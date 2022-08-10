Росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА. ФОТО
У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться у повідомленні.
У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.
"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома", - додають у ОВА.
Зазначається, що у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу.
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Може правильно звертатись до Заходу, щоб не давали візи московитам і хтось вдало грає "праведний гнів". А як бути із зняттям санкцій з такого собі Добронравова ("Свати"), за підтримку анексії Криму. Що такого не було?
Я це згадав до того, що не вірю я у щирість татарових,..., Арахамій.
Зеленському зараз не героя треба грати, а визнати свої помилки (якщо він раптом став дійсно патріотом). Тоді я забуду "містери Голодомори", "Термоси", "акторок з фільмів для дорослих" (з виступу перед москалями у Юрмалі),... Може забуду будування доріг замість підготовки до війни. Забуду закупівлю бітуту і електроенергії у Білорусі навіть після придушення протестів тим садистом самозванцем. Забуду купу брехні, перекручування фактів, корупцію, намагання узурпувати владу,...
вступати в бій з нашими воінами 😠
Це сама кривава нiч Нiкопольского району за 5 мiсяцiв вiйни.
якщо ми програємо цю війну то московити будуть навчати наших дітей у школі як ми самі себе обстрілювали і розкидували несвіжі трупи в бучах...
Доки це писа-забув тему.слава ЗСУ