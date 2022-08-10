361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 705 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 1066 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 705.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 372, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

Зазначаєтьтся, що 10 серпня внаслідок обстрілу м. Миколаєва отримала поранення 13-річна дівчинка. 8 серпня внаслідок обстрілу м. Авдіївка Донецької області поранено 16-річного хлопця.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю.