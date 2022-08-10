За добу від російського вогню загинули 2 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.