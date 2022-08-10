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Новини
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У Польщі звинуватили білоруські служби у руйнуванні огорожі на кордоні болгарками, зубилами та іншими інструментами - ЗМІ

кордон,польща

Прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські службовці використовують спеціальні інструменти для руйнування нещодавно збудованої огорожі на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Прикордонної служби Анна Міхальська, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Польща завершила будівництво 186-кілометрової огорожі на польсько-білоруському кордоні у відповідь на торішню кризу, спричинену тисячами мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагалися перетнути польський кордон з Білорусі та потрапити до Європейського Союзу. Окрім п’ятиметрової стіни зі сталевих прольотів, встановлені електронні системи спостереження, які охороняють загалом 202 кілометри.

"Як випливає зі свідчень затриманих на польській стороні мігрантів, білоруські службовці не тільки підвозять мігрантів під кордон, але також намагаються допомогти їм обійти заходи безпеки", - сказала Міхальська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща побудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

За словами мігрантів, по прибутті на кордон їх залишали в чагарниках поблизу, а білоруські службовці тим часом за допомогою спеціальних знарядь нищили огорожу. Вони при цьому використовували болгарки, зубила, спеціальні рукавиці та інші інструменти.

"Білоруські служби пропускають через такий перехід групи від двох до п’яти осіб і лише на заболочених ділянках пропускають трохи більші групи", – сказала речниця Прикордонної служби.

За словами Міхальської, в цілому кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону за останній час зменшилася в десятки разів – з 800 до 80 спроб на день через фізичний бар’єр.

Білорусь (7966) кордон (4817) Польща (8615) паркан (67)


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Топ коментарі
+14
Насколько я понимаю, забор стоит на Польской стороне и за забором еще пару десятков метров польской территории. Значит стреляйте лукашистов которые подошли к забору *****. Поймите, что слов ети обезьяны не понимают и буде только хуже если вы будете закрывать глаза
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10.08.2022 12:18
+14
лайфхак - минировать надо
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10.08.2022 12:24
+9
экспорт новейших парашных технологий в бульборейх - первая партия зубил и молотков уже в работе )
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10.08.2022 12:13
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экспорт новейших парашных технологий в бульборейх - первая партия зубил и молотков уже в работе )
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10.08.2022 12:13 Відповісти
відкривати. вогонь на ураження!!!! нє фуй гратись, ********* сцикуни а фсбшників там - фуй да ніфуя!!!!!!
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10.08.2022 12:14 Відповісти
Так поливайте їх водою, щоб легче працювалось, бажано з хлоркою.
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10.08.2022 12:14 Відповісти
Щас Лукашеску будет визжать что это Польша своим забором справацировала нападение
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10.08.2022 12:15 Відповісти
А чё ж они в бульбостане не остаются? Там же хорошо, по словам григорича, или пиз#т?
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10.08.2022 12:17 Відповісти
сам зрозумів,- що ляпнув..???
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10.08.2022 23:35 Відповісти
Насколько я понимаю, забор стоит на Польской стороне и за забором еще пару десятков метров польской территории. Значит стреляйте лукашистов которые подошли к забору *****. Поймите, что слов ети обезьяны не понимают и буде только хуже если вы будете закрывать глаза
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10.08.2022 12:18 Відповісти
А можно подойти к этому вопросу с другой стороны. Предложить мигрантам пускать их в Европу за то что убьют белорузкого пограничника и отрежут ему уши
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10.08.2022 12:24 Відповісти
Це навіює спогади, що " тутешні" які вписалися за рашку, самі опинились в резервації. На то вони для мокшанців і є тутешніми племенами, бо вони ніхто і їм на все плювати.
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10.08.2022 12:20 Відповісти
лайфхак - минировать надо
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10.08.2022 12:24 Відповісти
или плутоний добавлять
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10.08.2022 12:32 Відповісти
камеры наблюдения нужно поставить незаметные
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10.08.2022 12:26 Відповісти
Як правило, ставлять видимі і скриті
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10.08.2022 12:32 Відповісти
блульбаші не відстають від своїх братів кацапів,займаються всякой куйньою.лише б нагадити комусь із подтешка)
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10.08.2022 12:31 Відповісти
вони і були такими
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10.08.2022 17:39 Відповісти
Тараканы упорно лезут из клетки
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10.08.2022 12:37 Відповісти
Пановє, ми можемо вам подарувати кулемети по ленд-лізу , і нє бєнде жадних чарних вогулє назавше ! А єще можеми пустіть електрике 3000 V по тим огродзеню, і теди навет нікт нє подейде за 100 кільометруф !!!
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10.08.2022 12:43 Відповісти
380 до того плоту підключити і хай ріжуть....
або двойну жесть, та всередину пороху і також хай ріжуть...
або почули, що ріжуть почекати та з польського боку в ту дирку чимось добрим @банути.

В мого знайомого сусід дрова крав, то він в поліняку заклепанця засвердлив.
Більше не краде, бо ... @бануло так, що грубки нема, нема в чому ті дрова палити.
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10.08.2022 12:52 Відповісти
Подвести очень высокое напряжение и включать по сигналу от датчиков, тем более, что забор металлический. Только звук болгарки - подали 35кВ!!!.
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10.08.2022 12:53 Відповісти
Білоруси, через одного вусатого мудак., впали нижче плінтуса.
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10.08.2022 13:14 Відповісти
вони і були такі, браття слов'янє ***
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10.08.2022 17:42 Відповісти
автоматичні кулемети та відеокамери. Більше підходити навіть не будуть до загорожі. Мудні лукашенковці!
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10.08.2022 13:38 Відповісти
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10.08.2022 13:39 Відповісти
Нужно не только минировать, нужно еще провести 220V
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10.08.2022 13:47 Відповісти
бульборезка и пила турнепс №2
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10.08.2022 13:58 Відповісти
До бульбашни ещё дойдет очередь!
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10.08.2022 14:51 Відповісти
Не "болгарка" , а кутова шліфувальна машина.
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10.08.2022 15:10 Відповісти
 
 