 1944 5 років тривала війна союзники вже який рік бомбардують німців і сотні тисяч солдат вермахту служать в ППО.
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10.08.2022 09:26 Відповісти
Берлін бомбили з перших днів війни
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10.08.2022 09:55 Відповісти
Нормальна тема. Можна ху@рить далі. "Хлапок нєскалькіх ***********" нас цілком влаштовує.
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10.08.2022 07:22 Відповісти
І не треба, кацапні ще бачити вибухв в Мацкві так Санкт Ленінградах і інших ****** (як вони свою країну називають)!
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10.08.2022 07:26 Відповісти
Щоб авіаційна бомба, заряджена тротилом, або гексагеном, без запалу просто так взяла і підірвалась ... Це щось нове в галузі хімії вибухових речовин. Хіба що в бомби вони наливають нітрогліцерин, або заряджають їх пікриновою кислотою (мелінітом, шимозою).
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10.08.2022 07:39 Відповісти
Одночасність вибухів на двох різних об'єктах.А який другий об єкт? Щось я пропустив
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10.08.2022 07:42 Відповісти
От не повезло кацапам - прям черный бинго! На обеих объектах в караулах оказалось по одному курящему, и оба закурили одновременно и именно при селфи на фоне авиабомбы...
Блин, или в замполиты на Раше трудоустраивают из гуманитарных соображений уже тех, кто не смог осилить восемь классов школы для детей с особыми проблемами...
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10.08.2022 08:17 Відповісти
Може ще пердак кацапський їпенув
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10.08.2022 08:25 Відповісти
в Крим:

Там, где пехота не пройдёт
И бронепоезд не промчится,
Тяжёлый танк не проползёт -
Там пролетит укропска птица!
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10.08.2022 07:54 Відповісти
Авеаносцец.... Нипатапляиммый...
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10.08.2022 08:16 Відповісти
Крым - это хорошо пристрелянная неподвижная мишень.
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10.08.2022 08:36 Відповісти
поэтому лупите
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10.08.2022 08:37 Відповісти
так надо не останавливаться мочить без остановки только жилфонд по аккуратнее нам его еще нужно будет раздавать семьям военных и переселенцам !
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10.08.2022 08:43 Відповісти
о. змеиный = о. крым что есть общее
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10.08.2022 08:44 Відповісти
Хай визнають що це диверсія, і зізнаються у безсиллі своєї контррозвідки. Або у палінні в невстановленому місці і зізнаються у тому, що у них служать дебіли.
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10.08.2022 08:58 Відповісти
Настамнет...
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10.08.2022 09:00 Відповісти
Крымчане видели недалеко от берега проплывавший на плоту Хаймарс...
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10.08.2022 09:15 Відповісти
Значить потрібно ще раз жахнути. Треба повторити і бажано не менше 2 раз. Тоді в них і відпиратись не буде чим.
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10.08.2022 09:39 Відповісти
Гендиректор «Алмазантей» вже на глибині 2х метрів червяків годує.
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10.08.2022 09:41 Відповісти
А тепер треба ввалити по севастополю!!!!
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10.08.2022 10:00 Відповісти
Можна починати думати як влупити кримський міс, расєя всерівно не визнає атаки, скаже що це випробування на міцність...
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10.08.2022 10:42 Відповісти
Та нам все одно, хоч горілка, хоч кулемет, аби з ніг валило
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10.08.2022 10:48 Відповісти
 
 