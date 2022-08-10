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Новини Війна
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РФ створила новий армійський корпус, але навряд чи зможе набрати людей, - британська розвідка

ворог,кацап,русня,орк

Росія створила для війни проти України новий третій армійський корпус, що базується в Нижньогородській області. Але через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей, і корпус не вплине на хід бойових дій.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, ймовірно, планує сформувати значну частину 3 АК з нещодавно сформованих "добровольчих" батальйонів, які формуються по всій країні і об'єднують новобранців з одних і тих же районів. Російські політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3 АК пропонуються вигідні грошові премії після їх відправки в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазвичай армійський корпус у Росії складається з 15 000-20 000 військових, проте, ймовірно, росіянам буде важко довести цю сполуку до такої чисельності, враховуючи "дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо участі у бойових діях в Україні", вважають британці.

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Розвідники заявляють, що російське командування продовжує стикатися з проблемами пріоритетів - посилювати наступ на Донбасі або зміцнювати оборону на півдні в очікуванні на контрнаступ України.

Тож у розвідці Великої Британії вважають, що ефект 3-го армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для війни проти України.

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Автор: 

армія рф (17764) Велика Британія (5647) розвідка (3879)


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Головне колотити понти лякаючи кількістю корпусів.
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10.08.2022 09:06 Відповісти
Математика війни при недостатній кількості орків. Корпус то ли 15 толи 20 000, бригада толи 500 толи 900. Яка різниця.
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10.08.2022 09:07 Відповісти
Шось назбирают -- ше не всіх дурних віина забрала
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10.08.2022 09:07 Відповісти
деревянные корпуса уже заготовили для корпуса ? )
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10.08.2022 09:08 Відповісти
Приходить рАсіянець до психіатра і каже: «Я суїцидальний».
Психіатр: "Ліків немає, санкції. Але можете підписати контракт із рАсійською армією".
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10.08.2022 09:08 Відповісти
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10.08.2022 09:08 Відповісти
На Московії багато орків залишилося без роботи, бояру за якийсь хрен купувати потрібно, от і підуть в тей третій армійський корпус аж бігом.
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10.08.2022 09:14 Відповісти
"Корпус" на папері створили . Ну там багато так створюють, лише корпуси порожні
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10.08.2022 09:26 Відповісти
Не так все просто. Недавно мокшанець (настоящий а не фанерний) Гіркін випадково проговорився, що під удар Химер попав штаб 2 АК динирів, а він одночасно був Міністрством оборони динирів і хто там був усі згоріли. Тепер по нову створюють корпусне управління, одночасно і міністерство динирів, тому і вибрали третій бо 2 знищений.
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10.08.2022 09:57 Відповісти
 
 