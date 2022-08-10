УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4501 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 936 25

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 800 осіб, 232 літаки, 193 гелікоптери, 1 832 танки та 4 086 броньованих машин.. ІНФОГРАФІКА

москаль,ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 800.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків - 1 832 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 4 086 (+10) од,
  • артилерійських систем - 971 (+7) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 133 (+0) од,
  • літаків - 232 (+9) од,
  • гелікоптерів - 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 005 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 89 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: РФ створила новий армійський корпус, але навряд чи зможе набрати людей, - британська розвідка

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 800 осіб, 232 літаки, 193 гелікоптери, 1 832 танки та 4 086 броньованих машин. 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6750) ліквідація (4057)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Виходить що 9 ватольотів самоліквідувались на Кримі.
показати весь коментар
10.08.2022 09:48
+12
Це ще ми навіть не розпочинали.
показати весь коментар
10.08.2022 09:53
+9
Пентагон рассекретил данные своих разведок АНБ и ЦРУ...с 24 апреля и по 8 августа крыс путлера в Украине подохших и ранетых 87 000 хмырей...,это ровно почти половина тех крыс Труплера что стояли вдоль всей границы Украины...
Слава ЗСУ💙💪💛
показати весь коментар
10.08.2022 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виходить що 9 ватольотів самоліквідувались на Кримі.
показати весь коментар
10.08.2022 09:48 Відповісти
Я гадаю сьогодні коли супутники політають над киримом,завтра побачемо ЩЕ!
показати весь коментар
10.08.2022 10:06 Відповісти
Літачки мабуть злякалися, що їх вєртальоти почали порошку наздоганяти і рванули впердь!
показати весь коментар
10.08.2022 10:08 Відповісти
Конкуренція однако
показати весь коментар
11.08.2022 07:17 Відповісти
*уйлольотів
показати весь коментар
10.08.2022 12:12 Відповісти
Надо еще добавить:
пехоту съели волки в лесах - столько-то
цыгане украли танков и бронемашин - столько-то
бомжи сдали пушки на металлолом - столько-то
селяне спратали военные камазы в гаражах - столько-то
А то как-то информация неполная...
показати весь коментар
10.08.2022 09:53 Відповісти
Це ще ми навіть не розпочинали.
показати весь коментар
10.08.2022 09:53 Відповісти
Фыгасе скільки літачків за раз додалося..
показати весь коментар
10.08.2022 09:56 Відповісти
Так а Крымская авиация сюда еще не вошла, главное от туда уже не выйдет.
показати весь коментар
10.08.2022 09:56 Відповісти
Пентагон рассекретил данные своих разведок АНБ и ЦРУ...с 24 апреля и по 8 августа крыс путлера в Украине подохших и ранетых 87 000 хмырей...,это ровно почти половина тех крыс Труплера что стояли вдоль всей границы Украины...
Слава ЗСУ💙💪💛
показати весь коментар
10.08.2022 09:57 Відповісти
Від 70 до 80 тис. Виведено з обігу, а це значить здохликів і інвалідів
показати весь коментар
10.08.2022 10:12 Відповісти
напевне з 24 лютого а не квітня
показати весь коментар
10.08.2022 12:06 Відповісти
ой а где это 9 самолетов ликвидировалось ?
показати весь коментар
10.08.2022 09:59 Відповісти
Танки впевнено до 2000 йдуть, арта - до 1000, вєртальоти - до 200!
показати весь коментар
10.08.2022 10:11 Відповісти
Про літаки сподобалось. Вже не літаки.
показати весь коментар
10.08.2022 10:18 Відповісти
9 су-57 вже непогано
показати весь коментар
10.08.2022 11:15 Відповісти
Йой, новорег приперся.
показати весь коментар
10.08.2022 11:21 Відповісти
Не отвечайте каZZапу- сразу в спам.
показати весь коментар
10.08.2022 11:27 Відповісти
9 "детонацій" літаків
показати весь коментар
10.08.2022 11:36 Відповісти
наш Генштаб любить маніпулювати, применшуючи як наші втрати (територій - точніше замовчуючи, чи повідомляючи з великою затримкою), так і втрати в орків.
По мережі в твітах гуляє інфа, що в Саках пожежею знищено понад 40 літаків. Ну, хоч би якесь середнє взяли б, а не 20%...
показати весь коментар
10.08.2022 12:02 Відповісти
Курява розвіється і через супутники інформацію доповнять.
показати весь коментар
10.08.2022 12:09 Відповісти
навряд чи ...40 літаків займають дофіга місця, думаю знищено не багато а от пошкодження дістали багато...ну і я не проти щоб і 40 відмінусувалися і ще більше
показати весь коментар
10.08.2022 12:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JnImlmUK7NU
показати весь коментар
10.08.2022 13:00 Відповісти
https://www.google.com/maps/@45.0904527,33.594138,143m/data=!3m1!1e3
показати весь коментар
10.08.2022 16:03 Відповісти
 
 