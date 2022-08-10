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Удар рашистів по Дніпропетровщині: у лікарні померло 2 людей. Кількість жертв зросла до 13, - ОВА

обстріл,дніпропетровщина

У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровськї ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати. На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

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армія рф (17764) обстріл (29052) смерть (6777) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3840)


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А хто здав запорізьку та херсонську область, АЕС? Знаєте, померти усім разом чи по трохи кожної доби - різниця не дуже значуща.
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10.08.2022 09:39 Відповісти
І не треба балаболити про АЕС, вони не біля реактору стріляють. Якщо стріляти не атомною бомбою будете, то не влучите.
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10.08.2022 09:41 Відповісти
так чого ти досі тут ******, як інші виродки, а не знищуєш техніку окупантів? питання, звісно, риторичне. воно-то ясно чому, ******* - не мішки ворочати.
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10.08.2022 09:54 Відповісти
А якщо головою подумати? Чим я її буду знищувати? Партнери не мені зброю постачають.
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10.08.2022 09:56 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.08.2022 10:11 Відповісти
Дуже шкода всіх, і мирних, і військових, і поранених, і полонених. знищуєм-знищуєм їх бази і склади, а вони нас убивають і убивають((
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10.08.2022 11:10 Відповісти
Що. Резніченко. здихався Корбана. побоявся рейтингу Корбана та Філатова ? Адже під час відвідин зеленського Дніпра. на зустріч з ним не запросили ні Філатова. ні Корбана \ як начальника штабу оборони міста \. останній з них. між іншим наполягав на зустрічі.
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10.08.2022 16:02 Відповісти
 
 