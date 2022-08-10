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Новини
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РФ могла нелегально завезти зброю із Сирії під виглядом комерційних вантажів, - Bloomberg

спарта

Російське торгове судно Sparta II, що перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор шляхом з Сирії до Росії наприкінці минулого місяця, і могло перевозити зброю для російських окупантів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників європейської розвідки, які відстежили трекінг судна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Чиновник, знайомий із цим питанням, сказав, що уряд США вважає, що Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів через Чорне море, про що йдеться і у звітах європейської розвідки.

У матеріалі Bloomberg сказано, що судно Sparta II могло доставляти військові вантажі із сирійського порту Тартус, який використовуються Росією, про що свідчать дані розвідки та супутникові знімки від 17-25 липня. Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами у трюмі, потім воно було помічено при перетині протоки Босфор, а пізніше в Новоросійську було ідентифіковано щонайменше 11 транспортних засобів, які, ймовірно, розвантажувалися.

Читайте: Випадків контрабанди зброї з України поки не фіксували, - Європол

Дані морського стеження показали, що судно переміщалося цими днями, вірогідно, без перешкод із боку Туреччини.

За даними журналістів, Росія раніше використовувала вантажні судна компанії ТОВ "Оборонлогістика" на тому самому маршруті, і ця компанія раніше неодноразово переправляла військові вантажі з РФ до Сирії.

Також читайте: РФ використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї, - розвідка

Представник Держдепу США направив запити щодо цього уряду Туреччини. Турецький чиновник, знайомий із цим питанням, сказав, що торгове судно перевірятиметься лише в тому випадку, якщо з'явиться інформація чи підозра у правопорушенні.

Автор: 

контрабанда (1825) зброя (7523) росія (65934) Сирія (1869) Туреччина (3617) Bloomberg (236)


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Топ коментарі
+16
Цікаво. А чому перевіряються судна які ідуть в Україну за зерном? Подвійні стандарти?
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10.08.2022 07:32
+8
Теперь все увидели что Эрдоган подмахивает Путину( как он фыркал на встрече в Москве и на ужин не остался и фотосессия ему не нужна , а потом его помощник сказал после этой встречи что Украина должна сесть за стол переговоров с росией, все эти жесты Эрдогана - просто игра для Евросоюза ) и одновременно делает тоже в сторону НАТО , чтобы его оттуда не изгнали , изгибается как глист перед Евросоюзом и ,как Он признался вчера ,- они создали 3 банка чтобы делать россиянам банковские карты"Мир" (россияне же всем известные миротворцы) чтобы было очень удобно оплачивать свои туристические хотелки, вот уже падла турецкая, в одном щеки надувает , в другом месте жопу подставляет.
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10.08.2022 08:02
+5
Якщо кацапи вже з Сирії завозять зброю, то справи в них куйові.
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10.08.2022 07:48
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Цікаво. А чому перевіряються судна які ідуть в Україну за зерном? Подвійні стандарти?
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10.08.2022 07:32 Відповісти
Тому що турики бабло на цій війні косять
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10.08.2022 07:50 Відповісти
Турки озолотяться... Але самі рядові турки непогані люди https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W

Відпочивальниці з України підтвердять
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10.08.2022 08:28 Відповісти
Турки, зв1сно хитрожоп1, але вони дарма вважають, що вс1 дурн1 1 н1чого не розум1ють 1 не бачать. На жаль ми н1чого не можемо зробити, х1ба дул1 в карманах показувати.
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10.08.2022 10:11 Відповісти
А просто взяти та перевірити слабо?
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10.08.2022 07:42 Відповісти
Якщо кацапи вже з Сирії завозять зброю, то справи в них куйові.
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10.08.2022 07:48 Відповісти
Тоесть Дядя Сэм рекомендует ********* ихние плавающие помойки принципе ? Вдруг оружие везут ?
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10.08.2022 07:50 Відповісти
Теперь все увидели что Эрдоган подмахивает Путину( как он фыркал на встрече в Москве и на ужин не остался и фотосессия ему не нужна , а потом его помощник сказал после этой встречи что Украина должна сесть за стол переговоров с росией, все эти жесты Эрдогана - просто игра для Евросоюза ) и одновременно делает тоже в сторону НАТО , чтобы его оттуда не изгнали , изгибается как глист перед Евросоюзом и ,как Он признался вчера ,- они создали 3 банка чтобы делать россиянам банковские карты"Мир" (россияне же всем известные миротворцы) чтобы было очень удобно оплачивать свои туристические хотелки, вот уже падла турецкая, в одном щеки надувает , в другом месте жопу подставляет.
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10.08.2022 08:02 Відповісти
у усатых прослеживается закономерность ))) мы еще одного усатого любителя жопой на двух стульях сидеть знаем еще мне кажется что шольц недавно усы сбрил )))
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10.08.2022 08:11 Відповісти
Tak 100%
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10.08.2022 08:20 Відповісти
нам би со своєю зеленою давалкою разібратись
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10.08.2022 08:13 Відповісти
Але сама країна гарна відпочивати... https://www.youtube.com/watch?v=TEerWLmmCoQ&list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W&index=15&t=27s https://www.youtube.com/watch?v=TEerWLmmCoQ&list=PLQwiagIRDFXyn-FSGk8sUHvwoqc2I372W&index=15&t=27s

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10.08.2022 08:31 Відповісти
Можливо, то така політична гра, де Ердогану відведена роль доброго поліціянта. Від можливості купувати турецькі помідори й витрачати гроші на турецьких курортах москалі стратегічно ніяк не посилюються, а Байрактари їм не продали.
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10.08.2022 10:32 Відповісти
А Зєлєнскій,звісно,ніпрічьом...
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10.08.2022 08:07 Відповісти
Всё, что не перевозит зерно, должно топиться.
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10.08.2022 08:30 Відповісти
ердоган непогано заробляє .пропускаючи рашистську зброю в Чорне море для війни з Україною і вбивства українців.Співучасник куйла
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10.08.2022 09:10 Відповісти
 
 