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Росія звинуватила Україну в обстрілах Запорізької АЕС й скликає Радбез ООН

заес,аес,запорізька

Росія запросила на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нібито ударами Києва по Запорізькій АЕС.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Як доповідача росіяни хотіли би бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі, повідомило російським пропагандистам джерело в РБ ООН.

Російське державне інформагентство ТАСС твердить, що начебто "Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ "Ураган" житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС".

Читайте: Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро гірші за ЧАЕС, - Міндовкілля

Запорізька АЕС є є найбільшою станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, які використовують її для ядерного шантажа, погрожуючи підірвати.

Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Автор: 

росія (65934) Радбез ООН (865) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+65
Когда кацапов вообще оттуда выгонят? Мрази циничные
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10.08.2022 07:12
+55
У кацапів уже багатолітня практика - обстрілювать самих себе і звинувачувать у цьому противника Тільки те що мені відоме - 1929 - конфлікт на КСЗ (Китайсько-східна залізниця) 1936 - озеро Хасан 1939 - р Халхін-Гол (монголія) і Майніла (на кордоні з Карелією) Далі перераховувать не буду
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10.08.2022 07:16
+44
Отлично, пусть созывает, а заодно и попросит туда миротворцев ввести
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10.08.2022 07:15
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Пусть кацапье сначала объяснит , что они делают в чужой стране на АЭС?
Они, видите скликають Радбез, совсем свихнулись?

Да мы не против , чтоб Радбез прямо на АЭС явился и посмотрел, что натворила Расея на АЭС и вокруг

Ублюдки совсем потеряли берега
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10.08.2022 10:42 Відповісти
Ну скликали і що далі? Якщо вони не можуть захистити станцію від украінських обстрілів, то попросять ООН ввести миротворців? Чи що вони можуть попросить ще? Щоб Украіна не звільняла станцію і не вибивала окупантів?
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10.08.2022 11:04 Відповісти
Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской, сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

9 АВГУСТА 2022
Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.

"Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым.

Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины - оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/9/7362536/
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10.08.2022 11:07 Відповісти
Что это означает, что наша верхівка проспала или про...рала этот момент с ЗАЭС
Или как всегда предателей и кротов в Украине немеряною
И в этом плане власть тоже ничего не делает.
Кроты сидят прямо наверху... Прямо во власти...
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10.08.2022 11:10 Відповісти
просто это власть кротов
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10.08.2022 13:04 Відповісти
Кацапи все, що захоплюють чи викрадають вважають відразу "ісконно рускім", тобто своїм. Ц може бути територія, споруди, предмети вжитку і навіть люди. Після чого спроби справжніх власників повернути вкрадене вони розцінюють як незаконні зазіхання на їх "власність " і здіймають відразу міжнародний галас, хоча на міжнародні права їм глибоко плювати.
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10.08.2022 11:16 Відповісти
А почему Украина не созвала совбез ООН по поводу того, что рашка обстреляла Крым - законную украинскую территорию?
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10.08.2022 13:03 Відповісти
Навезли осколков ракет из под Херсона и начнут втирать что их ущемляют.
В ООН подумают, что не хотят иметь дел с неадекватами и еще возьмут в заложники...
Та ну на...
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10.08.2022 14:10 Відповісти
у меня в Энергодаре живут знакомые.
Весь город прекрасно слышит исходящие по станции.
Исходящие ИЗ ЭНЕРГОДАРА.
только кто ж это на камеру скажет, а если скажет - то кто это по Раша-тв покажет?
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10.08.2022 18:18 Відповісти
Реально аж рыгать уже хочется от этих кацапов, они до сих пор не вкурили что всю эту дичь хавать только могут алкаши у них в стране.
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10.08.2022 14:41 Відповісти
ПОВЕДІНКА РОСІЇ -
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10.08.2022 16:02 Відповісти
А как они на заседании генассамблеи ООН объяснять что их убийцы делают на Запорожской АЭС? Козломордые считают что все вокруг дураки?
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10.08.2022 16:04 Відповісти
Симметричная бавовна: что ждет шизофашистов в случае подрыва Запорожской АЭС
https://www.youtube.com/watch?v=Dbu7FzT8QZ0

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10.08.2022 17:12 Відповісти
Складається таке враження,що весь світ тільки зараз побачив,що собою насправді уявляє мордор...
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10.08.2022 22:04 Відповісти
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