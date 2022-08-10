Ворог обстріляв Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", поранені троє осіб, серед них дитина, - Кім

Обласний центр та кілька сіл окупанти вночі обстріляли з артилерії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 10 серпня, близько 1:40, окупанти обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією трьох людей поранено. Серед них 13-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється.

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Крім того, ворог гатив з артилерії по селу Шевченкове та населених пунктах Галицинівської громади. Постраждалих немає. В результаті чого в селах Галицинівської громади пошкоджено житлові будинки та відбулось займання хвойної підстилки й лісових насаджень Галицинівського лісового урочища.