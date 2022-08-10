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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40%, - Ляшко
Протягом останнього місяця в Україні почав стрімко зростати рівень захворюваності на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає. До прикладу, лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали - 1 682 людини.
Також є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше - 14.
Топ коментарі
+19 Eugen Mk
показати весь коментар10.08.2022 13:17 Посилання
+14 Алекс Алекс #409776
показати весь коментар10.08.2022 13:00 Посилання
+13 Василий Васечкин
показати весь коментар10.08.2022 13:06 Посилання
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Думаю выводы сделали все.
Кто может, конечно.
Тоесть начало войны имело эффект подобный введению жесточайшего карантина, что повлекло практически полное обнуление новой волны Ковида. Сейчас же социальная жизнь в большинстве городов снова возобновилась, работают все заведения кроме ночных и соответственно вновь создаются условия для массового распространения вируса. Так что проблема с вирусом никуда не делась и потенциально может стать еще более существенной чем в предыдущие два года учитывая то что работа многих больниц перешла на помощь раненым на фронте, соответственно мест для людей с Ковидом будет намного меньше.
А ті, хто влаштовував кові-психоз - скоро відповідатимуть - і за зруйновану економіку напередодні ворожого вторгнення і за купу загиблих та покаічених людей після "ук0лів".
На кол ковидобесов.
P.S. Звісно, все вищевказане не відміняє наскрізь корумповану ЗЕ!владу. То давайте радіти разом! (хоч паржом)
Українці ******* робити щось комусь назло і доводити, що ними не зманіпулюєш.
Тільки вміння працювати з джерелами інфо - майже нуль.
Що більша хрень, що херовіше джерело - то більше довіри.
Так що всім антиковідникам привіт!
Не напружуйтесь - не щеплюйтесь, не носіть FFP3 респіратори. Не вірте статистиці інстутиту Хопкінса стосовно поширення ковіду (кому ця хрень нах треба?)
Більшість виживають після ковіду і навіть без ускладнень, так що не парьтесь.
А тим, хто отримає ускладення на все життя або передчасно помре ... Кого врятують лікарі, падаючи з ніг, яким і так зараз неперереливки через тисячі поранених ....
Та таке, то ж лікарям напружуватись, не вам.
І все одно всі колись помремо.