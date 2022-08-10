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Новини Окуповані території Війна
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Судячи з вибухів, у Криму вражено склад авіаційного озброєння росіян, - Повітряні сили ЗСУ

новофедорівка,саки

В результаті вчорашнього удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, судячи з вибухів, був уражений склад авіаційного озброєння, оскільки відбулася серйозна детонація.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Щодо вибуху, який ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що вражено склад авіаційного озброєння. Тому, що була серйозна детонація - значить, склад таки уражено <…> Будь-який аеродром, виведений з ладу, - це дуже добре. А ще, якщо додатково там знищено з десяток літаків, - це буде взагалі справжня невеличка перемога", - сказав він.

Читайте: РФ не хоче звинувачувати Україну у вибухах в Криму, щоб не визнавати безсилість своєї ППО, - ISW

Ігнат повідомив, що на даному аеродромі в Новофедорівці було розміщено російські літаки Су-30М, Су-24, Іл-76 й інші. Авіабазу "Саки" армія РФ використала для навчання корабельної авіації висадці на палубу корабля, проте, як нагадав Ігнат, авіаносця у росіян немає - єдиний російський авіаносець, флагман Військово-морського флоту РФ і Північного флоту "Адмірал Кузнєцов" "задимів уже всі моря своєю трубою".

Дивіться: "Хорошо, что там никто не сидел": наслідки "пожежі" в окупованій Новофедорівці в Криму. ВIДЕО

Спікер Повітряних сил наголосив, що будь-який аеродром, що знаходиться на підльоті до України, є небезпечним, і з цього аеродрому щодня злітали літаки окупантів. Вони вже не долітають до Зміїного, але цілодобово патрулюють у Чорному морі.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Автор: 

вибух (4509) Крим (14185) Ігнат Юрій (800)


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Топ коментарі
+30
Всім виконавцям цього свята-респектище...Давайте ще...
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10.08.2022 09:34
+30
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10.08.2022 09:39
+26
Мама, твой **@ный деревянный домик куй нам поможет... (с)
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10.08.2022 09:24
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П'яний прапорщик гасив бичок об контейнер з ракетами. )))
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10.08.2022 09:22 Відповісти
Зермаку "респект" від кремлівських кураторів.
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10.08.2022 09:40 Відповісти
Благодарим ❤️💙💛👍👍👍‼️СЛАВА ЗСУ И НАШИМ ПАРТНЁРАМ 🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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10.08.2022 09:49 Відповісти
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10.08.2022 10:20 Відповісти
ДВА пьяных прапора сделали это ОДНОВРЕМЕННО в разных местах базы
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10.08.2022 10:56 Відповісти
И пердаки крысчан...
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10.08.2022 09:22 Відповісти
Мама, твой **@ный деревянный домик куй нам поможет... (с)
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10.08.2022 09:24 Відповісти
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10.08.2022 09:39 Відповісти
- Батько, батько наш Бандера!
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10.08.2022 10:15 Відповісти
Новина дуже чудова. Але цього мало Радіти будемо, коли такі "акти доброї волі" будуть у кацапів кожного дня!
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10.08.2022 09:25 Відповісти
Ой, летіли дикі гуси...
Ой, летіли у вівторок у сухий.
Впало пір'я на подвір'я,
Запалало десь у дупі бункерній...
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10.08.2022 09:26 Відповісти
є відео з парковки де стояли машини ..одні згоріли в інших на даху м'ятина здорова повилітали стекла ..Якщо безпілотник то він влучив в бк де була ракета або ьомба з вагою бк не менше 500 кг
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10.08.2022 09:28 Відповісти
Какой нахер беспилотник?в Крыму ПВО как навоза.
Преодолеть систему ПВО могла только ракета с ПВО с С300.
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10.08.2022 09:32 Відповісти
та да. ПВО сказочное
просто кривизна земной поверхности
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10.08.2022 09:36 Відповісти
С-300 по наземным целям не имеет такой дальности

60км примерно и точно не 200+
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10.08.2022 09:44 Відповісти
а я знаю? ппо у них - пропустили ж гелікоптери і тоді запалала в ч русскіх і навтобаза, в Бєлгороді безпілотнік меньше ніж гелікоптер, мабуть вся ппо москву охороняє, або бункер.
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10.08.2022 10:01 Відповісти
Ещё бы по Севастопольской морской базе в...*****, там бы за 10 км. все окна с дверями повыносило
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10.08.2022 09:29 Відповісти
Тоже надеюсь увидеть эту новость в совсем недалёком будущем
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10.08.2022 10:58 Відповісти
Всім виконавцям цього свята-респектище...Давайте ще...
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10.08.2022 09:34 Відповісти
9 го серпня свято священномученика Пантелеймона, а кацапи святих не почитають,якщо Пантелеймон розгнівається то у того на кого він гнівається може все згоріть.Ось так малята.
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10.08.2022 10:07 Відповісти
А якщо більш точно, то Пателеймона Палія
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10.08.2022 12:46 Відповісти
Хтось сказав бункерному фашисту що сталося? Алкаш Дімон з запою ще пару місяців не вийде.
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10.08.2022 09:34 Відповісти
Врач-нарколог спрашивает у Медведева:
-- Как часто вы выпиваете?
-- Вообще-то, каждый день, но бывают и запои.
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10.08.2022 10:02 Відповісти
Можна вразити всіх разіян
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10.08.2022 09:35 Відповісти
Операція самоліквідація.
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10.08.2022 09:41 Відповісти
На рукожопость конечно можно списать, но два одновременных взрыва на разном расстоянии...будем конечно надеется, что у нас все-таки что-то есть новенькое.
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10.08.2022 09:41 Відповісти
Не нужно гнать на Бутусова. В г. Саки есь полигон взлётно-посадочной системы "Нитка" для тренировки пилотов палубной авиации.
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10.08.2022 10:00 Відповісти
садись, - двойка!
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10.08.2022 10:03 Відповісти
Очевидно, чоловік мав на увазі, що в роісі зараз немає палубної авіації, оскільки пароход кузя ржавіє в ремонтному доці.
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10.08.2022 10:05 Відповісти
Між посадкою і висадкою літака відчуйте різницю.
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10.08.2022 10:15 Відповісти
Це горить палає так рашистський пердак!
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10.08.2022 09:47 Відповісти
речник вніс ясність, бо аеродром таки "Саки", зеаменитий аеродром, на ньому приземлялись Рузвельт ,Черчілль, саме для Ялтинської конференціїв 1945році перший раз побудували деревяний кримський міст. По ньому проїзджав сам Сталін. Але природа незабаром у 1945 році забрала його "взад" І тут обратка, аеро знищено, міст наступний, бо там їздив плугавий диктатор.
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10.08.2022 09:48 Відповісти
Невеличка перемога? Да это просто охрененно и повод для гордости за ЗСУ.
Эт суки еще за Севастополь ответят.
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10.08.2022 10:36 Відповісти
Ну и чей Крым?
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10.08.2022 10:50 Відповісти
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10.08.2022 10:53 Відповісти
Якісна підбірка з Новонефедівки
https://twitter.com/i/status/1557001892768645123
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10.08.2022 11:12 Відповісти
 
 