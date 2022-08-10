З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту, - ОВА
Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Особливий режим передбачатиме дві головні умови:
- заборонено бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
- триває заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів)", - пояснив він.
Відповідний Наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.
"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства", - додав Кириленко.
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