Удар рашистів по Дніпропетровщині: у лікарні померло 2 людей. Кількість жертв зросла до 13, - ОВА

У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровськї ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати. На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

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