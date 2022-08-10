Ціна "зеленої" енергії в Україні неспівставно нижче вартості звичайної електроенергії в Європі, - депутат
Вироблена в Україні електроенергія з відновлюваних джерел енергії коштує в рази менше, ніж вартість електрики на ринку Євросоюзу.
Про це повідомила народна депутатка Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого року середньозважений зелений тариф для сонячної генерації складав близько 140 євро/МВт-г, для вітрової - 100 євро/МВт-г. Цим можна констатувати хибність розповсюдженого міфу про ніби-то дорогий "зелений" тариф. Як ми бачимо, вартість зеленої генерації просто неспівставна з реальними цінами електроенергії в ЄС, адже тільки на минулому тижні ціни злітали до рекордних 500 євро/МВт-г", - написала вона.
Буймістер зазначила, що для проходження зими та збереження прибутків з експорту електроенергії державні органи влади мають забезпечити стабілізацію галузі "зеленої" енергетики.
Вона додала, що для цього необхідно зупинити численні ініціативи по відміні "зеленого" тарифу, та розблокувати кошти на рахунках "Укренерго" для виплати "зеленій" генерації.
"Ми максимально наочно бачимо в цифрах, що всі спекуляції навколо скасування "зеленого" тарифу це дешевий популізм, який не приведе до процвітання нашої країни", - підсумувала Буймістер.
Нагадаємо, за даними державного підприємства "Оператор ринку" ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі. В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію складає 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас в сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.
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Працює на рудого
А порівняти з тарифом атомної енергетики?
НАЕК постійно майже банкрот, державне підприємство, яке компенсує продавцям зеленої енергії за свій рахунок.
Може зміните риторику та пошукаєте інтереси держави, а не олігархів.
Зрівняйте тарифи та зробіть чесну конкуренцію.
Та не передруковуйте цитати депутатів, які лобіюють інтереси олігархів.
Спочатку вона говорить про "зелені тарифи" в Україні ("зелений тариф для сонячної генерації складав близько 140 євро/МВт-г, для вітрової - 100 євро/МВт-г." Джерело: )
А потім про вартість електроенергії в Європі взагалі ("неспівставна з реальними цінами електроенергії в ЄС" Джерело: )
Звісно, що після таких маніпуляцій буде єдиний висновок - підвищити ціни на електроенергію взагалі і на "зелену" особливо.
Тепер треба лише в неї спитати: так крокодил більш зелений чим довший чи навпаки?
Буймістер лобіює зелену енергію в той час, коли мова іде про виживання України, а не про екологію.
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Оскільки працюють усі 15 блоків атомних станцій, а ціна беззбиткової роботи для Енергоатому у 2021 році оцінювалася на рівні 1,43 грн/кВт·год (без ПДВ), могла б бути й нижчою. Однак НКРЕКП при цьому змушена враховувати більшу собівартість виробництва теплової генерації, яка купує вугілля та дорогий газ.
https://www.radiosvoboda.org/a/30599869.html
Лобісти зеленої енергетики говорять, що їм і 3 грн. мало.
Німеччина Дахи, до 10 кВт € 0,12 20 років
Німеччина Дахи, 10 - 40 кВт € 0,11 20 років
Німеччина Дахи, 40 - 500 кВт € 0,10 20 років
Німеччина На землі, до 10 МВт € 0,08 20 років
https://generacia.energy/interesnoe-uk/ua-zt-mir-03012020
Источник: https://kosatka.media/uk/category/blog/news/zelenyy-tarif-dlya-domashnih-ses-kak-zarabotat-v-2022-godu
Та ні, він на корню скуповує оптом дешеву атомну та гідроенергетику оптом і перепродує її в Європу за цінами нижчими чи продає в Україні.
Звичайно ж через свої європейські прокладки.
А на різницю купує палаци в Швейцарії за 300 000 000, на Французьській Рів'єрі за 400 000 000, в Лондоні за 300 000 000, яхту за 800 000 000 долярів будує.
Ті кацапи, які демонтували СЕС знали як і для чого вона.
Отличная новость: в России заработал «зеленый тариф»!
Дата публикации: 08.04.2021
Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 299 от 02.03.2021г. "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части определения особенностей правового регулирования отношений по функционированию объектов микрогенерации", согласно которому владельцы частных (не многоквартирных!) домов и субъекты малого бизнеса, генерирующие свою электроэнергию (объекты микрогенерации) получают право продавать излишки своей энергии сбытовым компаниям. Постановление начинает действовать со 2 апреля 2021г., к этому же сроку сбытовые компании должны разместить на своих сайтах бланки необходимых документов для оформления «зеленого тарифа». Давайте разбираться!
https://al-energy.ru/blog/post/otlichnaya-novost-v-rossii-zarabotal-zelenyj-tarif
, которые могут работать на военных заводах.
Якщо у кацапів вийде відключити ЗАЕС ( половина всієї атомної енергетики), то слід очікувати ракетних ударів по іншим електростанціям, а в результаті дефіциту електроенергії в Україні. На Заході можна купити, але дорого. Де брати?
А давайте хтось відкриє пекарню з екологічно чистим хлібом і зобов'яжемо державу купувати по 1000 грн за півкілограмову булочку.
А то як платити найманим працівникам копійки так ринок, а як васадзеавтомобілі або зелену енергетику за ринковими умовами продавайте - так держава рятуй!
В цьому вони одностайні.
не продавайте коломойському по 50коп.
Соромно!