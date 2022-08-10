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За добу від російського вогню загинули 2 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

донеччина

За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу від російського вогню загинули 2 мирних жителів Донеччини, - Кириленко 01

"За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (29052) вбивство (3109) Донецька область (8765) Кириленко Павло (907)


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Щож ви , грьобані кацапи , прийшли захищати своїх на Донбасі ,
а замість захисту вбиваєте і знищуєте іх будинки ?

Ви тварюки рашистські не захисники , а вбивці 🤬
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10.08.2022 08:17 Відповісти
 
 