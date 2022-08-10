Результатам опитування батьків про формат навчання школярів від освітнього омбудсмена довіряти не можна, - МОН

Професійне опитування учасників освітнього процесу із різних питань на постійній основі проводить Державна служба якості освіти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Оприлюднені освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим дані за підсумками "опитування" батьків стосовно бажаної форми навчання їхніх дітей у новому навчальному році не є репрезентативними. Про це зазначає і сам омбудсмен.

У сенсі соціологічного наукового дослідження підсумки "опитування" не можна вважати об’єктивними з кількох причин. Зокрема, неможливо проконтролювати об’єктивність даних, що надані учасниками опитування, а також ймовірно проходження опитування одним учасником нескінченну кількість разів тощо. МОН невідомо, з яких причин Офіс омбудсмена ініціював опитування, результатам якого не можна довіряти. Також МОН невідомо, чи були на це витрачені бюджетні кошти, якщо – так, в якому розмірі", - пояснили в міністерстві.

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В МОН нагадали, що професійне опитування учасників освітнього процесу із різних питань на постійній основі проводить Державна служба якості освіти України.

"На відміну від "опитування" Офісу освітнього омбудсмена, моніторингові дослідження ДСЯО здійснюють із чітким дотриманням методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, аби отримати достовірні соціологічні дані. Саме тому результати опитувань і моніторингів Державної служби якості освіти є репрезентативними.

МОН невідомо, чому Офіс освітнього омбудсмена узяв на себе відповідальність та ініціативу дублювання функцій ДСЯО, тим паче тих, які виконати фахово не має фізичної можливості. Тому коментувати чи роз’яснювати оприлюднені результати "опитування" Офісу освітнього омбудсмена наразі є недоречно", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен оприлюднив результати опитування, згідно з яким 61,6% опитаних батьків вважають, що не варто розпочинати очне навчання у навчальному закладі, навіть якщо ситуація безпеки дозволяє це робити та є облаштовані укриття.

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