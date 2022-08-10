В АРМА передали корпоративні права підприємств Львівщини з російськими засновниками на понад 35 млн грн, - Офіс Генпрокурора

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури в управління АРМА передано арештовані судом корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму понад 35 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Йдеться про три приватні підприємства, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України та засновниками або бенефіціарами яких є громадяни чи юридичні особи РФ.

"Це компанії у Львові та області з різних галузей, виробничо-фінансова діяльність яких була одним із компонентів фінансування військової агресії РФ проти України. Встановлено факти ухилення упродовж 2020 року від сплати податків на суму понад 8 млн грн службовими особами підприємства, які виготовляють меблеву продукцію", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, отримано відомості, які можуть свідчити про перерахування на користь РФ грошових коштів, отриманих від діяльності щодо проектування в сфері енергетики.