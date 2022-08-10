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Новини
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Бойовику Ташкенту, колишньому "міністру ДНР" Тимофєєву, в Москві присудили 3 роки за шахрайство

ташкент

Суд у Москві засудив до трьох з половиною років колонії колишнього "міністра доходів та зборів" у так званій "ДНР" Олександра Тимофєєва, відомого під позивним Ташкент. Йому дали термін менший за мінімальний - врахували, що воював проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Настоящее время.

При винесенні вироку суд врахував в якості пом’якшувальних обставин, що Тимофєєва нагороджено званням "Героя ДНР" і що він брав участь у бойових діях проти України.

"Генерал-майора" донецьких терористів визнали винним у замаху на особливо велике шахрайство: як встановив суд, за 5 мільйонів доларів США, спільно з колишнім радником колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Ігорем Сосновським, він обіцяв припинити кримінальне переслідування російського бізнесмена.

Дивіться: В окупованому Донецьку росіяни обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки "Корси". ВIДЕО

Бізнесмен у якийсь момент вирішив, що його намагаються обдурити, і звернувся до ФСБ. Сосновського було затримано, він співпрацював зі слідством, давши свідчення на свого спільника. Тимофєєв вину заперечував.

Звинувачення вимагало для нього чотири роки позбавлення волі - мінімальний термін з урахуванням статті. Суд призначив вирок нижче мінімально можливої ​​межі, врахувавши, що обвинувачений є "ветераном бойових дій", має звання "Героя ДНР" та був поранений.

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Тимофєєв просив випустити його на волю для участі у війні Росії проти України. Виходячи з призначеного покарання, реального терміну він відбувати не буде, оскільки провів його під арештом під час слідства.

Автор: 

Донецьк (948) шахрайство (1102) вирок (1091) росія (65934) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+11
Граждане, да что ж это делается?! Фронтовику руки крутят!

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10.08.2022 12:07
+5
А уяви - коли закінчиться війна і вся ця "срань" з Донбасу (як місцева, так і "прийшла") приїде в РОсію! Думаю - ти не віриш, що вони почнуть вирощувать редиску та салат?
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10.08.2022 12:47
+4
Этот предпочтет отсидеть, чем искупать вину на фронте, так как знает ситуацию хорошо....
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10.08.2022 12:03
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Этот предпочтет отсидеть, чем искупать вину на фронте, так как знает ситуацию хорошо....
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10.08.2022 12:03 Відповісти
А уяви - коли закінчиться війна і вся ця "срань" з Донбасу (як місцева, так і "прийшла") приїде в РОсію! Думаю - ти не віриш, що вони почнуть вирощувать редиску та салат?
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10.08.2022 12:47 Відповісти
Логично, все украденные им деньги выдоили и посадили на последок, чтобы не борзел в Москвабаде. Только вот где наши правоохранительные органы в судьбе этого сочного персонажа? Жаль в кафе "сепарок" ему в своё время мало досталось
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10.08.2022 12:05 Відповісти
Судьба дыровского мудака украинцев не интересует!
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10.08.2022 12:06 Відповісти
Щось знайома клікуха.
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10.08.2022 12:06 Відповісти
5 копійок, так знайома, бо погоняло "Тімофєєв" має ще один зелений пацюк з погонялом "Козир"і по сумісниству завгосп в ОПі.
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10.08.2022 14:03 Відповісти
І на старуху буває проруха
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10.08.2022 12:07 Відповісти
Граждане, да что ж это делается?! Фронтовику руки крутят!

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10.08.2022 12:07 Відповісти
так і до Міколі Яновича доберуться
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10.08.2022 12:12 Відповісти
шахраи посадили шахрая
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10.08.2022 12:12 Відповісти
Отлистывать надо было гораздо больше, когда собирал налоги и доходы, не учел московские расценки и апетиты. Там шесть нолей+ *********. Ото и вся причина отсидеть.
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10.08.2022 12:21 Відповісти
Було відомо, що цей бізнесмен потерпав в Києві, а ці динири видно мали змогу "порешать". Судячи із строку, вони попались, ще до пришестя гнусавих та зелених. А імя решали із Києва чомусь не назвали. Судячи із суми пропозиції Кіля Азіров був "в курсах"
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10.08.2022 12:26 Відповісти
Ти диви який кровосісь, *****!
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10.08.2022 12:34 Відповісти
3 года за поребриком, после войны здесь лет 10. Вернется- другим человеком станет. Я надеюсь.
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10.08.2022 13:20 Відповісти
Більшовики також робили "знижки", "учітьівая пролєтарскоє проісхождєніє".
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10.08.2022 14:29 Відповісти
 
 