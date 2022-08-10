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Новини Війна
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Рашисти з самого ранку обстрілюють Білопільську громаду на Сумщині, б’ють з території РФ, - ОВА

рф,окупанти,артилерія

Російські окупаційні війська ведуть вогонь по Білопільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Білопільська громада: з самого ранку під ворожим вогнем росіян. Ворог веде вогонь з різних видів зброї зі своєї території. На жаль, маємо наслідки цих обстрілів. Подробиці згодом", - зазначив він.

Читайте: Росіяни обстріляли 2 громади на Сумщині, - Живицький

Автор: 

обстріл (29052) Сумська область (3839) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+9
Потрібно піздити у відповідь. Інакше будуть стріляти щє більше.
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10.08.2022 11:40
+8
Чому нема відповіді, чи хтось не дозволяє.
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10.08.2022 11:38
+4
Просто тупо беруть і стріляють. Заради процесу. Це ж треба бути такими **********.
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10.08.2022 11:41
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Зараз бубачка їм влупить по саме німагу. Нахвалявся ж.
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10.08.2022 11:36 Відповісти
Помиляєтеся, він же заявляв що ми не терористи. Вибачте йому, він просто читав написаний текст.
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10.08.2022 12:07 Відповісти
Чому нема відповіді, чи хтось не дозволяє.
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10.08.2022 11:38 Відповісти
Читала і житель писав тут,що прикордонні зони евакуйовано. Будемо надіятися, що так і є
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10.08.2022 11:48 Відповісти
То не наш житель. Масового виїзду немає. Живемо як біля підніжжя вулкану, діватися нікуди.
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10.08.2022 11:57 Відповісти
Потрібно піздити у відповідь. Інакше будуть стріляти щє більше.
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10.08.2022 11:40 Відповісти
Просто тупо беруть і стріляють. Заради процесу. Це ж треба бути такими **********.
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10.08.2022 11:41 Відповісти
Вони називають це ученіями, правда чомусь стріляють на територію іншої держави, видно це інша фаза спецоперації.
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10.08.2022 12:01 Відповісти
Чим громада ім усралась
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10.08.2022 11:48 Відповісти
Не думаю, що хтось нам забороняє відповідати. У нас в Харківській області теж бувають ось такі обстріли без відповіді. Причому обстріл ведеться з окупованої території, а не з рф. Було навіть, що обстріли починались за графіком в один і той же час на протязі декількох днів. Просто в нас не вистачає арти на цих напрямках. На кордонах взагалі стоїть легка піхота.
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10.08.2022 11:54 Відповісти
А де дрони- камікадзе( баражуючий) з США? Вониб були тут саме те. Хоч кілька десятків на патрулі вздовж кордону!
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10.08.2022 13:23 Відповісти
 
 