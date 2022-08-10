На аеродромі в Криму стояли 30 російських винищувачів вартістю понад $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЛІК

На те, щоби виготовити таку ж кількість винищувачів-бомбардувальників, російському авіапрому потрібно щонайменше півтора роки.

Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував знімки, які безпілотник зробив за кілька годин до вибухів. І перелік авіатехніки, яку росіяни тримали на авіабазі.

За словами Геращенка, йдеться про:

винищувачі-бомбардувальники Су-30 – 14 од;

винищувачі-бомбардувальники Су-24М - 16 од;

гелікоптери Мі - 8 - 6 од;

військово-транспортний літак - Іл-76 - од.

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"Загальна вартість усіх військових літаків, що стояли на аеродромі, перевищує 1 мільярд доларів США. Щоб виготовити 30 нових винищувачів бомбардувальників - це півтора роки російським авіаційним заводам. А якщо режим санкцій буде ефективним, то й більше, тому що авіазаводи Росії використовували масу Західних і Тайванських електричних компонентів", - написав Геращенко.

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Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.









