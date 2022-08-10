УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4496 відвідувачів онлайн
Новини
4 925 56

Ціна "зеленої" енергії в Україні неспівставно нижче вартості звичайної електроенергії в Європі, - депутат

електроенергія

Вироблена в Україні електроенергія з відновлюваних джерел енергії коштує в рази менше, ніж вартість електрики на ринку Євросоюзу.

Про це повідомила народна депутатка Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого року середньозважений зелений тариф для сонячної генерації складав близько 140 євро/МВт-г, для вітрової - 100 євро/МВт-г. Цим можна констатувати хибність розповсюдженого міфу про ніби-то дорогий "зелений" тариф. Як ми бачимо, вартість зеленої генерації просто неспівставна з реальними цінами електроенергії в ЄС, адже тільки на минулому тижні ціни злітали до рекордних 500 євро/МВт-г", - написала вона.

Буймістер зазначила, що для проходження зими та збереження прибутків з експорту електроенергії державні органи влади мають забезпечити стабілізацію галузі "зеленої" енергетики.

Вона додала, що для цього необхідно зупинити численні ініціативи по відміні "зеленого" тарифу, та розблокувати кошти на рахунках "Укренерго" для виплати "зеленій" генерації.

"Ми максимально наочно бачимо в цифрах, що всі спекуляції навколо скасування "зеленого" тарифу це дешевий популізм, який не приведе до процвітання нашої країни", - підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, за даними державного підприємства "Оператор ринку" ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі. В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію складає 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас в сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.

Читайте: Україна збільшує видобуток вугілля для забезпечення внутрішнього ринку електроенергії та експорту, - Укренерго

Автор: 

Євросоюз (13635) електроенергія (6250) Буймістер Людмила (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
А з/п і пенсії теж неспівставно менші. Кто бьі мог подумать.
показати весь коментар
10.08.2022 12:33
+24
А вартість старих вживаних автомобілів у нас вища, аніж вартість нових у ЄС. Що з цим робити будемо?
показати весь коментар
10.08.2022 12:35
+21
Ціна продуктiв харчування, одягу, промислових товарiв в Україні неспівставно вище звичайної вартості в Європі
показати весь коментар
10.08.2022 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мопед дешевле мерседеса. Это возмутительно
показати весь коментар
10.08.2022 12:30 Відповісти
Ціна продуктiв харчування, одягу, промислових товарiв в Україні неспівставно вище звичайної вартості в Європі
показати весь коментар
10.08.2022 12:32 Відповісти
А вартість старих вживаних автомобілів у нас вища, аніж вартість нових у ЄС. Що з цим робити будемо?
показати весь коментар
10.08.2022 12:35 Відповісти
Може тому що ретро дорого коштує.
показати весь коментар
10.08.2022 12:42 Відповісти
Перше маніпуляція, друге відверта брехня.
показати весь коментар
10.08.2022 13:05 Відповісти
Ти знаєш що таке ретро??? Це авто,якому багато років, але воно відновлено до стану заводського,тобто як нове. Таке авто не може бути дешево. А те,про що мова йде,то просто вбитий хлам,за немалі гроші.
показати весь коментар
10.08.2022 17:18 Відповісти
От нах звіздіти? Більшість продуктів в Україні дешевше європейських. Дешеві продукти в Польщі, бо ПДВ 6-9%, а не 20%, як у нас. І то, овочі ніколи в Польщі не були дешевші України. Молочка - так. Але, Німеччина, Голандія, Італія - ВСЕ дорожче з аналогічних продуктів. Одяг брендовий - дешевше в ЄС. Просто одяг - хрін там. Китай і Туреччина - вони скрізь китай і туреччина. А про вартість послуг в ЄС ніхто не хоче написати???)))
показати весь коментар
10.08.2022 13:08 Відповісти
Молочка це на якій мові, і не голандія, а Нідерланди.
показати весь коментар
10.08.2022 13:11 Відповісти
А з/п і пенсії теж неспівставно менші. Кто бьі мог подумать.
показати весь коментар
10.08.2022 12:33 Відповісти
в топку эту зеленую энергию - это сейчас наименьшая проблема в стране , и ведь есть кто проплачивает что бы поднимали этот вопрос - просто так шума бы не было
показати весь коментар
10.08.2022 12:37 Відповісти
Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Вона не підтримала антиолігархічний законопроєкт.
Працює на рудого
показати весь коментар
10.08.2022 12:38 Відповісти
3грн за кВт зеленої мало олігархам? (це по 77євро, якщо це правда).
А порівняти з тарифом атомної енергетики?
НАЕК постійно майже банкрот, державне підприємство, яке компенсує продавцям зеленої енергії за свій рахунок.
Може зміните риторику та пошукаєте інтереси держави, а не олігархів.
Зрівняйте тарифи та зробіть чесну конкуренцію.
Та не передруковуйте цитати депутатів, які лобіюють інтереси олігархів.
показати весь коментар
10.08.2022 12:40 Відповісти
Зеля сам олігарх, тільки не зізнається.
показати весь коментар
10.08.2022 12:45 Відповісти
Скажите етому депутату пускай сложи свой мандат который он купил в переходе и идет доучиваться в школу. Раз он не знает что цена формируется не от его хотелок а отталкивается от себестоимости продукта в которую входят и налоги (которые в Европе больше чем в Украине) и зарплаты работникам и тд. А етот депутат не заплатил ни копейки в бюджет за ввезенное им китайское оборудование, ни даже ПДВ, хочет грести деньги лопатой ничего не делая.
показати весь коментар
10.08.2022 12:43 Відповісти
Я предлагаю, оповестить избирателей этого депутата что он хочет поднять им тарифы на 368%, как у Европе
показати весь коментар
10.08.2022 12:50 Відповісти
Саме мешканці виборчого округу № 223, Шевченківського району міста Києва чомусь вподобали наближену особу до бізнесмена Сергія Тарути та уроженку з москви.
показати весь коментар
10.08.2022 16:47 Відповісти
расскажи это владельцу ресторана Прага в Киеве - уж он то точно возмущается никой ценой на зеленку, владея солнечными станциями и отжимая у государства разницу в тарифах.
показати весь коментар
10.08.2022 12:50 Відповісти
Все, що я зрозумів з цієї статті, то це те, що ця пані порівнює довжину крокодила з його кольором.

Спочатку вона говорить про "зелені тарифи" в Україні ("зелений тариф для сонячної генерації складав близько 140 євро/МВт-г, для вітрової - 100 євро/МВт-г." Джерело: )

А потім про вартість електроенергії в Європі взагалі ("неспівставна з реальними цінами електроенергії в ЄС" Джерело: )

Звісно, що після таких маніпуляцій буде єдиний висновок - підвищити ціни на електроенергію взагалі і на "зелену" особливо.
Тепер треба лише в неї спитати: так крокодил більш зелений чим довший чи навпаки?
показати весь коментар
10.08.2022 12:52 Відповісти
Товарищ, не путайте тёплое с мягким. Зелёный тариф можно и нужно сравнивать с потребительским тарифами в Европе.
показати весь коментар
10.08.2022 13:29 Відповісти
Зарплати теж нижчі ніж у європейців,хіба що там теж по 350 доларів зп як у нас.Як можна платити більше коли такі копійки платять?
показати весь коментар
10.08.2022 12:54 Відповісти
Одне уточнення тільки - ви велику зарплату у нас написали , згідно до останнього курсу долара вона десь 160-180 , а не 350 ((
показати весь коментар
10.08.2022 13:01 Відповісти
180х40.00=7200 грн. Ви працюєте на таку зарплату??? То прошу до нас, в 128 бригаду, гарантованих 45000 грн, а на передку і 115000 грн. Чекаю!
показати весь коментар
10.08.2022 13:12 Відповісти
Щоби не відбувалося в Україні - це призводить до підвищення цін. Щоби не відбувалось в світі - це також призводить до підвищення цін в Україні.
показати весь коментар
10.08.2022 12:57 Відповісти
Ми не настільки багата держава, щоб купляти дорогезну зелену електроенергію при наявності значно дешевшої від АЕС. Балансування відбувається за рахунок теплових електростанцій, а зелена енергетика у нас сезонна. Купляти по 3грн і продавати по 1,44 грн. - це точно "не приведе до процвітання нашої країни" .
Буймістер лобіює зелену енергію в той час, коли мова іде про виживання України, а не про екологію.
показати весь коментар
10.08.2022 13:00 Відповісти
Та наша "зелена енергія " без накопичувачів що корові недоуздок (( вироблена у літні місяці під час самих невитребуваних годин доби , вона лише вносить дисбаланс у роботу електростанцій (( , але при цьому грошики бюджетні жере справно ((
показати весь коментар
10.08.2022 13:04 Відповісти
Брехня. Энергiя АЭС найдорожча та найнебезбечніша.
показати весь коментар
10.08.2022 13:32 Відповісти
*******!
показати весь коментар
10.08.2022 13:53 Відповісти
Н17 лютого 2022, 07:00
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії

Оскільки працюють усі 15 блоків атомних станцій, а ціна беззбиткової роботи для Енергоатому у 2021 році оцінювалася на рівні 1,43 грн/кВт·год (без ПДВ), могла б бути й нижчою. Однак НКРЕКП при цьому змушена враховувати більшу собівартість виробництва теплової генерації, яка купує вугілля та дорогий газ.
https://www.radiosvoboda.org/a/30599869.html

Лобісти зеленої енергетики говорять, що їм і 3 грн. мало.
показати весь коментар
10.08.2022 14:56 Відповісти
А ця депутатка не хоче пояснити чому зелена енергія коштує вкілька разів дорожче аніж в Європі? Вже забули скандал з величезною вартістью закупівлі зеленої енергетики та повним ігнором теплових станцій та повним пісцем у атомній енергетиці, а також величезні дотації власникам, тобто власнику, сонячних станцій.
показати весь коментар
10.08.2022 13:19 Відповісти
Чому ти знов брешеш, в Німеччині електроенергія дорожча у два рази чим наш зелений тариф. Та їх зелений таріф буф у два рази дорожчий нашого.
показати весь коментар
10.08.2022 13:36 Відповісти
Зелений тариф в світі: вартість продажу електроенергії по країнам

Німеччина Дахи, до 10 кВт € 0,12 20 років
Німеччина Дахи, 10 - 40 кВт € 0,11 20 років
Німеччина Дахи, 40 - 500 кВт € 0,10 20 років
Німеччина На землі, до 10 МВт € 0,08 20 років

https://generacia.energy/interesnoe-uk/ua-zt-mir-03012020
показати весь коментар
10.08.2022 15:02 Відповісти
Який зараз зелений тариф? Зелений тариф в Україні один із найвищих у Європі. Це дозволяє домашнім СЕС окуповуватися за 4-5 років, а потім забезпечувати домогосподарства електроенергією та приносити чистий прибуток. Раз на кілька років зелений тариф знижується. Але з моменту підключення СЕС ставка «закріплюється» за нею та не змінюється до 31 січня 2029 року. Ставки на продаж електроенергії за зеленим тарифом: підключення в 2020-2024 роках - €0,163/кВт-год; підключення в 2025-2029 роках - €0,146/кВт-год. Всі умови та гарантії для інвесторів зафіксовані в Законі України «Про альтернативні джерела енергії».

Источник: https://kosatka.media/uk/category/blog/news/zelenyy-tarif-dlya-domashnih-ses-kak-zarabotat-v-2022-godu
показати весь коментар
10.08.2022 15:07 Відповісти
Неподобство! Зелена енергетика в нас ще не зруйнована! Терміново знищити! Бо те, що кацапи відімкнуть Запоріжську АЕС може не покласти Україну на коліна. Треба збільшиити дефіцит електрики взимку!
показати весь коментар
10.08.2022 13:23 Відповісти
Зелена енергетика в Україні це спосіб щоб олігархи крали бюджетні гроші і ніщо інше! Олігархи продають державі дорогу зелену енергетику а держава частину перекладає на населення підвищуючи вартість електроенергії а другу частину собі в збиток виплачує за наші податки з бюджету. І найбілльше про зелену енергетику і яка вона корисна кричать ті ділки які на свої заводи, які найбільше забруднюють навколишнє середовище, не хочуть поставити нормальне очищуюче обладнання!
показати весь коментар
10.08.2022 13:24 Відповісти
Ви брешете, виплати по зеленим тарифам виникають з заощадженого вугілля та ядерного палива, а не з вашого дірявого карману, в котрому вітер свище.
показати весь коментар
10.08.2022 13:39 Відповісти
Виходить заощаджені гроші ідуть в кишені зелених енергетиків замість бюджету, а по факту зелені тарифи є і будуть збиткові. В цей час надлишки електроенергії прода.ть в ЄС де зараз спостерігається її дефіцит і відповідно ціни скачуть. З такою економікою успішну державу ніколи не збудуємо.
показати весь коментар
10.08.2022 15:11 Відповісти
Немає ніякого заощадження ядерного палива! Просто дешеву електроенергію згенеровану атомними станціями олігархи женуть в Європу! А нам розповідають казки про зелену енергетику!
показати весь коментар
10.08.2022 17:40 Відповісти
Ти хочеш сказати, що пан ахмєтов заощадив на закупівлі вугілля у себе ж для своїх ТЕС і на заощаджені гроші викупив у себе ж "зелену енергетику"?
Та ні, він на корню скуповує оптом дешеву атомну та гідроенергетику оптом і перепродує її в Європу за цінами нижчими чи продає в Україні.
Звичайно ж через свої європейські прокладки.
А на різницю купує палаци в Швейцарії за 300 000 000, на Французьській Рів'єрі за 400 000 000, в Лондоні за 300 000 000, яхту за 800 000 000 долярів будує.
показати весь коментар
10.08.2022 18:11 Відповісти
Видать "на лапу" получила - вот и метет языком
показати весь коментар
10.08.2022 13:30 Відповісти
Вже ваші станції порозбирали москалі, йдіть до них з відшкодування.
показати весь коментар
10.08.2022 13:32 Відповісти
Досить брехати, на кацапщині по факту нема зелёного тарифу, вартість закупівлі залишок електрики близька до нуля(2рубля кВт), тому знімати цей пластик сенсу нема, хіба що дурню на паркан.
показати весь коментар
10.08.2022 13:42 Відповісти
Але москалі порозбирали їх. Маю на увазі, на захоплених територіях.Мені то все одно, який там тариф.
показати весь коментар
10.08.2022 13:57 Відповісти
Москалі і собачі будки, старі коври і б.у пральні машини крали. Так що дивуваьися немає чому.
показати весь коментар
10.08.2022 13:59 Відповісти
Якщо просто вкрасти сонячні станції, то зелені тарифи вже не важливі, а в рашці вони є.
Ті кацапи, які демонтували СЕС знали як і для чого вона.

Отличная новость: в России заработал «зеленый тариф»!

Дата публикации: 08.04.2021

Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 299 от 02.03.2021г. "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части определения особенностей правового регулирования отношений по функционированию объектов микрогенерации", согласно которому владельцы частных (не многоквартирных!) домов и субъекты малого бизнеса, генерирующие свою электроэнергию (объекты микрогенерации) получают право продавать излишки своей энергии сбытовым компаниям. Постановление начинает действовать со 2 апреля 2021г., к этому же сроку сбытовые компании должны разместить на своих сайтах бланки необходимых документов для оформления «зеленого тарифа». Давайте разбираться!
https://al-energy.ru/blog/post/otlichnaya-novost-v-rossii-zarabotal-zelenyj-tarif
показати весь коментар
10.08.2022 15:21 Відповісти
дык там евро у нас гривны. значит надо в 40 раз меньше. или всех перевести на евро\доллары. тогда и нацбанка не надо и обменников - куча людей освободится, которые могут работать на военных заводах.
показати весь коментар
10.08.2022 13:36 Відповісти
ну то нехай в Європу і продають, щоб тут для споживачів не закладали їх д...ий "зелений" тариф, а по факту узаконений грабунок.
показати весь коментар
10.08.2022 13:46 Відповісти
Дуже ймовірно, що зелена енергетика стане порятунком для деяких населених пунктів та домогосподарств.
Якщо у кацапів вийде відключити ЗАЕС ( половина всієї атомної енергетики), то слід очікувати ракетних ударів по іншим електростанціям, а в результаті дефіциту електроенергії в Україні. На Заході можна купити, але дорого. Де брати?
показати весь коментар
10.08.2022 13:48 Відповісти
Восени підчас затяжних дощів, взимку, вночі "зелена енергетика врятує".
А давайте хтось відкриє пекарню з екологічно чистим хлібом і зобов'яжемо державу купувати по 1000 грн за півкілограмову булочку.
А то як платити найманим працівникам копійки так ринок, а як васадзеавтомобілі або зелену енергетику за ринковими умовами продавайте - так держава рятуй!
показати весь коментар
10.08.2022 17:59 Відповісти
Так это же зеленожопая обезьяна из стаи клоуна- членограя! Что от нее другого можно ожидать?
показати весь коментар
10.08.2022 14:49 Відповісти
Скажімо обкладання хитрими поборами та митами імпортні авто та позаринкову ціну і зобов'язання держави викупати "зелену енергетику" лобіювали ВСІ хто був при владі.
В цьому вони одностайні.
показати весь коментар
10.08.2022 18:03 Відповісти
5.70грн. паскудам замало?

не продавайте коломойському по 50коп.
показати весь коментар
10.08.2022 15:15 Відповісти
Власть в Украине захватила ОПГ СН, с центром в жОПе. Эта банда подготовила кровавое вторжение Орды в Украину! Спасибо 73%. Думать надо головой, а не жопой.
показати весь коментар
10.08.2022 16:36 Відповісти
Якщо ціна низька, то пропонуйте товар колегам "промисловцям" : Ахметову, Коломойському, Порошенку, та іншим.Вони з радістю придбають товар за гуртовою ціною.
показати весь коментар
10.08.2022 16:58 Відповісти
Ого, хтось серйозно не доотримав грошей з олiгархiх за зелену енергiю, раз так термiново то треба пiдвищувати.
показати весь коментар
10.08.2022 17:08 Відповісти
madame буймістер, знову взялася вилизувати ренату. Під час війни, на горі і крові українців.
Соромно!
показати весь коментар
10.08.2022 19:28 Відповісти
цю «зелену» енергетику монополізували кілька олігархів і нашли час коли права качати
показати весь коментар
10.08.2022 19:58 Відповісти
 
 