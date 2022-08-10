Росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА. ФОТО

У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться у повідомленні.

У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома", - додають у ОВА.

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Зазначається, що у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу.

















