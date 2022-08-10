Бойовику Ташкенту, колишньому "міністру ДНР" Тимофєєву, в Москві присудили 3 роки за шахрайство

Суд у Москві засудив до трьох з половиною років колонії колишнього "міністра доходів та зборів" у так званій "ДНР" Олександра Тимофєєва, відомого під позивним Ташкент. Йому дали термін менший за мінімальний - врахували, що воював проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Настоящее время.

При винесенні вироку суд врахував в якості пом’якшувальних обставин, що Тимофєєва нагороджено званням "Героя ДНР" і що він брав участь у бойових діях проти України.

"Генерал-майора" донецьких терористів визнали винним у замаху на особливо велике шахрайство: як встановив суд, за 5 мільйонів доларів США, спільно з колишнім радником колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Ігорем Сосновським, він обіцяв припинити кримінальне переслідування російського бізнесмена.

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Бізнесмен у якийсь момент вирішив, що його намагаються обдурити, і звернувся до ФСБ. Сосновського було затримано, він співпрацював зі слідством, давши свідчення на свого спільника. Тимофєєв вину заперечував.

Звинувачення вимагало для нього чотири роки позбавлення волі - мінімальний термін з урахуванням статті. Суд призначив вирок нижче мінімально можливої ​​межі, врахувавши, що обвинувачений є "ветераном бойових дій", має звання "Героя ДНР" та був поранений.

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Тимофєєв просив випустити його на волю для участі у війні Росії проти України. Виходячи з призначеного покарання, реального терміну він відбувати не буде, оскільки провів його під арештом під час слідства.