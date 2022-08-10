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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА. ФОТО

У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 01

"Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться у повідомленні.

У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома", - додають у ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ

Зазначається, що у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу.


Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 02
Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 03
Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 04
Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 05
Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 06
Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 07
Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 08
Росіяни з Градів обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА 09

армія рф (17764) обстріл (29052) смерть (6777) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3840)


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Топ коментарі
+29
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі...
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10.08.2022 08:25
+28
Он воинов Азовстали сдал в плен *****, что ему 11 погибших гражданских?
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10.08.2022 08:32
+23
Ну от як це називається??? По Криму стріляємо поки Марганець атакують рашисти??? Та ще й так стріляємо, що в Криму ніхто з цивільних не здох, а в Марганці аж 11! Де відосики про Марганець, а ЗеЛох?! Пропіарився вчора на Кримі??? Урод!
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10.08.2022 08:30
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Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі...
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10.08.2022 08:25 Відповісти
Україна ООН буде скликати із за обстрілів і загибиль людей? Росія звинуватила Україну в обстрілах Запорізької АЕС й скликає Радбез ООН Джерело:
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10.08.2022 08:26 Відповісти
Хто перший встав, того і тапки кажуть кацапи.
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10.08.2022 08:28 Відповісти
А кто последний - тот и папа. загадочная руская душа
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10.08.2022 08:30 Відповісти
У них же одні тапки на всю сім"ю.
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10.08.2022 09:02 Відповісти
і ті, сподіваюсь, білі...
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10.08.2022 12:56 Відповісти
Ну от як це називається??? По Криму стріляємо поки Марганець атакують рашисти??? Та ще й так стріляємо, що в Криму ніхто з цивільних не здох, а в Марганці аж 11! Де відосики про Марганець, а ЗеЛох?! Пропіарився вчора на Кримі??? Урод!
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10.08.2022 08:30 Відповісти
Он воинов Азовстали сдал в плен *****, что ему 11 погибших гражданских?
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10.08.2022 08:32 Відповісти
Пуляють з Енергодара щоб не отримати отвєтку.
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10.08.2022 08:35 Відповісти
Прям с реактора?где высокоточные Екскалибуры и дроны камикадзе с маломощными зарядами,которыми можно херачить и по промплощадке!?
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10.08.2022 09:19 Відповісти
В США...
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10.08.2022 10:03 Відповісти
Якщо в криму ніхто не постраждав, то єрмак попередив.
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10.08.2022 08:43 Відповісти
Дерьмак не знал,иначе и самолёты не пострадали бы(хотя видос с одним самолётом мог быть постановочным)
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10.08.2022 09:21 Відповісти
слушай "постановочный" не хоч срыгнуть отсюда на оркопомойки и там рассказывать о "постановочных видосах от голливуда"?
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10.08.2022 16:54 Відповісти
а нам на дідька щоб цивільні страждали? там же є і наші цивільні теж, на приклад ті, хто на день мф рф й..ли по їх штабіку дроніком. Нам треба військові об"єкти знищувати. Цивільні об"єкти нас не цікавлять, але кацапи і так на вихід кинулися мало не передусили там одне одного.
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10.08.2022 09:47 Відповісти
Боти роблять все, щоб українці вважали Зе більш винуватим за х-ла. Під кожною новиною ракурс ненависті зводиться на президента України та нівелюється відповідальність росскіх. Так само було з Іловайськом, згадайте. Винуватий не х-ло, рюскє, а ПОРОШЕНКО. Українська влада. Не ведіться, шановні, зараз відбуваєтсья те саме, перекладання провини з пацаків на українську владу
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10.08.2022 16:15 Відповісти
хтось би з адміністрації Цензора цю ботву випалював би , але цього не відбувається
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10.08.2022 16:56 Відповісти
Alex Xfjl. Усе правильно говорите. От тільки є одна біда. Зеленський також з Порошеннка робив винного (і навіть не робить спроби зараз це згладити чи вибачитись). А друга біда - ОП (яке контролює телебачення) і надалі воює з Порошенком, телеканалом "Еспресо", ...

Може правильно звертатись до Заходу, щоб не давали візи московитам і хтось вдало грає "праведний гнів". А як бути із зняттям санкцій з такого собі Добронравова ("Свати"), за підтримку анексії Криму. Що такого не було?

Я це згадав до того, що не вірю я у щирість татарових,..., Арахамій.

Зеленському зараз не героя треба грати, а визнати свої помилки (якщо він раптом став дійсно патріотом). Тоді я забуду "містери Голодомори", "Термоси", "акторок з фільмів для дорослих" (з виступу перед москалями у Юрмалі),... Може забуду будування доріг замість підготовки до війни. Забуду закупівлю бітуту і електроенергії у Білорусі навіть після придушення протестів тим садистом самозванцем. Забуду купу брехні, перекручування фактів, корупцію, намагання узурпувати владу,...
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11.08.2022 02:44 Відповісти
А промова в Мюнхені чого варта.
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11.08.2022 05:51 Відповісти
Кацапи нахабно вбивають мирних людей , так як бидло рашистське боіться
вступати в бій з нашими воінами 😠
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10.08.2022 08:32 Відповісти
Мерзота кацапська!!!!
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10.08.2022 08:33 Відповісти
У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі"
Це сама кривава нiч Нiкопольского району за 5 мiсяцiв вiйни.
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10.08.2022 10:23 Відповісти
Що скажуть імбецили з - Гамнисті Інтернешнл . ? Знову ЗСУ винуваті . ? .
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10.08.2022 08:33 Відповісти
Давайте еще рассказов об скорейшем освобождении Херсона и Крыма.
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10.08.2022 08:34 Відповісти
Ну так вони думають що чим більше вони будуть говорити що ось скоро атакуємо Херсон - тим більше росіян будуть обсиратися і тікати підтримуючи штани. Я думаю що така тактика могла спрацювати перші два рази, але не завжди.
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10.08.2022 08:40 Відповісти
11...
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10.08.2022 08:41 Відповісти
Проводят денацифікацію в Нікополі -- обясняв якого хера напав -- так нацисти ж .
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10.08.2022 08:44 Відповісти
Где там твари из Amnesty, которые рассказывают что ЗСУ прячутся за гражданскими и поэтому росийские войска стреляют по школам и больницам? Пускай покажут где в школе прятались ЗСУ
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10.08.2022 08:46 Відповісти
та пішли до дупи ці високовпливові ліваки, вони вже зовсім зв"язок з реальністю втратили. Вср..ся що цілий Світ має жити тільки за лівими лекалами, в результаті уподобилися до людини, яка собі одну напівкулю мозгу відрізала. І що то буде? Буде дупа. Тому мене дувує коли ліволіберали заломують руки, мовляв "Куди котиться Світ?!" туди, куди ви його копнули, чим знову вони не задоволені?
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10.08.2022 09:52 Відповісти
то отвєтка за авіабазу в криму цілком в дусі московитів.
якщо ми програємо цю війну то московити будуть навчати наших дітей у школі як ми самі себе обстрілювали і розкидували несвіжі трупи в бучах...
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10.08.2022 09:09 Відповісти
ще гірше, виховуватимуть з нашіх дітей ублюдків і дегенератів, щоб йшли вбивати іншіх людей і вмирали на імперськіх війнах. І це все щоб господа-москалі могли й далі в своїй нічого крім лайна не виробляючий метрополії з жиру біситися. То ж не розумію, якого біса буряти і решта регіонів рф тут приперлися. Всі вкрадені у них скарби в москві.
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10.08.2022 09:54 Відповісти
Выродки
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10.08.2022 09:43 Відповісти
Кацапські потвори. Воювати не вміють, то займаються знищенням найбільш незахищених - цивільного населення: жінок, дітей та стареньких.
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10.08.2022 10:06 Відповісти
Кацапам и Эмнисти Интрншнл продажным - гореть в Огне!
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10.08.2022 10:20 Відповісти
Подпишите петицию по Никополю,МАрганцу,району! https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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10.08.2022 10:27 Відповісти
Непонятно.В энергодаре и рядом полно мест,которые можно расхерачить без всякого ущерба населению и атомной станции.Дистанция 3-5 километров. Как это объяснить?
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10.08.2022 11:12 Відповісти
Очередной теракт кремлевского упыря. Будь они прокляты во веки веков.
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10.08.2022 14:27 Відповісти
****** . А кто остался в живых , как им быть зимой ???
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10.08.2022 16:29 Відповісти
Вибачюсь, в мене кампутёр зламався,тому пишу з чайника
Доки це писа-забув тему.слава ЗСУ
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11.08.2022 00:19 Відповісти
 
 