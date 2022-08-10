Через провокації окупантів на ЗАЕС місцева влада оновить плани евакуації населення, - Старух

У Запорізькій області оновлять плани евакуації населення та алгоритми дії оперативних служб у разі НС на атомній станції.

Про це повідомили на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання обласної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій представники обладміністрації, оперативних служб обговорили ризики через провокації загарбників та навмисні обстріли ними Запорізької АЕС.

Адже в результаті обстрілів станція працює з ризиком виникнення аварійних ситуацій та пожеж. Через потенційну небезпеку є нагальна потреба вжиття заходів щодо зменшення можливих наслідків техногенної небезпеки, пов’язаної з ситуацією на Запорізькій АЕС.

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Під час обговорення заходів з підготовки евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення на випадок загрози виникнення або виникнення аварії на ВП "Запорізька АЕС" було розглянуто питання створення резерву спеціалізованих препаратів, які частково допоможуть людям захистити себе від найгірших наслідків можливого опромінення. Представники оперативних служб та місцевої влади погодилися, що необхідно уточнення Плану евакуації цивільного населення.

"Ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації, навіть найгіршої. Краще у цьому випадку проявляти надлишкову пильність, ніж допустити ризики через недбалість. Саме тому слід якомога швидше переглянути та привести до ладу усі плани евакуації, перевірити наявність засобів захисту наших жителів. Саме через непередбачуваність нашого ворога ми маємо невідкладно опрацювати дієві плани, з реальними точками евакуації, усіма засобами та транспортом. В наших умовах час – це життя", - підкреслив Олександр Старух.

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