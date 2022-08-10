РФ могла нелегально завезти зброю із Сирії під виглядом комерційних вантажів, - Bloomberg

Російське торгове судно Sparta II, що перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор шляхом з Сирії до Росії наприкінці минулого місяця, і могло перевозити зброю для російських окупантів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників європейської розвідки, які відстежили трекінг судна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Чиновник, знайомий із цим питанням, сказав, що уряд США вважає, що Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів через Чорне море, про що йдеться і у звітах європейської розвідки.

У матеріалі Bloomberg сказано, що судно Sparta II могло доставляти військові вантажі із сирійського порту Тартус, який використовуються Росією, про що свідчать дані розвідки та супутникові знімки від 17-25 липня. Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами у трюмі, потім воно було помічено при перетині протоки Босфор, а пізніше в Новоросійську було ідентифіковано щонайменше 11 транспортних засобів, які, ймовірно, розвантажувалися.

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Дані морського стеження показали, що судно переміщалося цими днями, вірогідно, без перешкод із боку Туреччини.

За даними журналістів, Росія раніше використовувала вантажні судна компанії ТОВ "Оборонлогістика" на тому самому маршруті, і ця компанія раніше неодноразово переправляла військові вантажі з РФ до Сирії.

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Представник Держдепу США направив запити щодо цього уряду Туреччини. Турецький чиновник, знайомий із цим питанням, сказав, що торгове судно перевірятиметься лише в тому випадку, якщо з'явиться інформація чи підозра у правопорушенні.