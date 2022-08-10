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Новини Війна
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За декілька днів до вибуху в окупованій Оленівці його перевели в барак, - донька "азовця" Віктора Музики

Рашисти влаштували теракт в одному з бараків колонії в окупованій Оленівці 29 липня. Напередодні туди перевели частину українських військовополонених. Серед них міг бути боєць "Азова" Віктор Музика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Альона Іваннікова, донька азовця Віктора Музики, має інформацію, що її батька могли перевести в барак напередодні теракту.

Віктору Музиці взимку цього року має бути 60. Він закінчив Харківське танкове училище і після цього служив у радянській армії. Коли СРСР розпався, пішов зі служби й займався бізнесом. До 2016-го був депутатом Приморської міської ради. У мирному житті він себе не бачив, тому після того, як у нього закінчилися повноваження депутата, вступив до полку "Азов", розповіла його донька.

За декілька днів до вибуху в окупованій Оленівці його перевели в барак, - донька азовця Віктора Музики 01

Читайте: Акція "Оленівка - новий Освенцім", організована родинами полонених захисників "Азовсталі", відбулась в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"В "Азов" тато прийшов капітаном, а пізніше отримав звання майора. На початок повномасштабного вторгнення він був у штабі зенітно-ракетного дивізіону. 19 лютого, тато поїхав на службу, хоча міг ще побути вдома - йому зробили операцію на нирках напередодні. Але він казав, що ситуація незрозуміла. Увесь цей час ми знали, що тато в Маріуполі, але де саме - він не розповідав. Коли зʼявлявся звʼязок, телефонував, говорив загальними фразами: "Як справи? - Усе нормально". Так, одного разу він сказав, що вони на заводі. І лише з новин я зрозуміла, що йдеться про "Азовсталь", - згадує Альона .

За декілька днів до вибуху в окупованій Оленівці його перевели в барак, - донька азовця Віктора Музики 02

На "Азовсталі" також був період, коли в нього не було інтернету. Він не виходив на звʼязок днів 7-10. А потім зателефонував нам уночі - живий.

Востаннє ми отримали голосове повідомлення від батька 19 травня. Його надіслав татів побратим. Він сказав, що сьогодні виходить з "Азовсталі", що їх переводять в Оленівку. Що він нас любить, цілує, щоб ми на нього чекали. Зустріч обовʼязково буде, але невідомо, коли.

"Приблизно 10 червня мамі зателефонувала дівчина з Червоного Хреста. Вона сказала: "Я тримаю анкету вашого чоловіка, яку він заповнив, коли виходив з "Азовсталі". Я вже бачила їх сотні. Але таку - вперше".  Виявляється, в анкеті був пункт "Близькі родичі, яких потрібно повідомити, що ви вийшли з "Азовсталі" і потрапили в полон". Батько написав "Музика Олена" і в дужках - кохана дружина. Мама розплакалася. З полону тато зателефонував нам двічі. Дзвінки були по пів хвилини.

За декілька днів до вибуху в окупованій Оленівці його перевели в барак, - донька азовця Віктора Музики 03

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Сказав, що заповнював ту саму анкету від Червоного Хреста. Мама запитувала про стан здоровʼя, він відповідав, що все нормально. Я запитала, чи є там Червоний Хрест? Сказав, що ні. Представники організації були, лише коли вони виходили з заводу. Він також розповів, що свого телефона більше не має - знищив його перед виходом з "Азовсталі"", - розповіла вона.

"26 липня нам сказали, що батька кудись перевели. Куди точно - в інший барак, чи, можливо, взагалі в Донецьк - незрозуміло. Потім ще дружина одного військовополоненого підтвердила, що тата перевели в той барак, де був вибух. На момент вибуху в бараку було 193 людини. У списках, які зараз поширюють росіяни, йдеться про 50 загиблих і 73 поранених. Але що сталося з понад пів сотнею людей? Чи ці люди загинули і їх не змогли опізнати, чи з ними все гаразд і їх відправили далі, перевели в інший барак? Я не розумію, де саме мій батько, - у Донецьку, в Оленівці й чи живий він взагалі?

Після теракту я знову телефонувала в Червоний Хрест, залишила заявку на розшук, запитувала, чи мають вони доступ до колонії. Мені відповіли, що лише направили запит і чекають на відповідь. Зараз ми бачимо заяви, що Червоний Хрест не пускають на місце вибуху і що вони жодних зобовʼязань на себе не брали", - додала донька українського захисника.

Читайте: Рашисти шукають "гарматне м’ясо" в окупованому Маріуполі: Через смс агітують йти до армії РФ, - Андрющенко

За декілька днів до вибуху в окупованій Оленівці його перевели в барак, - донька азовця Віктора Музики 04

Автор: 

Маріуполь (3243) Азов (784) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+43
Если бИ, пліснява влада три роки не саботувала та не знищувала оборону країни, ракетну програму і не розміновував би південь, то ніхто б не звинувачував Президента іншої країни в тому, що він не надав Україні зброю, розроблену та виготовнену за кошти американців, бо ніяке ***** б не ризикнуло б полізти до сильної, захищеної держави.
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10.08.2022 13:21
+20
єслі би народ думав про УКРАЇНУ, президентом став політик, а не клоун, що бачив мир в очах путлера.
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10.08.2022 13:25
+19
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10.08.2022 13:33
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Если бы дед Байден не мял яйца а дал нам Химарсы и ПВО раньше то рашисты вряд ли захватили бы Мариуполь.
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10.08.2022 13:16 Відповісти
Если бИ, пліснява влада три роки не саботувала та не знищувала оборону країни, ракетну програму і не розміновував би південь, то ніхто б не звинувачував Президента іншої країни в тому, що він не надав Україні зброю, розроблену та виготовнену за кошти американців, бо ніяке ***** б не ризикнуло б полізти до сильної, захищеної держави.
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10.08.2022 13:21 Відповісти
все так, всегда надо рассчитывать исключительно на собственные силы, но есть был еще будапештский меморандум, это ж не просто "помощь в борьбе за демократию против тоталитаризма" или "за коммунизм во всем мире" в рандомных странах. так что - при желании - кацапстан можно было немного держать в стойле еще с 2014 2008 года, ну а с 2014го это должно было стать всем ясно. глядишь - и экология бы получше была.
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10.08.2022 13:48 Відповісти
меморандуми це фількина грамота,тим більше те що расєя обіцяє виконати-це зі 100 може бути один процент,а зброя мала у нас бути,бо сусідів таких маємо,а вийшло так що 95 квартал тільки на поклони їздив,а про захист держави курячий мозок не в змозі думати,і не потрібно зешоблу вигороджувати
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10.08.2022 14:15 Відповісти
Працюють тільки узгоджені, прописані та підписані норми. Все, що на кшталт, "теоретично-гіпотетично"- фількина грамота.
Ніхто, нікому, нічого не винен.
Одна з причин, чому не оприлюднили договорняк Зеленського- ЧХ -ООН - *****, по звільненню захисників "азовсталі" в тому, що це така ж фількина грамота, як і будапештський меморандум, тільки ще гірше. Конкретних гарантій ніхто не давав.
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10.08.2022 16:19 Відповісти
конкретных гарантий никто и никогда не сможет дать. что бы ни было прописано кем-то. ну к примеру всякие конвенции по морскому праву - похерены (кацапстан оттуда не вытурили, даже и не пытались). оон - тоже нафиг (лига наций к примеру кацапстан турнула, сейчас - обеспокоенность что ли + рабочее "право" вето стране-оккупанту). это только мы дурные по доброте душевной могли помочь (той же Грузии с про) или возвращению татар в Крым, или (вроде как) Чечне и то не на госуровне, и т.п. потому что так было правильно, хотя вроде как нахрен нам не нужно с нашим то уровнем экономики\управления.
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10.08.2022 22:48 Відповісти
Бо, якщо коротко, вони авантюристи(((
1) Дерибан (бюджет, земля і т.д.)
2) Скубати гусака замість побудови середнього класу.
3) Діють «по обставинам» заради рейтингу, можна сказати популізм.
4) Не займаються стратегічно розвитком і зміцнення держави, а див. п. 3..
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10.08.2022 14:45 Відповісти
🤦
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10.08.2022 13:22 Відповісти
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10.08.2022 13:33 Відповісти
нам би не дали зробити ту зброю, війна б почалася одразу після обрання Порошенка на 2 термін
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10.08.2022 13:41 Відповісти
цього ніхто не знає, є інформація що вони довго готовились і 2 роки була би оборона і все інше 73% вибрали війну, Зеленський правда себе проявив , але не забуваємо що тільки після того як вони прорвались до києва - так їх покрошили але не завдяки зеленському а всупереч!
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10.08.2022 13:50 Відповісти
Зеленський правда себе проявив ...чим саме і як?
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10.08.2022 14:32 Відповісти
пуйлу допомогли, забивши на потреби української армії та військових після 2019.
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10.08.2022 13:55 Відповісти
FT а що американці напали на Україну і вони винні що в нас грабили 22 роки армію. А не давали зброю бо наша влада говорила що путін друг а всі інші провокатори,а може і ти займався поставкою патронів у три дорога
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10.08.2022 15:00 Відповісти
Боневтік, дЄрмак і вся свора зеленоригівських ********* повинна сохнути на каштанах Хрещатика
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10.08.2022 15:23 Відповісти
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10.08.2022 16:41 Відповісти
єслі би народ думав про УКРАЇНУ, президентом став політик, а не клоун, що бачив мир в очах путлера.
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10.08.2022 13:25 Відповісти
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10.08.2022 13:26 Відповісти
Спочатку перед виборами має бути-"Господи, дай мені розум віддати свій голос за того, хто берегтиме Україну неньку , як власне життя.Не допусти осліплення мого розуму, виступами лукавих, брехливих зрадників,котрі багато обіцяють , але по своїй суті є жалюгідні грабіжники,котрі багато обіцяють з єдиною метою, що знищувати і продавати Україну і її народ рашистському ворогу "
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10.08.2022 14:42 Відповісти
Виборці, не забувайте голови

Ти сьогодні ідеш обирать президента.

Та гляди ж, не забудь: треба пашпорта взять!

Та ти ще не забудь головного моменту -

Голови не забудь! Її гріх забувать.

Її також не можна міняти на гречку,

І не можна пройдисвіту, знай, продавать.

Безголовими стелять дорогу в містечку,

Що на цвинтар веде. Це повинен ти знать!

Тож, нарешті, бери свою голову в руки.

Нею думати добре ти вже починай!

Щоб у щасті жили твої діти й онуки,

Думай сперше і тільки тоді обирай!
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10.08.2022 16:01 Відповісти
Пусть окажется живым!
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10.08.2022 13:32 Відповісти
Друзі, беріть це і поширюйте на своїх сторінках, скрізь, де можете. треба розголос.
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10.08.2022 13:36 Відповісти
 
 