З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту, - ОВА

Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливий режим передбачатиме дві головні умови:



- заборонено бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

- триває заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів)", - пояснив він.

Відповідний Наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства", - додав Кириленко.

Також читайте: Вночі окупанти обстріляли центр Авдіївки, Бахмут, Соледар, Сіверськ та інші громади, двоє осіб поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж