Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40%, - Ляшко

Протягом останнього місяця в Україні почав стрімко зростати рівень захворюваності на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає. До прикладу, лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали - 1 682 людини.

Також є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше - 14.

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