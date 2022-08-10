За декілька днів до вибуху в окупованій Оленівці його перевели в барак, - донька "азовця" Віктора Музики

Рашисти влаштували теракт в одному з бараків колонії в окупованій Оленівці 29 липня. Напередодні туди перевели частину українських військовополонених. Серед них міг бути боєць "Азова" Віктор Музика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Альона Іваннікова, донька азовця Віктора Музики, має інформацію, що її батька могли перевести в барак напередодні теракту.

Віктору Музиці взимку цього року має бути 60. Він закінчив Харківське танкове училище і після цього служив у радянській армії. Коли СРСР розпався, пішов зі служби й займався бізнесом. До 2016-го був депутатом Приморської міської ради. У мирному житті він себе не бачив, тому після того, як у нього закінчилися повноваження депутата, вступив до полку "Азов", розповіла його донька.

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"В "Азов" тато прийшов капітаном, а пізніше отримав звання майора. На початок повномасштабного вторгнення він був у штабі зенітно-ракетного дивізіону. 19 лютого, тато поїхав на службу, хоча міг ще побути вдома - йому зробили операцію на нирках напередодні. Але він казав, що ситуація незрозуміла. Увесь цей час ми знали, що тато в Маріуполі, але де саме - він не розповідав. Коли зʼявлявся звʼязок, телефонував, говорив загальними фразами: "Як справи? - Усе нормально". Так, одного разу він сказав, що вони на заводі. І лише з новин я зрозуміла, що йдеться про "Азовсталь", - згадує Альона .

На "Азовсталі" також був період, коли в нього не було інтернету. Він не виходив на звʼязок днів 7-10. А потім зателефонував нам уночі - живий.

Востаннє ми отримали голосове повідомлення від батька 19 травня. Його надіслав татів побратим. Він сказав, що сьогодні виходить з "Азовсталі", що їх переводять в Оленівку. Що він нас любить, цілує, щоб ми на нього чекали. Зустріч обовʼязково буде, але невідомо, коли.

"Приблизно 10 червня мамі зателефонувала дівчина з Червоного Хреста. Вона сказала: "Я тримаю анкету вашого чоловіка, яку він заповнив, коли виходив з "Азовсталі". Я вже бачила їх сотні. Але таку - вперше". Виявляється, в анкеті був пункт "Близькі родичі, яких потрібно повідомити, що ви вийшли з "Азовсталі" і потрапили в полон". Батько написав "Музика Олена" і в дужках - кохана дружина. Мама розплакалася. З полону тато зателефонував нам двічі. Дзвінки були по пів хвилини.

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Сказав, що заповнював ту саму анкету від Червоного Хреста. Мама запитувала про стан здоровʼя, він відповідав, що все нормально. Я запитала, чи є там Червоний Хрест? Сказав, що ні. Представники організації були, лише коли вони виходили з заводу. Він також розповів, що свого телефона більше не має - знищив його перед виходом з "Азовсталі"", - розповіла вона.

"26 липня нам сказали, що батька кудись перевели. Куди точно - в інший барак, чи, можливо, взагалі в Донецьк - незрозуміло. Потім ще дружина одного військовополоненого підтвердила, що тата перевели в той барак, де був вибух. На момент вибуху в бараку було 193 людини. У списках, які зараз поширюють росіяни, йдеться про 50 загиблих і 73 поранених. Але що сталося з понад пів сотнею людей? Чи ці люди загинули і їх не змогли опізнати, чи з ними все гаразд і їх відправили далі, перевели в інший барак? Я не розумію, де саме мій батько, - у Донецьку, в Оленівці й чи живий він взагалі?

Після теракту я знову телефонувала в Червоний Хрест, залишила заявку на розшук, запитувала, чи мають вони доступ до колонії. Мені відповіли, що лише направили запит і чекають на відповідь. Зараз ми бачимо заяви, що Червоний Хрест не пускають на місце вибуху і що вони жодних зобовʼязань на себе не брали", - додала донька українського захисника.

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