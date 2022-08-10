Росія звинуватила Україну в обстрілах Запорізької АЕС й скликає Радбез ООН
Росія запросила на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нібито ударами Києва по Запорізькій АЕС.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Як доповідача росіяни хотіли би бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі, повідомило російським пропагандистам джерело в РБ ООН.
Російське державне інформагентство ТАСС твердить, що начебто "Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ "Ураган" житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС".
Запорізька АЕС є є найбільшою станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, які використовують її для ядерного шантажа, погрожуючи підірвати.
Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
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Они, видите скликають Радбез, совсем свихнулись?
Да мы не против , чтоб Радбез прямо на АЭС явился и посмотрел, что натворила Расея на АЭС и вокруг
Ублюдки совсем потеряли берега
9 АВГУСТА 2022
Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.
"Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым.
Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.
Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины - оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/9/7362536/
Или как всегда предателей и кротов в Украине немеряною
И в этом плане власть тоже ничего не делает.
Кроты сидят прямо наверху... Прямо во власти...
В ООН подумают, что не хотят иметь дел с неадекватами и еще возьмут в заложники...
Та ну на...
Весь город прекрасно слышит исходящие по станции.
Исходящие ИЗ ЭНЕРГОДАРА.
только кто ж это на камеру скажет, а если скажет - то кто это по Раша-тв покажет?
https://www.youtube.com/watch?v=Dbu7FzT8QZ0