Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 800 осіб, 232 літаки, 193 гелікоптери, 1 832 танки та 4 086 броньованих машин.. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 800.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано,
- танків - 1 832 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 4 086 (+10) од,
- артилерійських систем - 971 (+7) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 133 (+0) од,
- літаків - 232 (+9) од,
- гелікоптерів - 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),
- крилаті ракети - 185 (+0),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 005 (+7) од,
- спеціальна техніка - 89 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.
Топ коментарі
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+12 MausMike
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+9 Senator #518037
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пехоту съели волки в лесах - столько-то
цыгане украли танков и бронемашин - столько-то
бомжи сдали пушки на металлолом - столько-то
селяне спратали военные камазы в гаражах - столько-то
А то как-то информация неполная...
Слава ЗСУ💙💪💛
По мережі в твітах гуляє інфа, що в Саках пожежею знищено понад 40 літаків. Ну, хоч би якесь середнє взяли б, а не 20%...