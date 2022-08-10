Результатам опитування батьків про формат навчання школярів від освітнього омбудсмена довіряти не можна, - МОН
Професійне опитування учасників освітнього процесу із різних питань на постійній основі проводить Державна служба якості освіти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
"Оприлюднені освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим дані за підсумками "опитування" батьків стосовно бажаної форми навчання їхніх дітей у новому навчальному році не є репрезентативними. Про це зазначає і сам омбудсмен.
У сенсі соціологічного наукового дослідження підсумки "опитування" не можна вважати об’єктивними з кількох причин. Зокрема, неможливо проконтролювати об’єктивність даних, що надані учасниками опитування, а також ймовірно проходження опитування одним учасником нескінченну кількість разів тощо. МОН невідомо, з яких причин Офіс омбудсмена ініціював опитування, результатам якого не можна довіряти. Також МОН невідомо, чи були на це витрачені бюджетні кошти, якщо – так, в якому розмірі", - пояснили в міністерстві.
В МОН нагадали, що професійне опитування учасників освітнього процесу із різних питань на постійній основі проводить Державна служба якості освіти України.
"На відміну від "опитування" Офісу освітнього омбудсмена, моніторингові дослідження ДСЯО здійснюють із чітким дотриманням методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, аби отримати достовірні соціологічні дані. Саме тому результати опитувань і моніторингів Державної служби якості освіти є репрезентативними.
МОН невідомо, чому Офіс освітнього омбудсмена узяв на себе відповідальність та ініціативу дублювання функцій ДСЯО, тим паче тих, які виконати фахово не має фізичної можливості. Тому коментувати чи роз’яснювати оприлюднені результати "опитування" Офісу освітнього омбудсмена наразі є недоречно", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен оприлюднив результати опитування, згідно з яким 61,6% опитаних батьків вважають, що не варто розпочинати очне навчання у навчальному закладі, навіть якщо ситуація безпеки дозволяє це робити та є облаштовані укриття.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
- ой, тут же жила моя бабушка...
- ну раньше жила бабушка... а теперь тут офис !
а з такою організацією процесу малі українці, які виїхали, взагалі додому не повернуться.
Что бы институт школы имел хоть какой-то смысл кроме просиживания штанов 12 лет от звонка до звонка, нужно менять и программу, и подход к обучению, и методы формирования классов.
Зачем в каждый класс пихать по 30 учеников разного уровня знаний, 5 из которых откровенно хулиганы и срывают каждый урок? Уже с 4-5-го классов нужно вводить допуски к занятиям, не сдал прошлую тему - иди гуляй, ходи на продлёнку, занимайся с репетитором, оставайся на следующий год, но на текущем занятии тебя быть не должно - мы тут разбираем следующую тему, для которой у тебя пока что не хватает знаний.