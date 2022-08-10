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Результатам опитування батьків про формат навчання школярів від освітнього омбудсмена довіряти не можна, - МОН

школа,діти

Професійне опитування учасників освітнього процесу із різних питань на постійній основі проводить Державна служба якості освіти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Оприлюднені освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим дані за підсумками "опитування" батьків стосовно бажаної форми навчання їхніх дітей у новому навчальному році не є репрезентативними. Про це зазначає і сам омбудсмен.

У сенсі соціологічного наукового дослідження підсумки "опитування" не можна вважати об’єктивними з кількох причин. Зокрема, неможливо проконтролювати об’єктивність даних, що надані учасниками опитування, а також ймовірно проходження опитування одним учасником нескінченну кількість разів тощо. МОН невідомо, з яких причин Офіс омбудсмена ініціював опитування, результатам якого не можна довіряти. Також МОН невідомо, чи були на це витрачені бюджетні кошти, якщо – так, в якому розмірі", - пояснили в міністерстві.

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В МОН нагадали, що професійне опитування учасників освітнього процесу із різних питань на постійній основі проводить Державна служба якості освіти України.

"На відміну від "опитування" Офісу освітнього омбудсмена, моніторингові дослідження ДСЯО здійснюють із чітким дотриманням методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, аби отримати достовірні соціологічні дані. Саме тому результати опитувань і моніторингів Державної служби якості освіти є репрезентативними.

МОН невідомо, чому Офіс освітнього омбудсмена узяв на себе відповідальність та ініціативу дублювання функцій ДСЯО, тим паче тих, які виконати фахово не має фізичної можливості. Тому коментувати чи роз’яснювати оприлюднені результати "опитування" Офісу освітнього омбудсмена наразі є недоречно", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен оприлюднив результати опитування, згідно з яким 61,6% опитаних батьків вважають, що не варто розпочинати очне навчання у навчальному закладі, навіть якщо ситуація безпеки дозволяє це робити та є облаштовані укриття.

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Автор: 

діти (5133) опитування (1965) школа (2224) Міносвіти (1420)


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Топ коментарі
+13
А чи можна довіряти МОН під керівництвом плагіатора?
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10.08.2022 10:57
+9
У нас заочное образование не намного хуже очного, пандемия это замечательно показала. Кто хочет учится, чьи родители сами, параллельно школе, помогают своим детям в учёбе, только те и получают хоть какие-то знания, остальные, а это 50-70% учеников, не учатся вплоть до выпускных классов. О чём вообще можно спорить, когда половина 9-ти классников не умеют считать дроби.

Что бы институт школы имел хоть какой-то смысл кроме просиживания штанов 12 лет от звонка до звонка, нужно менять и программу, и подход к обучению, и методы формирования классов.

Зачем в каждый класс пихать по 30 учеников разного уровня знаний, 5 из которых откровенно хулиганы и срывают каждый урок? Уже с 4-5-го классов нужно вводить допуски к занятиям, не сдал прошлую тему - иди гуляй, ходи на продлёнку, занимайся с репетитором, оставайся на следующий год, но на текущем занятии тебя быть не должно - мы тут разбираем следующую тему, для которой у тебя пока что не хватает знаний.
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10.08.2022 11:29
+8
тільки батьки а не рукожопі чинуші з моз будуть приймати рішення віддавати дітей до школи без бомбосховища (а не тира, як в 100% шкіл). так що шкарлет і Ко -пнх!
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10.08.2022 10:38
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Можно, если очень хочется снять с себя ответственность за принятие решения....
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10.08.2022 10:33 Відповісти
Взагалі то омбудсмен не приймає такі рішення
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10.08.2022 10:35 Відповісти
Он предоставит данные для принятия решения....
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10.08.2022 10:36 Відповісти
А МОН так завжди робить: як виникає резонансна проблема, то її вирішення спихається на місцеві громади (які і є офіційними засновниками шкіл)
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10.08.2022 11:22 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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10.08.2022 12:23 Відповісти
Ти б сам до школи сходив, будеш знати що папір, але папером
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10.08.2022 12:33 Відповісти
У зелені всюди охвіси. Копіюють клоуна.
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10.08.2022 10:34 Відповісти
Красная шапочка приходит к бабушке, дверь открывает жирный волк :
- ой, тут же жила моя бабушка...
- ну раньше жила бабушка... а теперь тут офис !
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10.08.2022 10:36 Відповісти
Типу перейменування ці туди-сюди щось змінили? Тут не у справі назва, критерій правильної діяльності адміністрації дуже простий - якщо її голову не видно, тоді вона працює правильно. Бо голова адміністрації/офісу президента - це галімий клерк, а не самостійний політик!
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10.08.2022 12:47 Відповісти
То навіщо проводити такі опитування яким немає довіри? Імітація "бурної діяльності".
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10.08.2022 10:36 Відповісти
тільки батьки а не рукожопі чинуші з моз будуть приймати рішення віддавати дітей до школи без бомбосховища (а не тира, як в 100% шкіл). так що шкарлет і Ко -пнх!
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10.08.2022 10:38 Відповісти
а не проще ли будет разогнать к бениной маме и "...офіс освітнього омбудсмена...", и ДСЯО, и все это бесполезное и голодное зеленое кодло?
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10.08.2022 10:43 Відповісти
надо еще потренироваться водить тысячу учеников в бомбоубежище и обязательно в масках
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10.08.2022 10:43 Відповісти
якісь довбні. може, треба спочатку вияснити, хто за що відповідає, потім провести опитування, таке як треба, а потім приймати рішення. а не займатися імітаціями бурхливої діяльності і позоритись. це все-таки важливі рішення і вже залишається мало часу. може, люди за кордоном сидять і повинні якось спланувати своє життя з урахуванням того, яке буде навчання - очне чи онлайн.
а з такою організацією процесу малі українці, які виїхали, взагалі додому не повернуться.
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10.08.2022 10:54 Відповісти
А чи можна довіряти МОН під керівництвом плагіатора?
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10.08.2022 10:57 Відповісти
Так він озвучує і не свою думку! Так, говоряща голова))))
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10.08.2022 11:37 Відповісти
У мене знайомі батькі аж 3 рази "за" очну освіту. Кажеш, а якщо прилетить? Відповідають, діти вдома вже дістали, хай до школи йдуть.
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10.08.2022 11:08 Відповісти
Так тим дітям вже по 30 мабуть...
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10.08.2022 12:01 Відповісти
Наприклад в нашій школі відповідають так як скаже класний керівник та директор. Яка нахрін репрезентативність?
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10.08.2022 11:22 Відповісти
У нас заочное образование не намного хуже очного, пандемия это замечательно показала. Кто хочет учится, чьи родители сами, параллельно школе, помогают своим детям в учёбе, только те и получают хоть какие-то знания, остальные, а это 50-70% учеников, не учатся вплоть до выпускных классов. О чём вообще можно спорить, когда половина 9-ти классников не умеют считать дроби.

Что бы институт школы имел хоть какой-то смысл кроме просиживания штанов 12 лет от звонка до звонка, нужно менять и программу, и подход к обучению, и методы формирования классов.

Зачем в каждый класс пихать по 30 учеников разного уровня знаний, 5 из которых откровенно хулиганы и срывают каждый урок? Уже с 4-5-го классов нужно вводить допуски к занятиям, не сдал прошлую тему - иди гуляй, ходи на продлёнку, занимайся с репетитором, оставайся на следующий год, но на текущем занятии тебя быть не должно - мы тут разбираем следующую тему, для которой у тебя пока что не хватает знаний.
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10.08.2022 11:29 Відповісти
Освіта зараз - профанація. Навчаються після 6-7 класу лише 10-20 відсотків. Решта, в кращому разі сидять в телефонах. Багато хто з батьків побачили, як відбирають дітей в Європі. Якщо не хочешь вчитись, то там тебе відокремлять від інших дітей
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10.08.2022 12:26 Відповісти
Т.е. вам, туполобим чинушам - довіряти можно? Хто понесе персональну відповідальність не дай Бог прилетить? Хто готов взять цю ношу?
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10.08.2022 11:35 Відповісти
А як прилетить по жилих кварталах? Не один хрін? А по торгових центрах, де діти з батьками тусуються пів дня?
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10.08.2022 13:20 Відповісти
Важко дерибанити гранти від США під час онлайн навчання.
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10.08.2022 12:57 Відповісти
ЗЕуйобок хоче дитячих смертей, всі знають що кацапи ударять по школах і це питання часу. Своїх дітей ЗЕпадаль вивезло в Ізраїль, а діти тупого 73% бидла мають вмирати???
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10.08.2022 13:25 Відповісти
 
 