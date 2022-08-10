Росія звинуватила Україну в обстрілах Запорізької АЕС й скликає Радбез ООН

Росія запросила на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нібито ударами Києва по Запорізькій АЕС.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Як доповідача росіяни хотіли би бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі, повідомило російським пропагандистам джерело в РБ ООН.

Російське державне інформагентство ТАСС твердить, що начебто "Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ "Ураган" житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС".

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Запорізька АЕС є є найбільшою станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, які використовують її для ядерного шантажа, погрожуючи підірвати.

Нагадаємо, 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.