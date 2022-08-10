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Новини Війна
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З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту, - ОВА

блокпост

Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливий режим передбачатиме дві головні умови:

- заборонено бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
- триває заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів)", - пояснив він.

Відповідний Наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства", - додав Кириленко.

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Автор: 

Донецька область (8765) Кириленко Павло (907)


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Генерал Сирський, респект. Відстоював Київ, тепер і Донецьк на черзі. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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10.08.2022 12:26 Відповісти
 
 