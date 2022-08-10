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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40%, - Ляшко

больница,минздрав,коронавирус

Протягом останнього місяця в Україні почав стрімко зростати рівень захворюваності на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає. До прикладу, лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали - 1 682 людини.

Також є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше - 14.

Також читайте: Кількість захворювань і госпіталізацій через COVID-19 зростає у Києві, - директорка Департаменту охорони здоров’я Гінзбург

Автор: 

МОЗ (5401) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Всем стало на них насрать ещё в феврале и ковид сразу пропал.
Думаю выводы сделали все.
Кто может, конечно.
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10.08.2022 13:17
+14
Ну і статистика на інші хвороби? Слабо?
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10.08.2022 13:00
+13
дайте же наконец денег ляшко!
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10.08.2022 13:06
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Конечно, КОВИД никуда не делся, ему война пофиг.
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10.08.2022 12:57 Відповісти
Предлагаю не пускать в бомбоубежища тех у кого нет ковид-сертификата
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10.08.2022 13:08 Відповісти
и без маски
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10.08.2022 13:41 Відповісти
Ну і статистика на інші хвороби? Слабо?
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10.08.2022 13:00 Відповісти
Зараз ніде нікого не видно в масках. Ось і результат.
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10.08.2022 13:00 Відповісти
Всі здорові
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10.08.2022 13:06 Відповісти
а захворюваність на порядок нижча, ніж коли всі у масках були...
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10.08.2022 13:09 Відповісти
А кто то сейчас ведет статистику? Сейчас если не оторвало голову снарядом то и судмедекспертов не вызывают
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10.08.2022 13:14 Відповісти
очевидно Ляшко...
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10.08.2022 13:16 Відповісти
Всем стало на них насрать ещё в феврале и ковид сразу пропал.
Думаю выводы сделали все.
Кто может, конечно.
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10.08.2022 13:17 Відповісти
Не несите бред. Ковид перестал быть проблемой в феврале по абсолютно очевидным и банальным причинам - все места массового скопления людей в закрытых помещениях просто прекратили работу - все клубы, кинотеатры, бары, концерты, торговые центры. Также значительно упало скопление людей в общественном транспорте и в кафе/ресторанах. Ну и в некоторых городах ближе к фронту вся социальная жизнь прекратилась вообще.

Тоесть начало войны имело эффект подобный введению жесточайшего карантина, что повлекло практически полное обнуление новой волны Ковида. Сейчас же социальная жизнь в большинстве городов снова возобновилась, работают все заведения кроме ночных и соответственно вновь создаются условия для массового распространения вируса. Так что проблема с вирусом никуда не делась и потенциально может стать еще более существенной чем в предыдущие два года учитывая то что работа многих больниц перешла на помощь раненым на фронте, соответственно мест для людей с Ковидом будет намного меньше.
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10.08.2022 18:59 Відповісти
А евакуювалися всі в масках з дистанцією 2 метра кожен)? Після юрб людей при евакуації - півУкраїни в реанімації мали бути
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10.08.2022 23:38 Відповісти
після 24.02 люди навпаки почали юрбитися на вокзалах, у сховищах, в евакуації - і захворюваність різко пішла вниз - бо людей перестали "колоти", і перестали залякувати. От і все.
А ті, хто влаштовував кові-психоз - скоро відповідатимуть - і за зруйновану економіку напередодні ворожого вторгнення і за купу загиблих та покаічених людей після "ук0лів".
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14.08.2022 17:38 Відповісти
Ога, а в метре вместо того, чтобы полчаса ездить, сидели кучкой днями в бомбоубежище.
На кол ковидобесов.
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15.08.2022 13:29 Відповісти
А солдати всі в масках? А у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Слов'янську всі щеплені? Яка різниця що тут кацапи тисячами людей вбивають, срочно від корони треба рятуватись
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10.08.2022 13:00 Відповісти
Можна ще руки не мити. Яка там гігієна коли війна
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10.08.2022 13:17 Відповісти
Так не мийте. Вас хтось заставляє?
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10.08.2022 16:21 Відповісти
Зато теперь решон вопрос с очным образованием детей. Все никакой школы, только удаленка. Ковид он пострашнее авиабомбы будет!!!
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10.08.2022 13:16 Відповісти
Вроді 190 млн. не оприходовані з бюджету.
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10.08.2022 13:08 Відповісти
дайте же наконец денег ляшко!
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10.08.2022 13:06 Відповісти
З 3 до 5?
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10.08.2022 13:07 Відповісти
Знов гниді грошей попиляти захотілося. Та і людей по коморам знов позагоняти.
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10.08.2022 13:07 Відповісти
З 3 до 5?
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10.08.2022 13:08 Відповісти
Предлагаю шляшков отправлять сразу за русским кораблём
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10.08.2022 13:16 Відповісти
наволоч Ляшко,продовжи реформу МОЗУ!
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10.08.2022 13:20 Відповісти
а мені відмовили у четвертій прививці
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10.08.2022 13:23 Відповісти
На якій підставі?
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10.08.2022 13:30 Відповісти
немає вказівки з міністерства охорони злоров'я. тільки хворим на рак і ще якісь тяжкі захворювання. а так, 3тю зробив 03.02, 03.08 - пів року; пішов на днях у поліклініку вакцинуватись і відмовили кажуть ще не роблять 4ту.
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10.08.2022 15:16 Відповісти
А жириновский восемь раз укололся, и ничего... не помогло. Видимо, санитары зажали девятую прививку.
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10.08.2022 17:51 Відповісти
Так казали, що потрібно вколотися і ковід зникне.Ще казали, що придумають якусь вакцину, яку один раз кольнув і все,а не 100 разів колотися.В моєму рістечку жодногомковідногомв лікарні не було до недавна. Потрібно знайомих працівників запитати, яка ситуація зараз. По малих містах краще все видно, неможливо маніпулювати, як у великих.
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10.08.2022 13:23 Відповісти
Тай на масочкахмзаробляли, це стосується в більшості західний світ. Там всі бренди і медійні люди мали свої лінійки масок, ціною 20-99 доларів, а то й більше. Китайці добре заробли, на усіляких тестах, масочках і тд. Недурно, Китай має тісні зв'язки, з ВООЗ.
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10.08.2022 13:27 Відповісти
Протягом останнього місяця в Україні ляшко почав стрімко хотіти курточку
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10.08.2022 13:43 Відповісти
Набігли тупорилі антиковідники з недолугими коментарями. Воно ж пофіх, що таки стрімкі мутації, що стандартні вакцини не встигають. Воно ж пофіх, що недолуге населення не бажає бути здоровим. Воно ж пофіх, що всього навсього треба було робити 3 речі: Дистанція, маски, антисептик. Бо ясно було, що перехворіють всі, але треба було уникнути колапсу медицини.

P.S. Звісно, все вищевказане не відміняє наскрізь корумповану ЗЕ!владу. То давайте радіти разом! (хоч паржом)
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10.08.2022 14:00 Відповісти
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10.08.2022 14:11 Відповісти
В повномасштабний напад Росії таж більшість українців не вірили. Як і в ковід та необхідність вакцинуватись від нього.

Українці ******* робити щось комусь назло і доводити, що ними не зманіпулюєш.

Тільки вміння працювати з джерелами інфо - майже нуль.

Що більша хрень, що херовіше джерело - то більше довіри.

Так що всім антиковідникам привіт!

Не напружуйтесь - не щеплюйтесь, не носіть FFP3 респіратори. Не вірте статистиці інстутиту Хопкінса стосовно поширення ковіду (кому ця хрень нах треба?)

Більшість виживають після ковіду і навіть без ускладнень, так що не парьтесь.

А тим, хто отримає ускладення на все життя або передчасно помре ... Кого врятують лікарі, падаючи з ніг, яким і так зараз неперереливки через тисячі поранених ....

Та таке, то ж лікарям напружуватись, не вам.

І все одно всі колись помремо.
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10.08.2022 15:36 Відповісти
Ні, хлопці, Ви більш вже НІКОГО не злякаєте! Хворби завжди були. Вони Є і будуть. Але закінчуйте з злякуванням. Мовчки робить свою справу. Лікуйте! Тим паче, що вже Є ліки від КОРОНИ в не тільки вакцини.
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10.08.2022 17:10 Відповісти
та пошел на х
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10.08.2022 17:51 Відповісти
Ляшко решил напомнить о себе и о том, шо ему тоже денех хоцца
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10.08.2022 18:20 Відповісти
 
 