РФ створила новий армійський корпус, але навряд чи зможе набрати людей, - британська розвідка

Росія створила для війни проти України новий третій армійський корпус, що базується в Нижньогородській області. Але через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей, і корпус не вплине на хід бойових дій.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, ймовірно, планує сформувати значну частину 3 АК з нещодавно сформованих "добровольчих" батальйонів, які формуються по всій країні і об'єднують новобранців з одних і тих же районів. Російські політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3 АК пропонуються вигідні грошові премії після їх відправки в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазвичай армійський корпус у Росії складається з 15 000-20 000 військових, проте, ймовірно, росіянам буде важко довести цю сполуку до такої чисельності, враховуючи "дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо участі у бойових діях в Україні", вважають британці.

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Розвідники заявляють, що російське командування продовжує стикатися з проблемами пріоритетів - посилювати наступ на Донбасі або зміцнювати оборону на півдні в очікуванні на контрнаступ України.

Тож у розвідці Великої Британії вважають, що ефект 3-го армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для війни проти України.

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