На аеродромі в Криму стояли 30 російських винищувачів вартістю понад $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЛІК
На те, щоби виготовити таку ж кількість винищувачів-бомбардувальників, російському авіапрому потрібно щонайменше півтора роки.
Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він опублікував знімки, які безпілотник зробив за кілька годин до вибухів. І перелік авіатехніки, яку росіяни тримали на авіабазі.
За словами Геращенка, йдеться про:
- винищувачі-бомбардувальники Су-30 – 14 од;
- винищувачі-бомбардувальники Су-24М - 16 од;
- гелікоптери Мі - 8 - 6 од;
- військово-транспортний літак - Іл-76 - од.
"Загальна вартість усіх військових літаків, що стояли на аеродромі, перевищує 1 мільярд доларів США. Щоб виготовити 30 нових винищувачів бомбардувальників - це півтора роки російським авіаційним заводам. А якщо режим санкцій буде ефективним, то й більше, тому що авіазаводи Росії використовували масу Західних і Тайванських електричних компонентів", - написав Геращенко.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
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Главное в том что было совершено политическое убийство спецслужбами МВД. В пользу власти. И не расследовано.
Но это конешно такая херня по сравнении с тем, что сбили рашисткий вирталет - ото событие для лохов!
кіло металобрухту?
Какого хера советник МВД несёт пургу?
Чтобы не забывали?
Абсолютно вірно. Цікаво не те, скільки їх там "стояло", а скільки вже ніколи не літатиме!
До речі, сказано, що зроблені з безпілотника. Опубліковані раніше були задекларовані як супутникові. Як безпілотник міг пролетіти непоміченим з неокупованої території і дістатись аж до військового аеродрому? Що, там настільки діряве ППО?
але то так! у РОВД як сиділа мохната корупція - так і сидить! вони пітори нічого не зробили, аби в нас було хоча б на 50% як у ЄС! тільки язиком ляпають... тарілковилизувачі! про рюкзакова вже забули? і щось не видно його на передовій... де воно? мабуть у Авдіївці, закидає рюкзаками ворогів?))))
ферштейн?
в сша та британії є чіткі знімки з космосу до та після
чому не показують після?
Бо утром гатили с полчаса в ту сторону чем то не таким как всегда.
Надеюсь шо залетело за поребрик.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02e2Pi5Qeu9ey2yAcw8eNwJDiZmhAfoj1tsgFXE7oQgPPs3ubnVAkAP6JND4Rzd3izl
Народжений облизувати тарілку в ресторані літать не може!
Часть окажется, что восстановлению не подлежит.
На огромный ИЛ-76 полетели наверное осколки от всех взрывов. В каком он состоянии?
А его двигатели?
Самолет есть, но самолета нет.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
це якщо думати а не вірити чмошникам, які не можуть пояснити чого з лягавих не прогнали всіх російськомовних багато з яких стали зрадниками.
чекаємо свіжих супутникових знімків.
але всерівно файно бо, принаймні, паливо вибухнуло.
усім подобається як воно горить,
як москалі ревуть у корках на мосту