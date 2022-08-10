Над Запоріжжям збили дві російські ракети, за добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в селах області, - ОВА

У Запорізькій області окупанти обстрілювали села з артилерії та запустили дві ракети по обласному центру.

Про це повідомляють на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За словами голови ОВА, Олександра Старуха, близько 23:00, 9 серпня, поблизу Запоріжжя протиповітряна оборона ЗСУ збила ворожу ракету. Через годину вдалося збити ще одну. Наразі обставини події встановлюються.

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За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Мала Токмачка. Надійшло 10 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Крім того, протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1209 людей, з них 334 – діти.

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