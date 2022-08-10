Рашисти з самого ранку обстрілюють Білопільську громаду на Сумщині, б’ють з території РФ, - ОВА

Російські окупаційні війська ведуть вогонь по Білопільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Білопільська громада: з самого ранку під ворожим вогнем росіян. Ворог веде вогонь з різних видів зброї зі своєї території. На жаль, маємо наслідки цих обстрілів. Подробиці згодом", - зазначив він.

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