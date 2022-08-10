Судячи з вибухів, у Криму вражено склад авіаційного озброєння росіян, - Повітряні сили ЗСУ

В результаті вчорашнього удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, судячи з вибухів, був уражений склад авіаційного озброєння, оскільки відбулася серйозна детонація.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Щодо вибуху, який ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що вражено склад авіаційного озброєння. Тому, що була серйозна детонація - значить, склад таки уражено <…> Будь-який аеродром, виведений з ладу, - це дуже добре. А ще, якщо додатково там знищено з десяток літаків, - це буде взагалі справжня невеличка перемога", - сказав він.

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Ігнат повідомив, що на даному аеродромі в Новофедорівці було розміщено російські літаки Су-30М, Су-24, Іл-76 й інші. Авіабазу "Саки" армія РФ використала для навчання корабельної авіації висадці на палубу корабля, проте, як нагадав Ігнат, авіаносця у росіян немає - єдиний російський авіаносець, флагман Військово-морського флоту РФ і Північного флоту "Адмірал Кузнєцов" "задимів уже всі моря своєю трубою".

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Спікер Повітряних сил наголосив, що будь-який аеродром, що знаходиться на підльоті до України, є небезпечним, і з цього аеродрому щодня злітали літаки окупантів. Вони вже не долітають до Зміїного, але цілодобово патрулюють у Чорному морі.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.